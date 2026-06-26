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26. júna 2026
Izraelská armáda oznámila zabitie siedmich členov Hizballáhu na juhu Libanonu
Útok sa odohral napriek platnému prímeriu. Rokovania o trvalom ukončení bojov medzi Izraelom a Libanonom pokračujú.
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Izraelská armáda v piatok oznámila, že pri útoku na juhu Libanonu zabila siedmich členov militantného hnutia Hizballáh.
Podľa jej vyhlásenia sa pohybovali v blízkosti takzvanej bezpečnostnej zóny a prevážali zbrane.
„Zasiahli sme a zlikvidovali siedmich teroristov Hizballáhu, ktorí prevážali zbrane v blízkosti bezpečnostnej zóny na juhu Libanonu,“ uviedla armáda. Dodala, že bude aj naďalej zasahovať proti hrozbám ohrozujúcim bezpečnosť Izraela.
Krehké prímerie
K útoku došlo napriek krehkému prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré platí od začiatku júna. Hoci intenzita bojov v uplynulých dňoch výrazne poklesla, sporadické útoky na oboch stranách hranice pokračujú.
Náročné rokovania
Hizballáh vtiahol Libanon do regionálneho konfliktu 2. marca raketovým ostreľovaním Izraela po zabití iránskeho najvyššieho vodcu pri americko-izraelských útokoch.
Izrael následne odpovedal rozsiahlymi vzdušnými údermi a pozemnou operáciou. Rokovania o trvalom prímerí medzi Izraelom a Libanonom pokračujú za sprostredkovania Spojených štátov už piaty deň.
Zdroj: SITA.sk - Izraelská armáda oznámila zabitie siedmich členov Hizballáhu na juhu Libanonu © SITA Všetky práva vyhradené.
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