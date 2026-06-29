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29. júna 2026

Petržalka otvorila vodný park na Veľkom Draždiaku, láka aj na sprievodný letný program


Tagy: Kultúrne leto v Bratislave Veľký Draždiak

Súčasťou atrakcie sú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy. Bratislavská Petržalka koncom minulého týždňa spustila testovaciu prevádzku novej letnej atrakcie na Veľkom ...



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drazdiak 12 676x507 29.6.2026 (SITA.sk) - Súčasťou atrakcie sú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy.


Bratislavská Petržalka koncom minulého týždňa spustila testovaciu prevádzku novej letnej atrakcie na Veľkom Draždiaku. Vstup do vodného parku je pre návštevníkov bezplatný, podmienkou je registrácia za poplatok dve eurá. V rámci nej dostane každý návštevník registračný náramok, ktorý môže využívať počas celej letnej sezóny, a tiež mu bude zapožičaná plavecká vesta na dobu pobytu na atrakcii.
 
 

Fotogaléria k článku:

 
 

href="https://sita.sk/fotogaleria/revitalizacia-strkoviska-velky-drazdiak-fotografie/">Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak (fotografie)



Spustenie vodného parku na Draždiaku avizovala mestská časť začiatkom júna a jedným z dôvodov bol podľa samosprávy prieskum verejnej mienky, podľa ktorého si návštevníci štrkoviska želajú viac vodných atrakcií. Zábavný park má kapacitu 130 návštevníkov a jeho výstavba stála mestskú časť približne 180-tisíc eur. Súčasťou atrakcie sú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy. Vstup je povolený len pre plavcov s výškou nad 110 centimetrov.
 
 

Fotogaléria k článku:

 
 

href="https://sita.sk/fotogaleria/jazero-velky-drazdiak-fotografie/">Jazero Veľký Draždiak (fotografie)



Mestská časť organizuje počas letných mesiacov množstvo podujatí v rámci Kultúrneho leta v Petržalke, ktoré začína v piatok 3. júla. Jeho súčasťou budú aj aktivity v areáli štrkoviska pre všetky vekové kategórie pod názvom Draždiak žije. Na návštevníkov čakajú pravidelné cvičenia, divadlá či tanečné piatky. Súčasťou kultúrneho leta bude napríklad letné kino v DK Lúky, aktivity v Cik Cak Centre či Bratislavský dobový piknik, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. júla v Sade Janka kráľa.


Zdroj: SITA.sk - Petržalka otvorila vodný park na Veľkom Draždiaku, láka aj na sprievodný letný program © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúrne leto v Bratislave Veľký Draždiak
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