Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Ministerstvo vnútra rozširuje ubytovacie kapacity pre policajtov a hasičov v Bratislave
Ministerstvo vnútra SR s cieľom zabezpečiť dôstojné podmienky pre novoprijatých policajtov, ako aj ďalších príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, rozširuje ubytovacie kapacity v hlavnom meste Bratislava. Ako rezort informoval, jeho základnou povinnosťou je totiž vytvárať podmienky na riadny výkon štátnej služby, vrátane zabezpečenia ubytovania v mieste výkonu služby alebo v jeho dostupnom okolí.
Nájomnú zmluvu uzavreli už vo februári
„V tejto súvislosti rezort vnútra už vo februári tohto roka uzavrel nájomnú zmluvu na zabezpečenie ubytovania formou podnájmu časti zrekonštruovaného ubytovacieho zariadenia na Starej Vajnorskej 39 v Bratislave. Zariadenie má celkovú výmeru 5 356 metrov štvorcových a maximálnu kapacitu 470 lôžok. Zmluva so spoločnosťou Prima Tarif s.r.o. sa uzatvára na dobu určitú v trvaní deväť rokov od nadobudnutia účinnosti, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky, pričom celková výška nájmu vrátane predpokladaných prevádzkových nákladov predstavuje 2 215 656 eur ročne," uviedlo ministerstvo.
Tento prenájom podľa rezortu predstavoval prvé z opatrení na posilnenie ubytovacích kapacít v Bratislave. Nadväzne na tento krok bude ubytovanie podľa ministerstva zabezpečené aj formou prenájmu budovy ubytovacieho zariadenia na Nejedlého 51 v Bratislave.
„Ubytovacie zariadenie pozostáva z dvoch budov s maximálnou kapacitou 284 lôžok. Zmluva so spoločnosťou Merkuria a.s. sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 10 rokov od nadobudnutia účinnosti, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky, pričom celková výška nájmu vrátane predpokladaných nákladov predstavuje 1 587 694 eur ročne," zdôraznil rezort.
K predmetným riešeniam ministerstvo podľa vlastných slov pristupuje z dôvodu nedostatočného počtu vlastných ubytovacích kapacít vo svojej správe, pričom viaceré existujúce zariadenia sú v nevyhovujúcom technickom stave.
Dôstojné a funkčné ubytovanie
„Prenájom externých kapacít umožňuje operatívne zabezpečiť ubytovanie bez potreby okamžitých investícií a zároveň vytvára priestor na postupnú obnovu vlastných objektov. Zabezpečenie dôstojného a funkčného ubytovania predstavuje významný motivačný nástroj a prispieva k stabilizácii personálu Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru," vysvetlilo ministerstvo vnútra.
Nové ubytovacie zariadenie Ubytovňa Thorin a.s., ktoré budú príslušníci rezortu vnútra môcť využívať je podľa ministerstva moderný, funkčný objekt na primeranej štandardnej úrovni.
„Pozostáva z dvoch budov prepojených centrálnou recepciou, čo umožňuje prehľadnú organizáciu prevádzky a kontrolu vstupu. Budovy majú sedem a deväť nadzemných podlaží, pričom na každom podlaží sa nachádza deväť dvojlôžkových izieb, s celkovou kapacitou 284 lôžok," uviedol rezort vnútra. Doplnil, že každá ubytovacia izba disponuje vlastným sociálnym zázemím, chladničkou a novým nábytkom vrátane vstavaných skríň.
„Na každom podlaží sú k dispozícii spoločné kuchynky a spoločenské miestnosti. Bezpečnosť objektu je zabezpečená recepčnou službou s kontrolovaným vstupom, čo prispieva k ochrane ubytovaných osôb a plynulému chodu zariadenia," zdôraznilo ministerstvo. Dodalo, že do nových priestorov budú postupne presunutí novoprijatí príslušníci Policajného zboru, ako aj časť policajtov z existujúcich ubytovacích zariadení v Bratislave, a to najmä z dôvodu pripravovanej rozsiahlej rekonštrukcie objektov v správe rezortu vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra rozširuje ubytovacie kapacity pre policajtov a hasičov v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
