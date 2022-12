Ministerstvo vnútra ruší stanové mestečko v Kútoch, počet nelegálnych migrantov prudko klesá

Maximálna pomoc

Tábor bude demontovaný

Boj proti nelegálnej migrácii

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) od utorka 20. decembra ruší stanový tábor v Kútoch. Dôvodom je klesajúci počet osôb s neoprávneným pobytom na území SR, a tiež príchod zimy. Osoby s neoprávneným pobytom v SR budú môcť po registrácii cudzineckou políciou a prvotnej zdravotnej kontrole vykonanej v spolupráci s neziskovými organizáciami využiť kamenné budovy pobytových táborov migračného úradu v Rohovciach a Opatovskej Novej Vsi. Rezort vnútra o tom informoval v tlačovej správe.„V týchto zariadeniach budú môcť prebývať maximálne sedem dní, pričom počas tohto času majú možnosť požiadať o medzinárodnú ochranu. V opačnom prípade budú nútení opustiť priestory pobytových táborov. Je zrejmé, že väčšina bude pokračovať vo svojej pôvodnej snahe dostať sa do západnej Európy. Zo strany ministerstva vnútra je to maximálna pomoc, ktorú môžeme z legislatívneho hľadiska poskytnúť,” uviedol riaditeľ Migračného úradu MV SR V Kútoch ako núdzové ubytovanie slúžilo 16 stanov a priestory pošty v areáli železničnej stanice.„V utorok 20. decembra sa začali núdzovo ubytované osoby postupne odsúvať a začalo sa so sanitáciou stanov a interiérového vybavenia,” priblížila generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová.Dodala, že následne sa pristúpilo k odvozu ďalšieho technického vybavenia, pričom do konca týždňa by mal byť stanový tábor úplne demontovaný. Počas najväčšieho migračného tlaku v tábore prebývalo 160 osôb, ráno 20. decembra ich tam bolo deväť.V podobe terénneho tímu je pomoc s prepravou a lokalizáciou osôb s neoprávneným pobytom na území SR pripravená poskytnúť aj nezisková organizácia Mareena. Policajný zbor bude pokračovať vo zvýšenej hliadkovej a operatívnej činnosti v boji proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii. Kontroly vykonávajú na cestných spojoch aj vo vlakoch, a to nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Polícia plánuje dohliadať na bezpečnosť aj pri prípadných presunoch osôb z Kútov do zariadení migračného úradu.