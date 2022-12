Trump čelí „plánu pre spravodlivosť“, Snemovňa ho odporučila obžalovať zo štyroch zločinov aj útoku na Kapitol

Vykonštruovaný proces

Plán pre spravodlivosť





Trumpovi priaznivci 6. januára 2021 vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo



Trumpovi priaznivci 6. januára 2021 vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu. Najmenej päť ľudí počas útoku a po ňom zomrelo. Ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s ním obvinilo viac ako 900 ľudí, pričom niektorí dostali dlhé tresty odňatia slobody.

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Výbor Snemovne reprezentantov pre vyšetrovanie útoku na Kapitol z vlaňajšieho januára odporučil obžalovať bývalého prezidenta Donalda Trumpa zo štyroch zločinov, vrátane vzbury. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Výbor vedený demokratmi jednomyseľne schválil odporúčanie pre ministerstvo spravodlivosti, aby obžalovalo Trumpa. Bývalý prezident však naďalej popiera akýkoľvek prehrešok a reagoval vyhlásením, v ktorom vyšetrovanie označil za vykonštruovaný proces.Výbor Snemovne reprezentantov pre vyšetrovanie útoku na Kapitol po 18 mesiacoch vyšetrovania odporučil na svojom poslednom zasadnutí v pondelok, aby Trumpa obžalovali zo štyroch trestných činov - podnecovania, podporovania a napomáhania vzbure, marenia oficiálnych postupov, sprisahania s cieľom podviesť Spojené štáty a tiež sprisahania s cieľom zverejniť nepravdivé tvrdenia.Ministerstvo spravodlivosti, ktoré už zvažuje obžalovanie bývalého prezidenta, sa nemusí riadiť odporúčaním výboru. I keď sú výstupy vyšetrovania kongresového výboru prevažne symbolické, jeho predseda označil navrhované obžaloby ako „plán pre spravodlivosť“.„Vzbura je odpor proti orgánom Spojených štátov. Je to vážny federálny zločin zakotvený v samotnej Ústave,“ konštatoval demokratický kongresman Jamie Raskin.Výbor zložený zo siedmich demokratov a dvoch republikánov v pondelok zverejnil predbežnú 161-stranovú správu zo svojho vyšetrovania. Kompletnú správu, ktorá by mala mať rozsah niekoľkých stoviek strán, by mali zverejniť v stredu.