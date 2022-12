Putin trikrát odložil dátum invázie na Ukrajinu, armáda situáciu zrejme podcenila a vojakov „nabalila“ len na pár dní

20.12.2022 - Ruský vodca Vladimir Putin až trikrát odložil plánovanú inváziu na Ukrajinu po konzultáciách s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Ruska Valerijom Gerasimovom a ministrom obrany Sergejom Šojguom . Povedal to predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj. Podľa neho ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) naliehala na Gerasimova, aby pokročil s inváziou, keďže Rusko do jej prípravy investovalo značné množstvo zdrojov.„Podľa našich informácií bola ofenzíva už tretíkrát odložená v polovici februára,“ uviedol Skibickyj na webe hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany (GUR). Skibickyj dodal, že ruské vojenské jednotky zapojené do plánovanej invázie dostali jedlo, muníciu a palivo iba na tri dni, čo naznačuje, že Rusko možno vážne podcenilo situáciu.Podľa mnohých nezávislých analýz a vyšetrovaní rozhodnutie Ruska napadnúť Ukrajinu prijal Putin v stupni vysokej izolácie od všetkých s výnimkou svojich najbližších osobných dôverníkov. Tento faktor je mnohými odborníkmi považovaný za kľúčový dôvod skorých neúspechov ofenzívy na Kyjev.