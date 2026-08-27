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27. augusta 2026
Vláda podporila štyri okresy sumou vyše troch miliónov eur, peniaze pôjdu na rozvoj regiónu – FOTO
Tagy: Dopravná infraštruktúra Modernizácia nemocnice Nájomné bývanie Rekonštrukcia Vládny kabinet Výjazdové rokovanie Zdravotnícke zariadenia
Finančné prostriedky schválené na výjazdovom rokovaní vlády predstavujú konkrétnu pomoc pre samosprávy. Vládny kabinet rokoval v Kriváni, štyri okresy podporil sumou ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Finančné prostriedky schválené na výjazdovom rokovaní vlády predstavujú konkrétnu pomoc pre samosprávy.
Vládny kabinet rokoval v Kriváni, štyri okresy podporil sumou vyše 3,3 milióna eur. Prostriedky smerujú konkrétne do okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Informovali o tom z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR. Ako uviedli, cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľstva, podpora hospodárskeho rozvoja regiónu, ide o reakciu na konkrétne potreby miestnych samospráv.
Finančné prostriedky schválené na výjazdovom rokovaní vlády predstavujú konkrétnu pomoc pre samosprávy. Prijaté opatrenia vzišli z podnetov priamo od samospráv a z diskusií so starostami a primátormi z dotknutých okresov.
„Kľúčovou požiadavkou týchto okresov na strednom Slovensku bola modernizácia dopravnej infraštruktúry. Zástupcovia samospráv poukázali na potrebu rekonštrukcie ciest 1. triedy vedúcich cez región, dokončenia obchvatu Brezna, realizácie obchvatu Lučenca a obnovy mostov v havarijnom stave. Vláda zároveň ocenila význam nedávno otvoreného úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, ktorý výrazne zlepšil dopravnú situáciu v regióne,” uviedli z úradu vlády.
Medzi prioritami bola aj podpora nájomného bývania, najmä pre mladé rodiny či zvyšovanie investičnej atraktivity regiónu, taktiež vytváranie nových pracovných miest a opatrenia na zmiernenie odlivu mladých ľudí, ako aj podpora marginalizovaných rómskych komunít, rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti či dostupnosti vzdelávania.
Ministri tiež schválili finančné prostriedky na modernizáciu zdravotníckych zariadení v regióne. „Nemocnica s poliklinikou Revúca získa 100 000 eur na zabezpečenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica s poliklinikou Brezno dostane 200 000 eur na dovybavenie lôžkovej časti, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec získa 180 000 eur na modernizáciu nemocničných lôžok a obec Hrachovo získala 50 000 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení miestneho zdravotného strediska,” spresnili z ÚV SR.
Doplnili, že v Banskobystrickom kraji pokračuje i rozsiahla výstavba v nemocničnom komplexe Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, na rokovaní bol schválený i zámer budúcej transformácie fakultnej nemocnice na univerzitnú nemocnicu. Vláda sa venovala aj možnosti využitia existujúcich objektov nemocnice ako bytových jednotiek zaradených do systému Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
Podporu získali i viaceré projekty zamerané na zlepšenie dopravnej a verejnej infraštruktúry. Do obce Kriváň smeruje 130-tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií, budovanie parkovacích plôch i vybavenie učebne základnej školy. Mesto Detva zas dostane 120-tisíc eur na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry na Korytárskom vrchu, ktorá je aj dôležitou komunikáciou pre záchranné zložky.
Suma 80-tisíc eur poputuje do obce Korytárky na rekonštrukciu miestnej komunikácie a prípravu projektovej dokumentácie ku kanalizácii, obec Divín dostane temer 63-tisíc eur na obnovu strechy klubu dôchodcov a rozvoj turistickej infraštruktúry pri vodnej nádrži Ružiná. Podporené bolo aj zabezpečenie ochranných vodohospodárskych opatrení na Korytárskom potoku v okrese Brezno v časti Čierny Balog, Lesy SR naň získali 20-tisíc eur.
„Vláda podporila aj kultúrno-edukačný projekt Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, realizovaný v spolupráci Národného divadla Košice, Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, Národného divadla Banská Bystrica a Slovenského národného divadla, a to sumou 80 000 eur. Finančné prostriedky smerovali aj na podporu a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania vrátane podpory pre súbory Podpoľanec, Detva, Hriňovčan, DFS Detvanček, DFS Hviezdička či DFS Ratolesť,” dopĺňa úrad vlády.
Konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty boli súčasťou schváleného uznesenia. „Ministerstvo hospodárstva bude prostredníctvom agentúry SARIO pokračovať v získavaní nových investorov pre región. Rezort hospodárstva taktiež dostal za úlohu identifikovať a implementovať balík opatrení na vytvorenie stabilných, predvídateľných a konkurencieschopných podmienok pre dlhodobé fungovanie priemyselnej výroby ocele s cieľom udržať takmer 200-ročnú metalurgickú tradíciu a stabilitu zamestnanosti v regióne Horehronia,” uvádza ÚV SR.
Doplnil, že prípravu a realizáciu rekonštrukcií viacerých mostných objektov bude mať na starosti rezort dopravy. Ministerstvo školstva zas posúdi možnosti vytvorenia nových stredoškolských odborov so zameraním na poľnohospodárstvo a moderné agrotechnológie. Schválené boli aj opatrenia na rozvoj sociálnych služieb, podporu cestovného ruchu, športovej infraštruktúry, kultúrneho dedičstva či národnostných menšín.
„Cieľom prijatých opatrení je vytvoriť lepšie podmienky pre život, prácu a podnikanie v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Vláda chce prostredníctvom konkrétnych investícií, rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, bývania, vzdelávania a kultúry podporiť dlhodobý a udržateľný rozvoj regiónu a vytvárať podmienky, aby mladí ľudia našli budúcnosť doma vo svojom regióne,” uzatvára ÚV SR.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podporila štyri okresy sumou vyše troch miliónov eur, peniaze pôjdu na rozvoj regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládny kabinet rokoval v Kriváni, štyri okresy podporil sumou vyše 3,3 milióna eur. Prostriedky smerujú konkrétne do okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Informovali o tom z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR. Ako uviedli, cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľstva, podpora hospodárskeho rozvoja regiónu, ide o reakciu na konkrétne potreby miestnych samospráv.
Pomoc pre samosprávy
Finančné prostriedky schválené na výjazdovom rokovaní vlády predstavujú konkrétnu pomoc pre samosprávy. Prijaté opatrenia vzišli z podnetov priamo od samospráv a z diskusií so starostami a primátormi z dotknutých okresov.
„Kľúčovou požiadavkou týchto okresov na strednom Slovensku bola modernizácia dopravnej infraštruktúry. Zástupcovia samospráv poukázali na potrebu rekonštrukcie ciest 1. triedy vedúcich cez región, dokončenia obchvatu Brezna, realizácie obchvatu Lučenca a obnovy mostov v havarijnom stave. Vláda zároveň ocenila význam nedávno otvoreného úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, ktorý výrazne zlepšil dopravnú situáciu v regióne,” uviedli z úradu vlády.
Medzi prioritami bola aj podpora nájomného bývania, najmä pre mladé rodiny či zvyšovanie investičnej atraktivity regiónu, taktiež vytváranie nových pracovných miest a opatrenia na zmiernenie odlivu mladých ľudí, ako aj podpora marginalizovaných rómskych komunít, rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti či dostupnosti vzdelávania.
Modernizácia zdravotníckych zariadení
Ministri tiež schválili finančné prostriedky na modernizáciu zdravotníckych zariadení v regióne. „Nemocnica s poliklinikou Revúca získa 100 000 eur na zabezpečenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica s poliklinikou Brezno dostane 200 000 eur na dovybavenie lôžkovej časti, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec získa 180 000 eur na modernizáciu nemocničných lôžok a obec Hrachovo získala 50 000 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení miestneho zdravotného strediska,” spresnili z ÚV SR.
Doplnili, že v Banskobystrickom kraji pokračuje i rozsiahla výstavba v nemocničnom komplexe Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, na rokovaní bol schválený i zámer budúcej transformácie fakultnej nemocnice na univerzitnú nemocnicu. Vláda sa venovala aj možnosti využitia existujúcich objektov nemocnice ako bytových jednotiek zaradených do systému Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
Projekty dopravnej a verejnej infraštruktúry
Podporu získali i viaceré projekty zamerané na zlepšenie dopravnej a verejnej infraštruktúry. Do obce Kriváň smeruje 130-tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií, budovanie parkovacích plôch i vybavenie učebne základnej školy. Mesto Detva zas dostane 120-tisíc eur na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry na Korytárskom vrchu, ktorá je aj dôležitou komunikáciou pre záchranné zložky.
Suma 80-tisíc eur poputuje do obce Korytárky na rekonštrukciu miestnej komunikácie a prípravu projektovej dokumentácie ku kanalizácii, obec Divín dostane temer 63-tisíc eur na obnovu strechy klubu dôchodcov a rozvoj turistickej infraštruktúry pri vodnej nádrži Ružiná. Podporené bolo aj zabezpečenie ochranných vodohospodárskych opatrení na Korytárskom potoku v okrese Brezno v časti Čierny Balog, Lesy SR naň získali 20-tisíc eur.
„Vláda podporila aj kultúrno-edukačný projekt Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, realizovaný v spolupráci Národného divadla Košice, Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, Národného divadla Banská Bystrica a Slovenského národného divadla, a to sumou 80 000 eur. Finančné prostriedky smerovali aj na podporu a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania vrátane podpory pre súbory Podpoľanec, Detva, Hriňovčan, DFS Detvanček, DFS Hviezdička či DFS Ratolesť,” dopĺňa úrad vlády.
Príprava a realizácia rekonštrukcií
Konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty boli súčasťou schváleného uznesenia. „Ministerstvo hospodárstva bude prostredníctvom agentúry SARIO pokračovať v získavaní nových investorov pre región. Rezort hospodárstva taktiež dostal za úlohu identifikovať a implementovať balík opatrení na vytvorenie stabilných, predvídateľných a konkurencieschopných podmienok pre dlhodobé fungovanie priemyselnej výroby ocele s cieľom udržať takmer 200-ročnú metalurgickú tradíciu a stabilitu zamestnanosti v regióne Horehronia,” uvádza ÚV SR.
Doplnil, že prípravu a realizáciu rekonštrukcií viacerých mostných objektov bude mať na starosti rezort dopravy. Ministerstvo školstva zas posúdi možnosti vytvorenia nových stredoškolských odborov so zameraním na poľnohospodárstvo a moderné agrotechnológie. Schválené boli aj opatrenia na rozvoj sociálnych služieb, podporu cestovného ruchu, športovej infraštruktúry, kultúrneho dedičstva či národnostných menšín.
„Cieľom prijatých opatrení je vytvoriť lepšie podmienky pre život, prácu a podnikanie v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Vláda chce prostredníctvom konkrétnych investícií, rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, bývania, vzdelávania a kultúry podporiť dlhodobý a udržateľný rozvoj regiónu a vytvárať podmienky, aby mladí ľudia našli budúcnosť doma vo svojom regióne,” uzatvára ÚV SR.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podporila štyri okresy sumou vyše troch miliónov eur, peniaze pôjdu na rozvoj regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná infraštruktúra Modernizácia nemocnice Nájomné bývanie Rekonštrukcia Vládny kabinet Výjazdové rokovanie Zdravotnícke zariadenia
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