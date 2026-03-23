Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 23.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adrián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

23. marca 2026

Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, plánuje investície do infraštruktúry aj priemyslu


Tagy: Investície Výjazdové rokovanie vlády

Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, prinesie konkrétne investície do viacerých okresov. Vláda bude v Nitrianskom kraji rokovať 24. a 25. marca. Priniesť chce konkrétne investície do infraštruktúry, ...



Zdieľať
67c830c690f60169961931 676x451 23.3.2026 (SITA.sk) - Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, prinesie konkrétne investície do viacerých okresov. Vláda bude v Nitrianskom kraji rokovať 24. a 25. marca. Priniesť chce konkrétne investície do infraštruktúry, bývania, verejných služieb a priemyslu v okresoch Komárno, Levice, Šaľa, Nitra a Nové Zámky. Rokovanie vlády sa tak zameria na podporu ekonomického rastu, zvýšenie kvality života a posilnenie regiónu.

Posilnenie konkurencieschopnosti


V prvý deň rokovania sa ministri budú sústrediť na infraštruktúru, priemysel a energetiku v okresoch Komárno, Levice a Šaľa. Investovať sa bude do dopravnej infraštruktúry, rozvoja hospodárskeho potenciálu a modernizácie verejných služieb. Cieľom je pritom posilnenie konkurencieschopnosti regiónu a zlepšenie života obyvateľov. Vláda pre tieto okresy vyčlenila dva milióny eur.

V okrese Komárno podporíme rozvoj dopravy, logistiky, bývania a vzdelávania, pričom región nadväzuje aj na svoju tradičnú väzbu na riečnu dopravu a priemysel. Okres Levice ako významné centrum energetiky ťaží z investícií do infraštruktúry, verejných služieb a rozvoja územia, čím sa posilňuje jeho stabilita aj ďalší rast. V okrese Šaľa sa investície opierajú o silnú priemyselnú tradíciu a smerujú do modernizácie prostredia, podpory bývania a zlepšovania kvality života,“ priblížil úrad vlády.

Rozvoj vidieka a agroturizmu


Druhý deň rokovania bude venovaný inováciám a novým investičným impulzom. Pozornosť tak ministri presmerujú na okresy s výrazným inovačným potenciálom a silným zázemím vidieckych oblastí, a to Nitra a Nové Zámky. Podporí sa rozvoj verejných služieb, strategických projektov a miestnych iniciatív.

Osobitný dôraz budú klásť na potenciál rastu vidieka a agroturizmu. Pre tieto okresy vláda vyčlení 2,5 milióna eur. Ako úrad vlády spresnil, v okrese Nitra investície smerujú do projektov s celoslovenským významom, rozvoja inovácií, vzdelávania a moderného priemyslu. V okrese Nové Zámky podporia zamestnanosť a rozvoj obcí.

Podunajsko patrí medzi najvýznamnejšie regióny Slovenska – spája silnú priemyselnú základňu, poľnohospodársku tradíciu aj moderné investície. Región je charakteristický úrodnou pôdou, rozvinutým agrosektorom, významným zastúpením priemyslu a energetiky vrátane jadrovej energetiky, ale aj bohatými kultúrnymi a ľudovými tradíciami. Špecifickým prvkom je dlhodobá symbióza slovenského a maďarského obyvateľstva, ktorá vytvára stabilné a prirodzene prepojené komunity,“ uviedol Úrad vlády SR s tým, že veľký význam v tom hrajú práve mieste samosprávy, ktoré podnikajú úspešné projekty a sústredia sa na moderný rozvoj obcí.


Zdroj: SITA.sk - Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, plánuje investície do infraštruktúry aj priemyslu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Výjazdové rokovanie vlády
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 