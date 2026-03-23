Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, plánuje investície do infraštruktúry aj priemyslu
Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, prinesie konkrétne investície do viacerých okresov. Vláda bude v Nitrianskom kraji rokovať 24. a 25. marca. Priniesť chce konkrétne investície do infraštruktúry, ...
23.3.2026 (SITA.sk) - Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, prinesie konkrétne investície do viacerých okresov. Vláda bude v Nitrianskom kraji rokovať 24. a 25. marca. Priniesť chce konkrétne investície do infraštruktúry, bývania, verejných služieb a priemyslu v okresoch Komárno, Levice, Šaľa, Nitra a Nové Zámky. Rokovanie vlády sa tak zameria na podporu ekonomického rastu, zvýšenie kvality života a posilnenie regiónu.
V prvý deň rokovania sa ministri budú sústrediť na infraštruktúru, priemysel a energetiku v okresoch Komárno, Levice a Šaľa. Investovať sa bude do dopravnej infraštruktúry, rozvoja hospodárskeho potenciálu a modernizácie verejných služieb. Cieľom je pritom posilnenie konkurencieschopnosti regiónu a zlepšenie života obyvateľov. Vláda pre tieto okresy vyčlenila dva milióny eur.
„V okrese Komárno podporíme rozvoj dopravy, logistiky, bývania a vzdelávania, pričom región nadväzuje aj na svoju tradičnú väzbu na riečnu dopravu a priemysel. Okres Levice ako významné centrum energetiky ťaží z investícií do infraštruktúry, verejných služieb a rozvoja územia, čím sa posilňuje jeho stabilita aj ďalší rast. V okrese Šaľa sa investície opierajú o silnú priemyselnú tradíciu a smerujú do modernizácie prostredia, podpory bývania a zlepšovania kvality života,“ priblížil úrad vlády.
Druhý deň rokovania bude venovaný inováciám a novým investičným impulzom. Pozornosť tak ministri presmerujú na okresy s výrazným inovačným potenciálom a silným zázemím vidieckych oblastí, a to Nitra a Nové Zámky. Podporí sa rozvoj verejných služieb, strategických projektov a miestnych iniciatív.
Osobitný dôraz budú klásť na potenciál rastu vidieka a agroturizmu. Pre tieto okresy vláda vyčlení 2,5 milióna eur. Ako úrad vlády spresnil, v okrese Nitra investície smerujú do projektov s celoslovenským významom, rozvoja inovácií, vzdelávania a moderného priemyslu. V okrese Nové Zámky podporia zamestnanosť a rozvoj obcí.
„Podunajsko patrí medzi najvýznamnejšie regióny Slovenska – spája silnú priemyselnú základňu, poľnohospodársku tradíciu aj moderné investície. Región je charakteristický úrodnou pôdou, rozvinutým agrosektorom, významným zastúpením priemyslu a energetiky vrátane jadrovej energetiky, ale aj bohatými kultúrnymi a ľudovými tradíciami. Špecifickým prvkom je dlhodobá symbióza slovenského a maďarského obyvateľstva, ktorá vytvára stabilné a prirodzene prepojené komunity,“ uviedol Úrad vlády SR s tým, že veľký význam v tom hrajú práve mieste samosprávy, ktoré podnikajú úspešné projekty a sústredia sa na moderný rozvoj obcí.
Zdroj: SITA.sk - Vláda bude dva dni rokovať v Nitrianskom kraji, plánuje investície do infraštruktúry aj priemyslu © SITA Všetky práva vyhradené.
