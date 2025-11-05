|
Streda 5.11.2025
Vystajluj sa (v) dobrom: známe osobnosti darovali oblečenie na charitatívny bazár Odevnej banky
Uskutoční sa 8. novembra od 11:00 hod. v Nivy centre v Bratislave. Výťažok z podujatia pôjde na podporu rodín v núdzi, najmä jednorodičov, ktorým Odevná banka intenzívne pomáha ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Uskutoční sa 8. novembra od 11:00 hod. v Nivy centre v Bratislave. Výťažok z podujatia pôjde na podporu rodín v núdzi, najmä jednorodičov, ktorým Odevná banka intenzívne pomáha už viac ako rok.
Iniciatívu podporili hlavní protagonisti najúspešnejšieho slovenského filmu roka Otec – Milan Ondrík a Dominika Morávková, ktorí venovali svoje osobné kúsky oblečenia. Súčasťou bazáru však budú aj kostýmy a doplnky z tohto úspešného filmu. Návštevníci sa ďalej môžu tešiť aj na oblečenie od obľúbenej herečky Petry Polnišovej, moderátora Olivera Oswalda či členov hudobnej skupiny Billy Barman. Veci zo svojho šatníka však prisľúbila aj influencerka Martina Horňáková známa ako Moma, Barbora Krajčírová a množstvo ďalších.
Na mieste osobne podujatie podporia aj The Curly Simon a Oliver Oswald, ktorí svojou prítomnosťou a vystúpením povzbudia návštevníkov, a by sa pridali k pomoci rodinám v núdzi.
"Chceli sme vytvoriť podujatie, ktoré spája dobrý pocit z pomoci s radosťou z objavovania výnimočných kúskov. Každé jedno tričko, kabát či doplnok z tohto bazáru pomôže rodinám, ktoré to naozaj potrebujú," hovorí Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska, ktorá zastrešuje projekt Odevnej banky.
Odevná banka za viac ako rok fungovania pomohla takmer 2 500 rodinám po celom Slovensku, ktorým zaslala takmer 10 000 balíkov s oblečením. Projekt vznikol ako odpoveď na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností a potrebu cielenej materiálnej pomoci bez nepríjemnej stigmy, ktorá sa často spája s návštevou charitatívnych zariadení.
"Rastúci záujem o pomoc ukazuje, že Odevná banka má veľký spoločenský zmysel. Preto nás teší, že môžeme byť hrdým partnerom tohto projektu, ktorý dokáže meniť životné osudy. Veríme, že bazáru sa ľudia zúčastnia v hojnom počte a prispejú na dobrú vec," uvádza Lýdia Valentová z JTI Slovak Republic.
Odevná banka sa v ďalšej etape plánuje zamerať na zvýšenie svojich kapacít a rozšírenie tímu. Cieľom je efektívnejšie pomáhať rodinám v kríze a zároveň aj ponúknuť pracovné príležitosti jednorodičkám. Práve benefičný bazár má napomôcť dosiahnuť tieto míľniky a pomôcť ešte viac ľuďom v núdzi. Na svojom webe navyše Odevná banka realizuje aj finančnú zbierku, prostredníctvom ktorej môžu ľudia prispieť k jej ďalšiemu fungovaniu.
????️ 8. november 2025, od 11:00 hod.
???? Nivy centrum, Bratislava
???? Kúsky od známych osobností, ktorými pomáhame rodinám v núdzi
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vystajluj sa (v) dobrom: známe osobnosti darovali oblečenie na charitatívny bazár Odevnej banky © SITA Všetky práva vyhradené.
