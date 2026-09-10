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 24hod.sk    Ekonomika

10. septembra 2026

Ministerstvo vyčlenilo viac ako 1,1 milióna eur na podporu najmenších obcí, každá môže získať až 3 500 eur – VIDEO


Tagy: finančná podpora malé obce Prešovský kraj Regionálny rozvoj Slovenské samosprávy

Výzva Milión pre malé obce je určená samosprávam s najviac 500 obyvateľmi a dotácie získajú bez povinného spolufinancovania.



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migal3 10.9.2026 (SITA.sk) - Výzva Milión pre malé obce je určená samosprávam s najviac 500 obyvateľmi a dotácie získajú bez povinného spolufinancovania.


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo sumu 1 110 178 eur na podporu najmenších samospráv na Slovensku. Výzva s názvom Milión pre malé obce je určená výhradne pre obce s maximálne 500 obyvateľmi, ktoré môžu získať dotácie v rozpätí od 1 000 do 3 500 eur bez nutnosti spolufinancovania.

Podpora bežných potrieb


Minister Samuel Migaľ zdôraznil význam malých obcí pre regionálny rozvoj Slovenska, ktoré často disponujú veľmi obmedzenými rozpočtami, a preto aj menšie finančné injekcie môžu rozhodnúť o realizácii dôležitých investícií. Cieľom je podporiť bežné potreby ako nákup stavebného materiálu, úpravu verejných priestranstiev, zlepšenie infraštruktúry a verejných služieb pre obyvateľov.

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Na Slovensku sa nachádza 1 115 samospráv s počtom obyvateľov do 500, ktoré často čelia finančným výzvam. Alokácia dotácií je rozdelená medzi osem krajov na základe počtu týchto obcí, pričom najviac finančných prostriedkov je určených Prešovskému kraju. Administratívny proces je nastavený čo najjednoduchšie – žiadosti sa podávajú elektronicky cez systém eGrant bez potreby projektového manažéra.

Termín žiadostí


Žiadosti môžu oprávnené obce podávať do 5. októbra 2026. Podrobné informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke MIRRI SR.

Starosta obce Bajerovce Michal Sekerák vyjadril vďaku ministerstvu za podporu a zdôraznil, že aj malé sumy znamenajú veľkú pomoc pre najmenšie obce. Minister Migaľ dodal, že aj keď milión eur nevyrieši všetky problémy, je to významný krok pre realizáciu neodkladných projektov v malých samosprávach a plánuje pokračovať v ich podpore aj v budúcnosti.

Kritika zo strany PS


Predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) kritizovali Migaľa, že používa peniaze MIRRI SR na vlastnú propagáciu. Informovala o tom Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS vo štvrtok.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Darina Luščíková (PS) zhodnotila, že Migaľ peniaze MIRRI SR prezentuje ako vlastnú pomoc. “Alarmujúce je aj to, že sa jeho aktivity sústreďujú do kraja, v ktorom kandiduje za predsedu,” dodala členka Výboru NR SR pre financie a rozpočet Luščíková. Poslanec a člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Marek Lackovič (PS) kritizoval Migaľove financovanie obcí tesne pred komunálnymi voľbami.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vyčlenilo viac ako 1,1 milióna eur na podporu najmenších obcí, každá môže získať až 3 500 eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: finančná podpora malé obce Prešovský kraj Regionálny rozvoj Slovenské samosprávy
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