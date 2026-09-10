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10. septembra 2026
Progresívne Slovensko podáva podnet na ÚVO pre Tarabove obstarávanie bezpečnostnej služby
Tamara Stohlová z PS tiež apeluje, aby Úrad pre verejné obstarávanie prešetril spôsob, akým bola s bezpečnostnou službou uzavretá zmluva. Poslankyňa
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10.9.2026 (SITA.sk) - Tamara Stohlová z PS tiež apeluje, aby Úrad pre verejné obstarávanie prešetril spôsob, akým bola s bezpečnostnou službou uzavretá zmluva.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Stohlová upozorňuje na podozrivé okolnosti pri obstarávaní služieb SBS za vyše 1,4 milióna eur pre rezort životného prostredia. Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Taraba vyplatil v rokoch 2024 až 2026 700-tisíc z verejných peňazí súkromnej bezpečnostnej firme na základe mesačných objednávok. Zdá sa, že rezort umelo rozdeľoval túto zákazku v snahe obísť zákon o verejnom obstarávaní. Žiadame preto ÚVO, aby tento postup prešetril,“ hovorí Stohlová.
Stohlová tiež apeluje, aby úrad prešetril spôsob, akým bola s bezpečnostnou službou uzavretá zmluva. „Ministerstvo podpísalo s MR - SECURITY ročnú zmluvu od augusta 2026, čiže až potom, ako sme sa o prípad začali zaujímať. Zmluva bola uzavretá na ďalších 700-tisíc. Tarabov rezort však odmieta zverejniť, či oslovili aj ďalších uchádzačov, ako sú v prípade podlimitnej zákazky povinní, a či podmienky neboli diskriminačné. Ako si môžeme byť istí, že zákazka nebola pripravená ako prihrávka vopred vybranému dodávateľovi?“ upozorňuje Stohlová.
„Zvláštne nie sú len okolnosti obstarávania služieb tejto SBS, ale aj predražená hodinovka, ktorú jej ministerstvo platí. Pomerne neznámej firme sa začalo finančne dariť po nástupe Tomáša Tarabu na ministerstvo, aj web si založila až potom, ako sme ministerstvu začali klásť otázky,“ doplnila Stohlová.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko podáva podnet na ÚVO pre Tarabove obstarávanie bezpečnostnej služby © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Stohlová upozorňuje na podozrivé okolnosti pri obstarávaní služieb SBS za vyše 1,4 milióna eur pre rezort životného prostredia. Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Taraba vyplatil v rokoch 2024 až 2026 700-tisíc z verejných peňazí súkromnej bezpečnostnej firme na základe mesačných objednávok. Zdá sa, že rezort umelo rozdeľoval túto zákazku v snahe obísť zákon o verejnom obstarávaní. Žiadame preto ÚVO, aby tento postup prešetril,“ hovorí Stohlová.
Stohlová tiež apeluje, aby úrad prešetril spôsob, akým bola s bezpečnostnou službou uzavretá zmluva. „Ministerstvo podpísalo s MR - SECURITY ročnú zmluvu od augusta 2026, čiže až potom, ako sme sa o prípad začali zaujímať. Zmluva bola uzavretá na ďalších 700-tisíc. Tarabov rezort však odmieta zverejniť, či oslovili aj ďalších uchádzačov, ako sú v prípade podlimitnej zákazky povinní, a či podmienky neboli diskriminačné. Ako si môžeme byť istí, že zákazka nebola pripravená ako prihrávka vopred vybranému dodávateľovi?“ upozorňuje Stohlová.
„Zvláštne nie sú len okolnosti obstarávania služieb tejto SBS, ale aj predražená hodinovka, ktorú jej ministerstvo platí. Pomerne neznámej firme sa začalo finančne dariť po nástupe Tomáša Tarabu na ministerstvo, aj web si založila až potom, ako sme ministerstvu začali klásť otázky,“ doplnila Stohlová.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko podáva podnet na ÚVO pre Tarabove obstarávanie bezpečnostnej služby © SITA Všetky práva vyhradené.
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