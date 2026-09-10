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10. septembra 2026

Nečinnosť Bruselu ohľadom umelých sladidiel je nehorázna, tvrdia aktivisti


Tagy: Aspartám Karcinogény umelé sladidlá

Kritici obviňujú potravinový úrad EÚ, že napriek pochybnostiam o aspartáme odmieta sprísniť pravidlá. Aktivisti ostro kritizovali



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gettyimages 494059031 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Kritici obviňujú potravinový úrad EÚ, že napriek pochybnostiam o aspartáme odmieta sprísniť pravidlá.


Aktivisti ostro kritizovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý po novom posúdení neodporučil sprísniť pravidlá pre umelé sladidlá aspartám a acesulfám draselný.

EFSA uviedol, že jeho expertný panel nezistil „žiadne bezpečnostné obavy spojené so súčasne hlásenými spôsobmi a úrovňami používania“ skúmaných látok.

Nehorázne rozhodnutie


Organizácie Foodwatch a Francúzska Liga proti rakovine, ktoré spolu s aplikáciou Yuka presadzujú preventívny zákaz aspartámu v Európskej únii (EÚ), označili rozhodnutie za „nehorázne“.

„Mrzí nás, že úrad znižuje význam nezávislých vedeckých zistení, ktoré spájajú konzumáciu aspartámu s možnými zdravotnými následkami,“ uviedli aktivisti.

Pripomenuli tiež, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2023 zaradila aspartám medzi látky „možno karcinogénne pre ľudí“ a odporučila jeho umiernenú konzumáciu.

Aspartám takmer vo všetkom


Prijateľný denný príjem aspartámu v EÚ zostáva na úrovni 40 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti.

U dospelého človeka to zodpovedá niekoľkým plechovkám nápoja bez cukru denne.

Aspartám a acesulfám K sa desaťročia používajú v diétnych nápojoch, zmrzline, jogurtoch, cereáliách, zubných pastách či vitamínoch. EFSA tentoraz prehodnocoval aj ich kombináciu známu ako soľ aspartám-acesulfámu.


Zdroj: SITA.sk - Nečinnosť Bruselu ohľadom umelých sladidiel je nehorázna, tvrdia aktivisti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aspartám Karcinogény umelé sladidlá
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