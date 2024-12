Ministerstvo zahraničia poprelo vyjadrenia Lavrova, Slovensko nemá záujem zapojiť sa do rámca eurázijskej bezpečnosti

Rozvoj eurázijskej bezpečnosti

Európska bezpečnostná architektúra

7.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí odmieta informáciu šírenú prostredníctvom ruskej tlačovej agentúry TASS, že by sa Slovenská republika zúčastnila konferencie v Minsku a že prejavila záujem zapojiť sa do rámca eurázijskej bezpečnostnej architektúry.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov informoval ruské médiá, že Slovensko spolu s Maďarskom má záujem o rozvoj nového eurázijského bezpečnostného rámca. Ten Rusi predstavili na medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti v Minsku. Naše ministerstvo túto informáciu dementuje.„Popri hlavných témach bilaterálneho stretnutia informoval aj o tejto iniciatíve minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára na rokovaní vo štvrtok 5. decembra na zasadnutí Ministerskej rady OBSE na Malte. Slovensko je jasne ukotvené v bezpečnostnej architektúre Severoatlantickej aliancie a zároveň dôsledne presadzuje diplomatické riešenia akýchkoľvek konfliktov s cieľom dosiahnutia stabilného a trvalého mieru,“ uviedol rezort diplomacie vo svojom stanovisku.Na informácie šírené ruskými médiami upozornil bývalý diplomat Ivan Korčok (PS). Ako napísal na sociálnej sieti, to, že sa o obsahu rozhovorov medzi slovenskými predstaviteľmi a Lavrovom dozvedáme od ruského ministerstva zahraničných vecí, je neprijateľné.Ak sú tvrdenia Sergeja Lavrova pravdivé, ide podľa neho nielen o nebezpečné vybočenie Slovenska z jeho euroatlantickej orientácie, ale hlavne, sa ním priamo spolupodieľame na zničení európskej bezpečnostnej architektúry.„Ak však Lavrov nehovorí pravdu, ide o ďalšiu dezinformáciu zo strany Ruska, ktorú Slovensko nemôže tolerovať a ministerstvo by si malo okamžite predvolať ruského veľvyslanca v Bratislave, aby tieto informácie objasnil. Vyzývam preto Ministerstvo zahraničných vecí a Vládu SR, aby tieto tvrdenia okamžite jasne vysvetlili a zaujali verejné stanovisko,“ napísal Korčok.