Sudca Kliment sa v utorok opäť postaví pred disciplinárny súd, hrozí mu strata funkcie

Tri skutky

Zníženie funkčného platu

7.12.2024 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) by v utorok 10. decembra mal začať ďalší disciplinárny proces so sudcom Najvyššieho súdu SR Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) na Klimenta v júli tohto roku podal disciplinárny návrh, na základe ktorého by mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňa tri skutky, ktoré sa týkajú obhajcu a poradcu premiéra Roberta Fica Susko konkrétne tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu.Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme.NSS SR už v novembri sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.