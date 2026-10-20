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20. októbra 2026
V Bratislave pribudne ďalšie zariadenie pre seniorov. Časť miest bude vyhradená pre Novomešťanov – VIDEO
Tagy: Bratislava-Nové Mesto Park Jama v Petržalke Seniori Zariadenie pre seniorov Zariadenie sociálnych služieb
Investor už začal s prípravnými a udržiavacími prácami, pričom prvých klientov by zariadenie mohlo prijať koncom roka 2027. Roky chátrajúca budova pri parku Jama v bratislavskom Novom Meste sa má ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Investor už začal s prípravnými a udržiavacími prácami, pričom prvých klientov by zariadenie mohlo prijať koncom roka 2027.
Roky chátrajúca budova pri parku Jama v bratislavskom Novom Meste sa má dočkať obnovy. Namiesto nevyužívaného objektu tam vznikne zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a ľudí, ktorí sú vo veľkej miere odkázaní na pomoc iných.
Investor už začal s prípravnými a udržiavacími prácami, pričom prvých klientov by zariadenie mohlo prijať koncom roka 2027. Projekt pripravuje spoločnosť Conesto Senior Houses.
Po rekonštrukcii má zariadenie ponúknuť celoročnú pobytovú starostlivosť s kapacitou 38 lôžok. Určené bude najmä seniorom s Alzheimerovou chorobou, demenciou či Parkinsonovou chorobou, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc a dohľad.
Klienti budú mať k dispozícii ubytovanie, stravovanie, nepretržitú opatrovateľskú pomoc aj ošetrovateľskú starostlivosť. Projekt má klásť dôraz na bezpečné prostredie, individuálne potreby klientov a dôstojné podmienky na život.
Dôležitou podmienkou pri rokovaniach s investorom bolo pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto zabezpečenie dostupnosti služieb aj pre miestnych obyvateľov. Dohodla preto prednostné obsadzovanie voľných miest ľuďmi s trvalým pobytom v Novom Meste. Z celkových 38 lôžok bude o najmenej 12 miestach rozhodovať priamo mestská časť.
Obnova má priniesť nielen nové kapacity v sociálnych službách, ale aj zmenu v okolí parku Jama. Dlhodobo nevyužívaný objekt totiž podľa samosprávy predstavuje problém aj z hľadiska bezpečnosti v tejto lokalite.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave pribudne ďalšie zariadenie pre seniorov. Časť miest bude vyhradená pre Novomešťanov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Roky chátrajúca budova pri parku Jama v bratislavskom Novom Meste sa má dočkať obnovy. Namiesto nevyužívaného objektu tam vznikne zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a ľudí, ktorí sú vo veľkej miere odkázaní na pomoc iných.
Investor už začal s prípravnými a udržiavacími prácami, pričom prvých klientov by zariadenie mohlo prijať koncom roka 2027. Projekt pripravuje spoločnosť Conesto Senior Houses.
Ubytovanie, strava a nepretržitá starostlivosť
Po rekonštrukcii má zariadenie ponúknuť celoročnú pobytovú starostlivosť s kapacitou 38 lôžok. Určené bude najmä seniorom s Alzheimerovou chorobou, demenciou či Parkinsonovou chorobou, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc a dohľad.
Klienti budú mať k dispozícii ubytovanie, stravovanie, nepretržitú opatrovateľskú pomoc aj ošetrovateľskú starostlivosť. Projekt má klásť dôraz na bezpečné prostredie, individuálne potreby klientov a dôstojné podmienky na život.
Dlhodobo nevyužívaný objekt
Dôležitou podmienkou pri rokovaniach s investorom bolo pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto zabezpečenie dostupnosti služieb aj pre miestnych obyvateľov. Dohodla preto prednostné obsadzovanie voľných miest ľuďmi s trvalým pobytom v Novom Meste. Z celkových 38 lôžok bude o najmenej 12 miestach rozhodovať priamo mestská časť.
Obnova má priniesť nielen nové kapacity v sociálnych službách, ale aj zmenu v okolí parku Jama. Dlhodobo nevyužívaný objekt totiž podľa samosprávy predstavuje problém aj z hľadiska bezpečnosti v tejto lokalite.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave pribudne ďalšie zariadenie pre seniorov. Časť miest bude vyhradená pre Novomešťanov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava-Nové Mesto Park Jama v Petržalke Seniori Zariadenie pre seniorov Zariadenie sociálnych služieb
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