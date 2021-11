Tvrdá voda verzus mäkká voda – ktorá je lepšia?

Je to naozaj také vážne?

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Keď ponoríme ruky do čistej osviežujúcej vody, nemyslíme na to, že nám môže pomáhať v boji s osteoporózou, spôsobovať akné alebo zvyšovať účty za opravy práčky, či potrubia. Táto životodarná tekutina v sebe skrýva niekoľko tajných vlastností a my sa dnes pozrieme na mieru jej tvrdosti.Máte doma tvrdú vodu a biele stopy vodného kameňa "zdobia" okolie všetkých kohútikov v domácnosti? Nezúfajte, boj s tvrdou vodou môžete vyhrať celkom jednoducho. Prvým krokom jepomocou testovacieho pásika, ktorý do vody na chvíľu ponoríte alebo pomocou nemeckých kvapiek.Ak zistíte, že máte doma tvrdú vodu, stačí nainštalovať jednoduchý prietokový zmäkčovač vody . Je úplne automatický a dokáže rozpúšťať aj ten vodný kameň, ktorý už v jednotlivých spotrebičoch existuje. Vďaka tomu fungujú rýchlejšie, spotrebujú menej energie a nebudete musieť riešiť ich poruchy. A čo je na tom najlepšie? Stačí ho namontovať na potrubie a jeho údržba je minimálna.Obľúbeným riešením tohto problému je katexový zmäkčovač vody . Je dlhodobo účinný, teda nie je nutná jeho častá výmena. Ióny s vyššou tvrdosťou vymieňa za takzvané mäkké ióny, najčastejšie za sodík. Tento spôsob zmäkčovania vody nebol doteraz prekonaný a nepoznáme účinnejšie riešenie tohto problému. Zároveň ide o zdravotne bezpečný spôsob a takto upravená voda je nielen mäkká, ale aj stopercentne pitná.S touto otázkou sa stretávame pomerne často - ide predsa iba o vodu a pokiaľ nezapácha ako chlór alebo nie je výrazne sfarbená a nemá v sebe nečistoty, sme zvyknutí ju veľmi neriešiť.však obsahuje látky, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie vlasov a pokožky. Neprimerane ich zaťažujú a takáto voda po sebe zanecháva stopy, ktoré môžu spôsobovať akné alebo lámavosť vlasov. Mali by sa jej vyhýbať aj ľudia s citlivou pokožkou.Riešenie môže byť veľmi jednoduché, stačí v domácnosti nainštalovať filter na tvrdú vodu . Vďaka nemu ochránime aj potrubia, kohútiky a okolie umývadiel či sprchy. Tvrdá voda totiž s ľahkosťou tvorí nánosy takzvaného vodného kameňa, ktorý nie je iba estetickým problémom. Postupom času nenávratne ničí kovové súčiastky a môže viesť k presakovaniu vody alebo k upchatiu potrubí. Takto dokáže pokaziť práčku, sušičku, kávovar, žehličku alebo umývačku riadu.Aby sme boli k obom typom vody fér, pozrime sa zblízka na ich vlastnosti.je v podstate čistá verzia vody, hoci v dnešnej dobe pomerne výrazne znečistená už v ovzduší. Po dopadnutí na zem vsiakne do pôdy, v ktorej môže rozpúšťať rôzne minerály, napríklad železo, horčík alebo mangán. Tieto minerály nie sú samé o sebe zlé ani dobré - majú aj pozitívne vlastnosti. Pravidelný príjem minerálov nám, napríklad, spevňuje kosti. Problémom je však ich nadmerný príjem a využitie na umývanie, upratovanie.Na druhej strane,má menej minerálov, najmä menej vápnika. Pretok rôznym domácim spotrebičom a dokonca je mäkšia aj na dotyk. Lepšie sa vďaka nej postaráme o čistotu svojho tela, pretože ho menej vysušuje a nedráždi pokožku.Aj keď máurčité zdravotné benefity, vo všeobecnosti je mäkká voda považovaná za vhodnejšiu na hygienu, na používanie spotrebičov ako aj na umývanie a udržiavanie poriadku. Nezaťažuje špirály v kanviciach, práčkach či umývačkách riadu. Je šetrnejšia k našej pokožke. A napokon, potrebné minerály spevňujúce kosti si môžeme dopriať v minerálnej vode resp. v strave. Rovnako samotnýumožňuje nastaviť si tvrdosť vody podľa preferencií, tak aby voda obsahovala vápnik a horčík potrebný pre telo, ale aby súčasne nespôsobovala škody v domácnosti.Informačný servis