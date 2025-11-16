|
Nedeľa 16.11.2025
Meniny má Agnesa
16. novembra 2025
Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom, tvrdí Mesterová
Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany
16.11.2025 (SITA.sk) - Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany Hlas-SD, ktorý je pochybný. Skonštatovala to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) na záchrankový tender a IT tender.
Doplnila, že problémom súčasnej vlády je, že jej ministri a nominanti evidentne „prihrávajú" verejné zdroje svojim ľuďom. „Pokračujeme ďalej v systéme vlastných ľudí,“ vyhlásila Mesterová. Ako ďalej povedala, vo veci Kmecových dotácii progresívci podali aj trestné oznámene.
„A túto kauzu dohráme do konca,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že odchod Kmeca nestačí. Odísť by podľa nej mali aj minister dopravy Jozef Ráž, minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister obrany Robert Kaliňák, minister zdravotníctva Kamil Šaško a mnohí ďalší.
Podľa europoslanca Erika Kaliňáka (Smer-SD) Kmec zlyhal najmä komunikačne, keď pochybnosti o dotáciách vysvetľovala „opustená" štátna tajomníčka.
„Boli tam nejaké pochybnosti, niečo bolo vysvetlené, ale takto sa to nemá robiť,“ uviedol Kaliňák. Doplnil, že predpokladá, že prezident Peter Pellegrini prijme Kmecovu demisiu.
