 24hod.sk    Z domova

16. novembra 2025

Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom, tvrdí Mesterová


Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany



511101111_1251113113052826_7907185979919768189_n e1750837300327 676x488 16.11.2025 (SITA.sk) - Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany Hlas-SD, ktorý je pochybný. Skonštatovala to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) na záchrankový tender a IT tender.

Trestné oznámenie vo veci Kmecových dotácii


Doplnila, že problémom súčasnej vlády je, že jej ministri a nominanti evidentne „prihrávajú" verejné zdroje svojim ľuďom. „Pokračujeme ďalej v systéme vlastných ľudí,“ vyhlásila Mesterová. Ako ďalej povedala, vo veci Kmecových dotácii progresívci podali aj trestné oznámene.

„A túto kauzu dohráme do konca,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že odchod Kmeca nestačí. Odísť by podľa nej mali aj minister dopravy Jozef Ráž, minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister obrany Robert Kaliňák, minister zdravotníctva Kamil Šaško a mnohí ďalší.

Prijme Pellegrini Kmecovu demisiu?


Podľa europoslanca Erika Kaliňáka (Smer-SD) Kmec zlyhal najmä komunikačne, keď pochybnosti o dotáciách vysvetľovala „opustená" štátna tajomníčka.

„Boli tam nejaké pochybnosti, niečo bolo vysvetlené, ale takto sa to nemá robiť,“ uviedol Kaliňák. Doplnil, že predpokladá, že prezident Peter Pellegrini prijme Kmecovu demisiu.


Zdroj: SITA.sk - Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom, tvrdí Mesterová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Minister obrany SR Minister zdravotníctva SR Minister životného prostredia SR monitor O 5 minút 12 Plán obnovy a odolnosti Prezident Slovenskej republiky
