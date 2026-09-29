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29. septembra 2026
Ministri V4 vo Vysokých Tatrách žiadajú silnejšie regióny a zachovanie politiky súdržnosti, upozornili aj na význam východnej hranice EÚ – VIDEO
Slovensko počas predsedníctva vo V4 otvorilo diskusiu o budúcnosti eurofondov po roku 2027. Ministri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa na stretnutí ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Slovensko počas predsedníctva vo V4 otvorilo diskusiu o budúcnosti eurofondov po roku 2027.
Ministri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa na stretnutí vo Vysokých Tatrách zhodli na kľúčovej úlohe silných regiónov pre konkurencieschopnosť celej Európy a varovali pred opomenutím východnej hranice Európskej únie. Slovensko, ktoré momentálne predsedá V4, otvorilo diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti tak, aby reagovala na súčasné výzvy a zároveň zachovala svoju hlavnú ambíciu znižovania regionálnych rozdielov. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
„Ak chceme konkurencieschopnú Európu, potrebujeme konkurencieschopné regióny. A ak chceme, aby ľudia zostávali vo svojich regiónoch, musíme im na to vytvoriť podmienky - pracovné miesta, dostupné bývanie, kvalitné služby, dobrú dopravu a perspektívu pre ich rodiny. Práve preto sme chceli diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti začať od regiónov, ich reálnych problémov, ale aj ich potenciálu,“ vyjadril sa minister investícií Samuel Migaľ.
Diskusia sa odohrávala v kritickom období, keď Európska únia pripravuje podobu politiky súdržnosti po roku 2027. Slovensko zdôrazňuje potrebu naďalej znižovať regionálne rozdiely a zabezpečiť, aby výhody jednotného trhu pocítili ľudia vo všetkých regiónoch. Politika súdržnosti musí byť flexibilná, aby vedela čeliť novým výzvam v oblasti bezpečnosti, energetiky, klimatickej odolnosti a konkurencieschopnosti.
„Ak sila Európy spočíva v sieti rozdielnych, no vzájomne sa dopĺňajúcich kapacít, potom by ako sieť mala fungovať aj naša investičná architektúra. Je chybou predpokladať, že keďže niektoré výzvy si vyžadujú riešenia na európskej úrovni, väčšia centralizácia je automaticky odpoveďou na všetky z nich. Politika súdržnosti a jej decentralizované investície musia byť kľúčovou súčasťou našej európskej stratégie konkurencieschopnosti,“ doplnila predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő.
Krajiny V4 sa zhodujú, že politika súdržnosti má reagovať na rozdielne či špecifické potreby svojich území. „Politika súdržnosti je jednou z veľmi dôležitých európskych politík práve preto, že dokáže reagovať na rozdielne potreby konkrétnych území. V novom období po roku 2027 si preto musí zachovať silnú úlohu, ako aj zodpovedajúce financovanie. Naším spoločným cieľom vo V4 je hľadať také riešenia, ktoré zohľadnia špecifické podmienky našich regiónov, posilnia ich konkurencieschopnosť a zabezpečia, aby európska pomoc smerovala bez zbytočnej administratívnej záťaže tam, kde je najviac potrebná,“ vyjadrila sa ministerka pre miestny rozvoj Českej republiky Zuzana Mrázová.
Maďarská ministerka pre rozvoj vidieka a sídel Viktória Lőrinczová doplnila, že maďarská vláda je presvedčená, že na zabezpečenie kvalitnej a efektívnej implementácie a zmysluplného znižovania územných rozdielov je v politike súdržnosti EÚ na nadchádzajúce obdobie potrebný flexibilný regulačný rámec, ktorý zohľadňuje miestne potreby.
Diskusia sa zamerala aj na iniciatívu Right to Stay (Právo zostať), ktorej cieľom je vytvoriť vo všetkých regiónoch podmienky na život a prácu podľa vlastného rozhodnutia. „Nemôžeme ľuďom hovoriť, že majú zostať. Musíme vytvoriť podmienky, aby zostať mohli. To znamená kvalitné pracovné miesta, dostupné bývanie, dobrú dopravu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a služby. A tieto podmienky musíme vedieť vytvárať v mestách aj v malých obciach,“ zdôraznil minister Migaľ.
Veľkú pozornosť venujú vlády V4 regionálnym oblastiam pri východnej hranici EÚ. Tie dlhodobo trpia slabšou dostupnosťou, nižšími investíciami a deficitom pracovných príležitostí, no vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu ich význam rastie. Slovensko preto vyzdvihuje potrebu lepších dopravných a energetických prepojení, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a silnejšieho prepájania týchto regiónov do jednotného trhu i s Ukrajinou.
Ministerka pre rozvojové fondy a regionálnu politiku Poľska Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uviedla, že východné pohraničné regióny potrebujú cielenú a predvídateľnú podporu v rámci politiky súdržnosti. Ich úloha pri zabezpečovaní bezpečnosti a odolnosti celej Únie by sa mala zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci. Otázky regionálneho rozvoja a bezpečnostné požiadavky je potrebné riešiť súbežne. To zahŕňa posilňovanie kritickej infraštruktúry a kapacít reakcie na krízové situácie, ako aj zlepšovanie mobility – civilnej aj tej, ktorá súvisí s bezpečnosťou.
„Posilňovanie východných pohraničných regiónov by sa nemalo vnímať ako samostatná bezpečnostná politika realizovaná popri politike súdržnosti. Naopak, politika súdržnosti je jedným z kľúčových nástrojov, ktoré EÚ umožňujú posilňovať tieto regióny a zároveň zvyšovať odolnosť a bezpečnosť Únie ako celku,“ dodala Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Ministri V4 sa ďalej zhodli na zachovaní kontinuity a potrebnej flexibility politiky súdržnosti, pričom slovenské predsedníctvo zdôraznilo priority ako napríklad odolnosť voči klimatickým zmenám, ochrana vody, lepšia prepojenosť, konkurencieschopnosť a zdravotná či sociálna infraštruktúra. Podpora sa vzťahuje aj na pravidlá čerpania finančných prostriedkov, kde Slovensko preferuje pravidlo N+3 namiesto kratšieho N+1.
Slovensko presadzuje aj adekvátnu finančnú alokáciu, vrátane možnosti jej zvýšenia pre regióny na východnej hranici s cieľom pružne reagovať na krízové situácie, ako sú povodne či požiare, cez jednoducho využiteľné mechanizmy. Významnou témou je aj zapojenie regiónov a samospráv do prípravy investícií, pretože najlepšie poznajú svoje potreby a potenciál.
„Chceme, aby politika súdržnosti nebola iba o tom, koľko peňazí do regiónu príde, ale predovšetkým o tom, čo sa vďaka nim v regióne reálne zmení. Zároveň chceme zlepšiť prístup k európskym zdrojom aj pre menšie samosprávy, ktoré často narážajú na nedostatok administratívnych kapacít pri príprave a realizácii projektov,“ uzavrel minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Ministri V4 vo Vysokých Tatrách žiadajú silnejšie regióny a zachovanie politiky súdržnosti, upozornili aj na význam východnej hranice EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa na stretnutí vo Vysokých Tatrách zhodli na kľúčovej úlohe silných regiónov pre konkurencieschopnosť celej Európy a varovali pred opomenutím východnej hranice Európskej únie. Slovensko, ktoré momentálne predsedá V4, otvorilo diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti tak, aby reagovala na súčasné výzvy a zároveň zachovala svoju hlavnú ambíciu znižovania regionálnych rozdielov. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
„Ak chceme konkurencieschopnú Európu, potrebujeme konkurencieschopné regióny. A ak chceme, aby ľudia zostávali vo svojich regiónoch, musíme im na to vytvoriť podmienky - pracovné miesta, dostupné bývanie, kvalitné služby, dobrú dopravu a perspektívu pre ich rodiny. Práve preto sme chceli diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti začať od regiónov, ich reálnych problémov, ale aj ich potenciálu,“ vyjadril sa minister investícií Samuel Migaľ.
Kritické obdobie
Diskusia sa odohrávala v kritickom období, keď Európska únia pripravuje podobu politiky súdržnosti po roku 2027. Slovensko zdôrazňuje potrebu naďalej znižovať regionálne rozdiely a zabezpečiť, aby výhody jednotného trhu pocítili ľudia vo všetkých regiónoch. Politika súdržnosti musí byť flexibilná, aby vedela čeliť novým výzvam v oblasti bezpečnosti, energetiky, klimatickej odolnosti a konkurencieschopnosti.
„Ak sila Európy spočíva v sieti rozdielnych, no vzájomne sa dopĺňajúcich kapacít, potom by ako sieť mala fungovať aj naša investičná architektúra. Je chybou predpokladať, že keďže niektoré výzvy si vyžadujú riešenia na európskej úrovni, väčšia centralizácia je automaticky odpoveďou na všetky z nich. Politika súdržnosti a jej decentralizované investície musia byť kľúčovou súčasťou našej európskej stratégie konkurencieschopnosti,“ doplnila predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő.
Politika súdržnosti
Krajiny V4 sa zhodujú, že politika súdržnosti má reagovať na rozdielne či špecifické potreby svojich území. „Politika súdržnosti je jednou z veľmi dôležitých európskych politík práve preto, že dokáže reagovať na rozdielne potreby konkrétnych území. V novom období po roku 2027 si preto musí zachovať silnú úlohu, ako aj zodpovedajúce financovanie. Naším spoločným cieľom vo V4 je hľadať také riešenia, ktoré zohľadnia špecifické podmienky našich regiónov, posilnia ich konkurencieschopnosť a zabezpečia, aby európska pomoc smerovala bez zbytočnej administratívnej záťaže tam, kde je najviac potrebná,“ vyjadrila sa ministerka pre miestny rozvoj Českej republiky Zuzana Mrázová.
Maďarská ministerka pre rozvoj vidieka a sídel Viktória Lőrinczová doplnila, že maďarská vláda je presvedčená, že na zabezpečenie kvalitnej a efektívnej implementácie a zmysluplného znižovania územných rozdielov je v politike súdržnosti EÚ na nadchádzajúce obdobie potrebný flexibilný regulačný rámec, ktorý zohľadňuje miestne potreby.
Iniciatíva Right to Stay
Diskusia sa zamerala aj na iniciatívu Right to Stay (Právo zostať), ktorej cieľom je vytvoriť vo všetkých regiónoch podmienky na život a prácu podľa vlastného rozhodnutia. „Nemôžeme ľuďom hovoriť, že majú zostať. Musíme vytvoriť podmienky, aby zostať mohli. To znamená kvalitné pracovné miesta, dostupné bývanie, dobrú dopravu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a služby. A tieto podmienky musíme vedieť vytvárať v mestách aj v malých obciach,“ zdôraznil minister Migaľ.
Veľkú pozornosť venujú vlády V4 regionálnym oblastiam pri východnej hranici EÚ. Tie dlhodobo trpia slabšou dostupnosťou, nižšími investíciami a deficitom pracovných príležitostí, no vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu ich význam rastie. Slovensko preto vyzdvihuje potrebu lepších dopravných a energetických prepojení, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a silnejšieho prepájania týchto regiónov do jednotného trhu i s Ukrajinou.
Cielená a predvídateľná podpora
Ministerka pre rozvojové fondy a regionálnu politiku Poľska Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uviedla, že východné pohraničné regióny potrebujú cielenú a predvídateľnú podporu v rámci politiky súdržnosti. Ich úloha pri zabezpečovaní bezpečnosti a odolnosti celej Únie by sa mala zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci. Otázky regionálneho rozvoja a bezpečnostné požiadavky je potrebné riešiť súbežne. To zahŕňa posilňovanie kritickej infraštruktúry a kapacít reakcie na krízové situácie, ako aj zlepšovanie mobility – civilnej aj tej, ktorá súvisí s bezpečnosťou.
„Posilňovanie východných pohraničných regiónov by sa nemalo vnímať ako samostatná bezpečnostná politika realizovaná popri politike súdržnosti. Naopak, politika súdržnosti je jedným z kľúčových nástrojov, ktoré EÚ umožňujú posilňovať tieto regióny a zároveň zvyšovať odolnosť a bezpečnosť Únie ako celku,“ dodala Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Zachovanie komunity a flexibility
Ministri V4 sa ďalej zhodli na zachovaní kontinuity a potrebnej flexibility politiky súdržnosti, pričom slovenské predsedníctvo zdôraznilo priority ako napríklad odolnosť voči klimatickým zmenám, ochrana vody, lepšia prepojenosť, konkurencieschopnosť a zdravotná či sociálna infraštruktúra. Podpora sa vzťahuje aj na pravidlá čerpania finančných prostriedkov, kde Slovensko preferuje pravidlo N+3 namiesto kratšieho N+1.
Slovensko presadzuje aj adekvátnu finančnú alokáciu, vrátane možnosti jej zvýšenia pre regióny na východnej hranici s cieľom pružne reagovať na krízové situácie, ako sú povodne či požiare, cez jednoducho využiteľné mechanizmy. Významnou témou je aj zapojenie regiónov a samospráv do prípravy investícií, pretože najlepšie poznajú svoje potreby a potenciál.
„Chceme, aby politika súdržnosti nebola iba o tom, koľko peňazí do regiónu príde, ale predovšetkým o tom, čo sa vďaka nim v regióne reálne zmení. Zároveň chceme zlepšiť prístup k európskym zdrojom aj pre menšie samosprávy, ktoré často narážajú na nedostatok administratívnych kapacít pri príprave a realizácii projektov,“ uzavrel minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Ministri V4 vo Vysokých Tatrách žiadajú silnejšie regióny a zachovanie politiky súdržnosti, upozornili aj na význam východnej hranice EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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