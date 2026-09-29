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29. septembra 2026
Sabotáž plynovodu na východe Sýrie zastavila dodávky plynu elektrárňam
Tagy: Plynovod Sabotáž Výbuch Zemný plyn
Výbuch ventilu spôsobil požiar a prerušil tok plynu zo závodu Al-Džabsa v čase, keď krajina zápasí s nedostatkom energií a rastom cien palív. Výbuch spôsobený sabotážou na plynovode na východe ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Výbuch ventilu spôsobil požiar a prerušil tok plynu zo závodu Al-Džabsa v čase, keď krajina zápasí s nedostatkom energií a rastom cien palív.
Výbuch spôsobený sabotážou na plynovode na východe Sýrie zastavil dodávky plynu do elektrární. Incident sa stal v pondelok večer medzi oblasťou Al-Šúla a mestom Dajr az-Zaur, informovala v utorok sýrska štátna tlačová agentúra SANA.
„V pondelok večer vypukol požiar na plynovode medzi oblasťou Al-Šúla a Dajr az-Zaurom v dôsledku výbuchu sekčného ventilu spôsobeného sabotážou,“ uviedla SANA.
Agentúra s odvolaním sa na predstaviteľa Sýrskej ropnej spoločnosti dodala, že požiar zastavil tok plynu zo závodu Al-Džabsa do elektrární. Podrobnosti o rozsahu poškodenia ani o tom, ako dlho môže prerušenie dodávok trvať, bezprostredne nezverejnila.
Incident prichádza v čase, keď sa obyvatelia Sýrie sťažujú na rast cien palív. Úrady zdražovanie pripisujú vojne v regióne a začiatkom septembra sa proti vyšším cenám konali protesty po celej krajine.
Sýrska energetická infraštruktúra bola výrazne poškodená počas občianskej vojny v rokoch 2011 až 2024. Podľa ministra energetiky Mohammada al-Bašíra krajina pred konfliktom produkovala približne 30 miliónov metrov kubických plynu denne na výrobu elektriny.
V súčasnosti produkcia dosahuje iba 8,5 milióna metrov kubických denne, zatiaľ čo dopyt sa pohybuje medzi 22 až 25 miliónmi kubických metrov. Nové sýrske úrady, ktoré v roku 2024 zvrhli dlhoročného vládcu Baššára al-Asada, sa preto snažia prilákať investície do povojnovej obnovy. V júni Damask podpísal kontrakt s americkou spoločnosťou ConocoPhillips na rozvoj plynárenského sektora.
Zdroj: SITA.sk - Sabotáž plynovodu na východe Sýrie zastavila dodávky plynu elektrárňam © SITA Všetky práva vyhradené.
Výbuch spôsobený sabotážou na plynovode na východe Sýrie zastavil dodávky plynu do elektrární. Incident sa stal v pondelok večer medzi oblasťou Al-Šúla a mestom Dajr az-Zaur, informovala v utorok sýrska štátna tlačová agentúra SANA.
„V pondelok večer vypukol požiar na plynovode medzi oblasťou Al-Šúla a Dajr az-Zaurom v dôsledku výbuchu sekčného ventilu spôsobeného sabotážou,“ uviedla SANA.
Agentúra s odvolaním sa na predstaviteľa Sýrskej ropnej spoločnosti dodala, že požiar zastavil tok plynu zo závodu Al-Džabsa do elektrární. Podrobnosti o rozsahu poškodenia ani o tom, ako dlho môže prerušenie dodávok trvať, bezprostredne nezverejnila.
Incident prichádza v čase, keď sa obyvatelia Sýrie sťažujú na rast cien palív. Úrady zdražovanie pripisujú vojne v regióne a začiatkom septembra sa proti vyšším cenám konali protesty po celej krajine.
Sýrska energetická infraštruktúra bola výrazne poškodená počas občianskej vojny v rokoch 2011 až 2024. Podľa ministra energetiky Mohammada al-Bašíra krajina pred konfliktom produkovala približne 30 miliónov metrov kubických plynu denne na výrobu elektriny.
V súčasnosti produkcia dosahuje iba 8,5 milióna metrov kubických denne, zatiaľ čo dopyt sa pohybuje medzi 22 až 25 miliónmi kubických metrov. Nové sýrske úrady, ktoré v roku 2024 zvrhli dlhoročného vládcu Baššára al-Asada, sa preto snažia prilákať investície do povojnovej obnovy. V júni Damask podpísal kontrakt s americkou spoločnosťou ConocoPhillips na rozvoj plynárenského sektora.
Zdroj: SITA.sk - Sabotáž plynovodu na východe Sýrie zastavila dodávky plynu elektrárňam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Plynovod Sabotáž Výbuch Zemný plyn
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