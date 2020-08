Ministri zahraničia EÚ rozhodnú o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku, uviedol Korčok

Stretnutie šéfov európskych diplomacií

Korčok komunikoval aj s Borrellom

Výsledky volieb vyvolali v krajine protesty

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Piatková videokonferencia ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) rozhodne, aké reštriktívne opatrenia sa voči Bielorusku príjmu. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) vo videu na sociálnej sieti.Podľa ministra je to, akým spôsobom usporiadal bieloruský prezident Alexander Lukašenko voľby absolútne neakceptovateľné.Korčok pripomenul, že už počas samotnej kampane pred prezidentskými voľbami v Bielorusku adresoval Lukašenkovi niekoľko výziev. Podľa neho už v tom čase totiž bolo zrejmé, na aký „typ volieb“ sa chystá.Minister upozornil aj na zajtrajšie stretnutie šéfov európskych diplomacií. Z neho má vyjsť „minimálne“ jednoznačný signál o jednotnom postoji EÚ.„Povieme si okrem iného aj to, či sa budeme vedieť dohodnúť na reštriktívnych opatreniach, pretože to, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné,“ zdôraznil.Šéf slovenskej diplomacie tiež priblížil, že absolvoval niekoľko rozhovorov so svojimi rezortnými kolegami a komunikoval aj s Vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom Výsledkom toho bolo aj spoločné vyhlásenie EÚ, z ktorého podľa Korčoka musí byť Lukašenkovi úplne zrejmé, „že to, čo usporiadal a to ako sa postavil k voľbám je absolútne neakceptovateľné.“Bieloruský prezident Alexander Lukašenko obhájil v prezidentských voľbách mandát a nastupuje tak do svojho šiesteho funkčného obdobia. Ústredná volebná komisia oznámila, že po zrátaní všetkých hlasovacích lístkov si politik, ktorý je na čele krajiny 26 rokov, pripísal 80,23 percenta hlasov.Po vyhlásení prvotných výsledkov vyšli protestovať do ulíc v hlavnom meste Minsk a aj v ďalších mestách tisícky ľudí. Masové zhromaždenia pokračujú v krajine už štvrtý deň a sprevádzajú ich strety s poriadkovou políciou, ktorá na rozohnanie demonštrantov používa gumové projektily, vodné delá či zábleskové granáty a bije ich aj obuškami. Zadržaných už bolo niekoľko tisíc demonštrantov.