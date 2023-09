Mintálová striebro z MS neoslávila, urobí tak až po Paríži

Vodná slalomárka Eliška Mintálová po striebornej medaile z majstrovstiev sveta v K1 je aktuálne ešte na Slovensku, ale už v stredu sa chystá na posledné preteky Svetového pohára do Paríža. Zisk cenného kovu zo svetového šampionátu a istú miestenku na olympijské hry v Paríži 2024 nijako extra neoslávila, pretože sa chce sústrediť na posledný štart v sezóne práve vo francúzskej metropole.





Najväčšou súperkou Elišky Mintálovej je Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá získala zlato na majstrovstvách sveta a žne víťazstvá aj vo Svetovom pohári. Slovenka ju už dokázala zdolať a trúfa si na ňu i v ďalších pretekoch. „Mám pocit, že ona už keď sa narodila, tak sadla do kajaku. Má úspešných rodičov, ktorí ju viedli týmto smerom. V 18 rokoch bola na olympiáde a získala bronz. Je to fenomenálna športovkyňa. Môžeme ju porovnať k Shiffrinovej v lyžovaní, ale ak pôjdem svoju dobrú jazdu, tak ju dokážem zdolať, čo som už dokázala. Nie je nezdolateľná, je fakt dobrá, no treba jazdiť veľmi dobre, aby bola zdolaná,“ prezradila 24-ročná Mintálová.Tréner úspešnej striebornej medailistky z majstrovstiev sveta Peter Cibák je taktiež hrdý na svoju zverenku. K jej úspechu na utorňajšej tlačovej konferencii uviedol: „Dôležitá bola aj príprava na sezónu. Nešli sme v špeciálnom režime, vybrali sme si zaužívané lokality, neexperimentovali sme. Príprava prebehla štandardne, až na zdravotné problémy v jej úvode a školské povinnosti Elišky. Nebolo to ideálne, ale v tréningoch ukazovala potenciál. Bolo len otázkou času, kedy to potvrdí v pretekoch. Vypálilo to víťazstvom vo Svetovom pohári pred šampionátom, kde porazila Foxovú. Som rád, že dokázala tento výkon premostiť na majstrovstvách sveta. Boli sme uvoľnení a veril som jej. Medaila je fantastický úspech.“Aj Cibák je plný očakávania, čo jeho zverenkyňa predvedie na posledných pretekoch SP v Paríži. „Nebudem na ňu tlačiť. Splnila si všetky ciele. Budeme hlavne skúmať a pozerať trať. Testovať, ako bude fungovať jej materiál, teda čo bude treba vylepšiť a čo je v poriadku,“ dodal.„Chcem si zvyknúť na kanál v Paríži, dostatočne tam natrénovať, preto tam ideme s predstihom. Potrebujem sa dobre pripraviť na preteky, chcem si načítať vodu, kde ako mám zareagovať, najazdiť si dostatočne každú vlnu, aby som nebola prekvapená. Samotné preteky v Paríži pôjdem naplno s cieľom užiť si to,“ prezradila na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici vodná slalomárka VŠC Dukla, pričom sa myšlienkami vrátila i k striebornému úspechu na MS: „Som šťastná. Vedela som, že pôjdem rýchlo. Potrebovala som sa vyvarovať chybičkám, ale vyšlo to parádne. Škoda jedného dotyku, mohlo to byť zlato, ale budem mať ešte dostatok príležitostí, aby som to vylepšila. Pred pretekmi som mala sen, že získam striebro, vravela som to realizačnému tímu, smiali sa a napokon to dopadlo presne ako vo sne. Z mojej strany panuje veľká spokojnosť s týmto výsledkom a mám z neho radosť.“