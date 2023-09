Tréner Pardavý na lavičke Slovana skončil, vedenie hľadalo najlepšie riešenie pre klub aj pre mužstvo

Neodchádza zatrpknutý

Inkasovali skoro najviac gólov

26.9.2023 (SITA.sk) - Vedenie slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava zareagovalo na nevydarený vstup A-mužstva do extraligovej sezóny 2023/2024 ukončením spolupráce s hlavným trénerom Jánom Pardavým Ako „belasí" informujú na svojom oficiálnom webe, jeho nástupca by mohol byť známy do konca tohto týždňa. Dovtedy tím povedú niekdajší asistenti Rudolf Jendek „Snažili sme sa spoločne v danej situácii nájsť riešenie, ktoré bude najlepšie pre klub a pre mužstvo. Niekedy veci jednoducho nevyjdú tak, ako si predstavujete, akokoľvek tomu dávate všetko. Nechcel som, aby moja osoba bola prípadnou záťažou pri postupnom zlepšovaní sa mužstva. To nepochybne príde, o tom som presvedčený. Neodchádzam zatrpknutý, naopak, Slovanu som vďačný za príležitosť. Verím, že mojím odchodom mužstvo dostane nový impulz, ktorý teraz veľmi potrebuje a v tabuľke bude už len stúpať nahor," vysvetlil Pardavý svoj odchod, o ktorom sa rozhodlo na pondelkovom stretnutí s akcionármi klubu.Hokejisti Slovana prehrali tri z doterajších štyroch ligových zápasov v tejto sezóne a v 12-člennej tabuľke im patrí až desiate miesto so ziskom troch bodov.Jediný triumf dosiahli v dueli proti nováčikovi HC 19 Humenné , prehrali však na ľade lídra súťaže HK Spišská Nová Ves a v oboch domácich súbojoch proti HK Dukla Ingema Michalovce aj úradujúcemu vicemajstrovi HKM Zvolen Inkasovali druhý najvyšší počet gólov zo všetkých tímov (21), viac ich dostali len hráči Humenného (23). Pardavý viedol Slovan v 60 extraligových zápasoch od nástupu do funkcie v júni 2022, dosiahol v nich 33 triumfov.Získal v nich 104 zo 180 možných bodov, čo predstavuje úspešnosť 58 percent. V minulosti pôsobil ako hlavný kouč HK Dukla Trenčín aj ako asistent reprezentačného trénera Craiga Ramsaya „Jánovi Pardavému klub ďakuje za odvedenú prácu, aj keď sa mu nepodarilo celkom naplniť spoločné ciele a očakávania. V ďalšej práci mu želá veľa úspechov," uviedol Slovan Bratislava na svojom webe.