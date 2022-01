Štyri ženy doplatili na falšovanie certifikátov o očkovaní proti COVID-19, získali ich desiatky ľudí

Vyše 70 dávok vakcíny zničili

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia v českom Vsetíne stíha štyri ženy za falšovanie certifikátov o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Dve podozrivé podľa vyšetrovateľov pracovali v očkovacom centre.Nepravé certifikáty získalo viac ako 70 ľudí v Českej republike, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Trestné stíhanie polícia začala ešte v decembri, informovala o tom až v utorok.Hovorca polície Petr Jaroš uviedol, že dve ženy, ktoré zaisťovali záujemcov o certifikáty bez očkovania sú podozrivé zo spáchania trestných činov prijatia úplatku a falšovanie verejnej listiny, za čo hrozí maximálne päť a tri roky väzenia.„Ďalšie dve osoby pracovali vo vsetínskom očkovacom centre a evidovali záujemcov do príslušných systémov, bez toho, aby uvedené očkovanie fyzicky podstúpili,“ povedal Jaroš.Obidve ženy polícia podozrieva z falšovania listiny. Mladšia z nich je tiež podozrivá z prijatia úplatku, za čo hrozí trest štyri roky väzenia, a podľa polície zničila viac ako 70 dávok vakcíny, za čo ju vinia z poškodenia cudzej veci.Hovorca vysvetlil, že ženy vykonávali svoju činnosť najmenej od septembra minulého roku. Certifikát bez očkovania získalo najmenej 74 ľudí naprieč Českom.Vsetínski kriminalisti zabránili vydaniu ďalších ôsmich falošných certifikátov. „Sprostredkovateľky posielali potrebné údaje o záujemcoch pracovníčke očkovacieho centra a následne vyberali od záujemcov sumy od dvoch do sedem tisíc (korún) za jednu dávku,“ uviedol Jaroš.Údajné úplatky podľa vyšetrovateľov dosiahli dovedna sumu takmer pol milióna korún. Polícia peniaze zaistila.Políciu na prípad upozornilo vedenie nemocnice, ktoré začiatkom decembra dostalo anonymné udanie.Riaditeľka Vsetínskej nemocnice Věra Prousková uviedla, že jedna zo žien im o ich konaní sama povedala a požiadala o ukončenie pracovného pomeru.Nemocnica čaká na potvrdenie ďalšieho mena. Riaditeľka zdôraznila, že to nie je systémové zlyhanie, ale pochybenie jednotlivcov.