Peter Lipa želá novým albumom Peter Lipa Symphony 80 šťastné a džezové sviatky

Kráľ slovenského džezu Peter Lipa vydáva nové CD a LP Peter Lipa Symphony 80. Album vychádza 10. decembra, a to je najvyšší čas pre jeho fanúšikov a obdivovateľov doplniť si hudobné zbierky o ďalší významný kúsok.





Peter Lipa Symphony 80 je zvečnením špeciálneho koncertu na festivale Viva musica. "Ďakujem festivalu Viva musica za tento výnimočný koncert, za poskytnutie práv k zvukovému záznamu, vďaka ktorému ho môžu moji priatelia - milovníci hudby, zažívať kedykoľvek chcú. Bol mimoriadny okrem iného aj tým, že som stál pred štyridsaťčlenným symfonickým orchestrom, vďaka čomu si mohli diváci vychutnať ojedinelý a úplne nový zvuk mojich skladieb," hovorí Lipa.Tento hudobný zážitok pred plným hľadiskom Koncertnej siene Slovenského rozhlasu si vďaka novému CD a LP môžu užiť aj tí, ktorí na koncerte neboli, lebo výnimočné chvíle majú zostať v ľuďoch navždy. Peter Lipa tvrdí, že má šťastie. Po 60 rokoch na hudobnej scéne si to môže dovoliť tvrdiť."Moji diváci sú milovníci hudby, ktorí prichádzajú na koncerty. Pre nich hráme. Stáť pred nimi na scéne je pre mňa životodarný pocit. Som rád a som vďačný za to, že mám to šťastie. Ďakujem za ich priazeň a verím, že ešte spolu zažijeme ten vzájomný pocit vydarených koncertov," hovorí protagonista a dodáva: "Som nesmierne vďačný celému realizačnému štábu s režisérom Richardom Raimanom, Aďovi Harvanovi za krásne nové aranžmány. Moje skladby tak dostali úplne nový výraz. Rovnako ďakujem Marekovi Ormandíkovi, ktorý je tak ako pri všetkých albumoch autorom jeho grafickej podoby. Tentoraz tak, že mi namaľoval divákov. Ďakujem členom môjho bandu, hosťom a všetkým hudobníkom, ktorí so mnou zdieľali tento zážitok, ale aj všetky iné pódiá za vyše 60 rokov môjho spievania. Spomínam si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Myslím na nich často. Veľa sme spolu prežili," uviedol Lipa.Na albume je autorský výber zo skladieb, ktoré odzneli na koncerte. Peter Lipa aj s trochou nostalgie, ktorú prináša vianočné obdobie a ktorá neoddeliteľne patrí k blues, prináša svojou tvorbou skladby, ktoré sa dobre počúvajú. Novým albumom opäť potvrdzuje, že kvalitná hudba vždy osloví a že slovenský džez kvalitný je. Aj teraz, na Vianoce, dokáže vytvoriť tú správnu hudobnú atmosféru.