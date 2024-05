Miro Jaroš vás naučí robiť pizzu prostredníctvom tanca. Pozrite sa, ako na to (video+foto)

Videoklip uvádza Adela Vinczeová

Plagát Darinky Rolincovej

Naozajstný pizza majster

4.5.2024 (SITA.sk) - Najnovší štúdiový album Disko, z dielne populárneho speváka Mira Jaroša , sa stal najpredávanejším albumom minulého roka. Spevák v priebehu niekoľkých mesiacov pravidelne zverejňoval videoklipy k jednotlivým piesňam a úrovňou produkcie nastavoval latku poriadne vysoko. V poradí siedma skladba Pizza Dance vtiahne fanúšikov prostredníctvom videa do 90-tych rokov.Nebýva veľmi zvykom, aby pieseň vznikala na základe vízie videoklipu či tanca. Takýto kúsok sa však podaril Mirovi Jarošovi v súvislosti so skladbou Pizza Dance.„Keď som mal tréning so svojím trénerom Jurajom Kovašichom, spomenul mi, že bol na oslave, kde sa zabávali na vymyslenom tanci, pripomínajúcom výrobu pizze. Ja som vtedy pracoval na pesničke s Markom Dannom a páčila sa mi tá téma. Povedal som si, že by to mohla byť pesnička, v ktorej sa naučíme piecť pizzu a že by sme to mohli znázorniť aj nejakou vtipnou choreografiou. A tak som napísal text na výrobu pizze tak, aby mi pasoval do 8 krokov, ktoré sa budú dať znázorniť nejakým pohybom. V tejto skladbe nie sú použité žiadne sample z 90-tych rokov ako pri väčšine pesničiek z albumu Disko. Veľmi sa mi na nej páči tá skackavosť a veselosť. Už keď sme ju nahrávali v štúdiu s deťmi, cítil som, že to bude dobré,“ prezrádza spevák vznik nápadu piesne a zároveň predstavuje spoluautora skladby.Marek Danko, umeleckým menom Mark Dann, po Mirovom boku stojí už nejaký ten rôčik aj priamo na javisku ako jeho klávesák. Talentovaný muzikant sa presadil i na sólovej dráhe a aktuálne so svojím singlom Cry kraľuje rotáciám slovenských rádií.Videoklip sa nakrúcal v štúdiu, v ktorom postavili pizzériu ako vytrhnutú z filmu z 90-tych rokov. „Pred videoklipom som mal veľký rešpekt. Mal som obavy, či dokážeme natočiť to, čo si predstavujem. Oslovil som Pierra Lexisa s tým, čo by som chcel a on ma povzbudil s tým, že to dáme. Začal kresliť storyboardy a vo mne sa prebúdzalo nadšenie,“ spomína Miro na začiatky zrodu videa.Najväčšou výzvou pre Pierrov kreatívny tím bolo zohnať priestor, aký Miro Jaroš videl vo svojej predstave.„Chcel som ísť do retra a mal som presne vysnívanú pizzeriu. Aby som naplnil svoju víziu, museli sme si ju postaviť v štúdiu. Na stene visí plagát Darinky Rolincovej z mojej súkromnej zbierky. Ten je síce z roku 1984, ale tu som bol ochotný urobiť výnimku. Daru sme spomínali aj v pesničke Disko a prišlo mi to ako pekné prepojenie. Môj veľký sen bol mať vo videu aj jukebox, tak sme preň boli až v Trenčianskych Tepliciach. Rovno som si ho nechal a vezmem si ho aj na turné v lete,“ opisuje spevák scénu a zároveň avizuje, že sa v lete niečo chystá!Aj stylingovo zachytáva klip začiatky deväťdesiatok a hudobnú éru, ktorá je Mirovi Jarošovi najbližšia. O kostýmy sa postarala štylistka Zuzka Kadlčáková, celkový vzhľad doťukli vizážistky Ľubica Krajňáková, Petra Holik Spielbocková a Lucia Ružová.Natáčaniu videoklipu predbiehal veľký tanečný kásting! „Prišlo vyše 130 detí a z nich sme vybrali 6, ktoré sa nám typovo do klipu hodili najviac. Choreografiu vytvoril Noro Grofčík a začali sa skúšky. Do videoklipu sme opäť prizvali rodinku Diskovcov, ktorá hrala vo videoklipe Disko. Páčilo sa mi, ako spolu fungujú a tak som si povedal, že by sme ich príbeh mohli ešte potiahnuť. Potešilo ma, že si všetci našli čas,“ predstavuje Jaroš účinkujúcich, ktorí sa v jeho najnovšom vizuálnom počine objavujú, medzi nimi aj známi herci Mária Schumerová, Adam Jančina, aj Thalia Král.Okrem spomínaných je neodmysliteľnou súčasťou videa naozajstný pizza majster Luca Rapacciuolo, ktorý získal druhé miesto v svetovej súťaži v robení pizze, ktorá sa konala talianskom meste Parma. Talian učí deti robiť pizzu hravým spôsobom. Práve jeho postupy pri robení pizze sú základom choreografie Pizza Dance.Neprehliadnuteľná je však i Adela Vinczeová, ktorá sa zhostila úlohy hlásateľky/moderátorky spravodajstva a video svojím hovoreným slovom otvára, záverom však i ona nákazlivému tancu podľahne.„Nedávno som bol hosťom v Trochu inak s Adelou, takže sme sa po rokoch s Adelkou mohli trochu porozprávať aj v zákulisí a spomínali sme aj na naše prvé stretnutie na Superstar. Pár dní na to som chystal scenár na Pizza dance a premýšľal som, koho obsadiť do vymyslenej postavy moderátorky spravodajstva. Spontánne mi napadla práve Adelka a oslovil som ju s ponukou. Potešilo ma, keď súhlasila. Nakrúcanie bolo zábavné, točilo sa na zelenom pozadí, štúdio sa neskôr vyrábalo postprodukčne. Z výsledku sme boli nadšení. Adelka je profíčka a ako moderátorka z 90-tych rokov vyzerala presne tak, ako som si to predstavoval. Som rád, že do toho šla,“ hovorí Miro Jaroš na záver.