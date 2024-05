Pohoda deň_FM naplní obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu festivalovou atmosférou.

Pohoda festival v spolupráci s Rádiom_FM, ktoré podporuje domácu hudobnú scénu, prinesú aj tento rok do štúdií Slovenského rozhlasu deň plný pohody, kvalitnej hudby a festivalovej atmosféry. Pohoda deň_FM sa bude konať 7. mája počas celého dňa.



Pár týždňov pred festivalom sa tak návštevníčky a návštevníci budú môcť naladiť na program, ktorý ich tento rok čaká v júli na Pohode a to v dvoch výnimočných koncertných štúdiách Slovenského rozhlasu. Iva Dimcheva Pohoda predstaví ako objav z festivalu Eurosonic, Maz Univerze ukáže, ako znie emo-rap so silným odkazom, Fvck_Kvlt odohrá špeciálny akustický koncert iba na klavíri, nebude chýbať ani slovenská kráľovná dnb B-complex, aktuálny držiteľ Radio_Head Awards za debut roka Vojtik, kultová bratislavská kapela Pigúra a nádejné speváčky Erika Rein a Tamara Kramar. Okrem koncertov budú môcť návštevníci a návštevníčky vidieť naživo aj vysielanie Rádia_FM, dozvedia sa exkluzívne novinky o festivale a počas celého dňa budú o Pohode rozprávať aj zaujímaví hostia.

"Aktuálne si viac ako inokedy vážim možnosť slobodne prepájať hodnoty, ktoré Rádio_FM s Pohoda festivalom dlhodobo spájajú. Aj počas tohto Pohoda dňa_FM tu chceme byť pre všetkých, ktorí majú radi hudbu a umenie a zároveň im záleží na tom, akým smerom sa vyvíja situácia v našej krajine," hovorí o Pohoda dni_FM riaditeľka Rádia_FM Janka Imrichová.