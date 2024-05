Lovestream festival predstavil ďalších mimoriadnych účinkujúcich svojho tretieho ročníka

4.5.2024 (SITA.sk) - Lovestream festival oznámil ďalších interpretov a headlinerov, ktorí na jeho treťom ročníku vystúpia. Erika Barkolová, zastrešujúca PR a marketing festivalu uviedla, že Open air festival Lovestream sa bude konať na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave.Na ploche viac ako 100 futbalových ihrísk sa počas troch dní 16. až 18. augusta predstavia svetoví aj domáci interpreti. Festival Lovestream už 19. apríla predstavil prvú vlnu interpretov, ktorí vystúpia.Medzi nimi bola speváčka Rita Ora , svetové dídžejské duo Dimitri Vegas & Like Mike, americký spevák Ray Dalton, škótsky hudobník Tom Walker, izraelský spevák Dennis Lloyd, slovinská rocková skupina Joker Out, arménska speváčka Rosa Linn, nemecký dídžej Tujamo či holandský dídžej HI-LO.„Festival Lovestream s rasťou oznamuje ďalších účinkujúcich, ktorí na treťom ročníku vystúpia. Bude to austrálsky dídžej CYRIL, duo CHASE & STATUS, skupina THE KOLORS, FAST BOYS, americká skupina WELSHLY ARMS, či americký raperi MACKLEMORE, 50 CENT a svetový holandský dídžej TIESTO,“ informovala Barkolová.