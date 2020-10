Miro Žbirka preložil slovenské koncerty Cinema Acoustic Tour

Pár dní po úspešnom slovenskom uvedení knihy Songbook a 3CD The Best of v Bratislave musel Miro Žbirka pre opatrenia preložiť slovenské koncerty Cinema Acoustic Tour z októbra na iný termín. Vstupenky na koncerty zostávajú v platnosti a nemenia sa ani miesta koncertov. Uskutočnia sa v historických kinách v Prešove 26. januára, Martine 27. januára a Bratislave 28. januára 2021. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.





Vstupenky na bratislavský koncert sú už vypredané a zvažuje sa pridanie ďalšieho koncertu. Českú časť Cinema Acoustic Tour stihol odohrať pred nástupom nových opatrení a získala množstvo priaznivých ohlasov od divákov, ale aj hudobníkov a Mira Žbirku.„Je to veľmi príjemné zahrať si v dokonalej akustike kinosály. Je to pre nás nový a veľmi silný zážitok. Veľmi radi si to zopakujeme, aj keď si na to asi budeme musieť chvíľu počkať,“ povedal Žbirka o koncertoch v kinách.Spevák zostáva v spojení s fanúšikmi aj napriek momentálne zrušeným koncertom a chystá pre nich malé prekvapenie. Virtuálna autogramiáda sa uskutoční 21. októbra u Mekyho doma. Fanúšikovia, ktorí si počas nasledujúcich dvoch týždňov na linku Universal Music objednajú novú knihu Songbook, 3CD The Best Of Miro Žbirka alebo čokoľvek iné od Mira Žbirku, získajú možnosť dostať to domov podpísané aj s venovaním.