Voľbou Jedného sveta je tento rok online festival. Z Bratislavy sa presúva do celého Slovenska

Záštitu nad ním prevzala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Hlavnou témou festivalu je tento rok voľba. Tá nebola pre organizátorov festivalu vôbec ľahká.





K rozhodnutiu pripraviť bezpečný festival dospeli organizátori na začiatku septembra. Nové nariadenia, ktoré obmedzujú kultúrne podujatia v dôsledku zhoršenia pandémie, len potvrdili nevyhnutnosť tohto rozhodnutia.„Na festivaloch, a na Jednom svete obzvlášť, je čarovná práve tá blízkosť, spoločné zdieľanie emócií v sále, plamenné diskusie po filmoch. Máme veľký rešpekt k festivalom, ktoré to zvládli po svojom, bezpečne a predsa v kinosálach. Pre Jeden svet bude tento ročník vzrušujúcim experimentom a test ohňom. Podaril sa nám však husársky kúsok – divákov nasýtime intelektuálnou potravou s prílohou ľudského tepla počas outdoorových aktivít,” prezrádza umelecká riaditeľka Diana Fabiánová.Celý online festival bude možné jednoducho a prehľadne sledovať na webovej stránke www.jedensvet.sk . Takmer 50 filmov sprístupní festival v spolupráci s portálom www.dafilms.sk Súčasťou festivalu budú aj tento rok školské projekcie sprevádzané diskusiami, ktoré tiež prebehnú v online prostredí.Jeden svet bude celoslovenskýFilmy aj diskusie budú môcť online sledovať diváci na celom Slovensku. Ale nielen to. Mobilný štáb Jedného sveta sa vyberie do regiónov a bude divákom prinášať obsah v spolupráci s regionálnymi partnermi, ako je CITE v Košiciach, Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši či Malý Berlín v Trnave. Už niekoľko rokov organizujú Jeden svet v regiónoch, a teraz sa prvýkrát zapoja aj do programu bratislavského festivalu. Premiéru filmu To ta Monarchia slovenskej dokumentaristky Vladislavy Sárkány tak bude napríklad sprevádzať diskusia streamovaná priamo z obce Spišský Hrhov, kde sa príbeh filmu odohráva.„Pandémia odhalila mnohé slabé stránky našej spoločnosti. Práve preto je dôležité nepodľahnúť rezignácii a demotivácii z potlačeného občianskeho aktivizmu vo verejnom priestore, zmobilizovať všetky sily a využiť nástroje a možnosti virtuálneho sveta na to, aby sme do diskusií zapojili čo najširšie publikum,” vysvetľuje výkonná riaditeľka Eva Križková.Diskusie na aktuálne a dôležité témy„Diskutovať bude o čom, možno viac ako kedykoľvek predtým,” zhodnotila sprievodný program Eva Križková. O filme Orchester z krajiny ticha bude diskutovať jeho režisérka Lucia Kašová priamo s členkami prvého afganského orchestra Zohra a s Mozdah Jamalzadah, známou afganskou speváčkou, televíznou moderátorkou a aktivistkou žijúcou v Kanade. Súčasťou diskusie bude aj online koncert Zohry.Pár dní po amerických prezidentských voľbách Jeden svet svojim divákom prinesie debatu s bulharským politológom a spisovateľom Ivanom Krastevom. Tá vznikne v spolupráci s Denníkom N.Program diskusií bude bohatý. Kvalitné streamingy z nich zabezpečí pre Jeden svet štúdio Filma. Festivalový tím a hostia v Bratislave budú mať svoju základňu v priestoroch Novej Cvernovky, z ktorej budú pre divákov vysielať diskusie. Live streamy z debát budú prebiehať aj v regiónoch.Wu-chan v prvých mesiacoch pandémie, aj psychiatrická diagnóza Donalda TrumpaFilmový výber nepodstúpil kvôli koronavírusu žiadne kompromisy. V programe Jedného sveta nájdete aj tento rok slovenské a české premiéry, ako aj dokumentárne novinky z celého sveta. Slovenskí diváci uvidia v európskej premiére aj film svetoznámeho čínskeho filmára Ai Weiweia. Jeho novinka Coronation nás zavedie do uzavretého Wu-chanu, na miesto, kde to všetko začalo.Necelý týždeň po prezidentských voľbách v Amerike uvidia diváci Jedného sveta aj film Unfit. Blízki spolupracovníci Donalda Trumpa a odborníci z oblasti psychológie a psychiatrie v ňom postupne odhaľujú šokujúcu paralelu medzi osobnostnými črtami amerického prezidenta s hádam najdesivejšou postavou modernej histórie.Viac informácií o týchto a ďalších filmoch v programe Jedného sveta už v týchto dňoch pribúda na stránke www.jedensvet.sk A predsa nebude všetko len onlineCelé dni sa nedá sedieť za počítačmi, a preto má Jeden svet pre svojich divákov pripravený aj špeciálny program na čerstvom vzduchu. Tešiť sa môžu na mykologickú prechádzku bratislavskými lesmi, workshopy udržateľného rybárčenia či parkúru v uliciach Bratislavy. Organizátori si pre divákov pripravili aj kurz efektívneho rodičovstva, alebo prechádzku za obeťami fašizmu zavŕšenú osadením nového pamätného kameňa Stoplersteinu.Ako sa festivalu zúčastniť?Filmy bude možné sledovať na webovej stránke dafilm.sk a diskusie na sociálnych sieťach Jedného sveta, či cez internetovú televíziu bodka.tv. Kto si to však nerád komplikuje, môže iba navštíviť stránku www.jedensvet.sk , kde zažije celý festival na jednom mieste.Každý deň od 5. do 11. novembra sprístupní festival divákom 6 filmov, ktoré budú môcť sledovať počas 24 hodín. Cena jedného filmu je 2,50€.Tým, ktorí sa chystajú stráviť s Jedným svetom celý týždeň, sa viac oplatí zakúpiť si permanentku na 10 filmov, prípadne na celý online festival. Diskusie k filmom budú voľne dostupné zdarma.