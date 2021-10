Polášek s Peersom ovládli turnaj v Indian Wells, majú prvý spoločný titul

Polášek dohrával s poraneným členkom

Tvrdá robota pred US Open sa začína vyplácať

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na listinu víťazov prestížnych tenisových turnajov v americkom Indian Wells pribudlo druhé slovenské meno. Po skvelých triumfoch Daniely Hantuchovej v ženskej dvojhre v rokoch 2002 a 2007 sa tentoraz z trofeje v kalifornskej púštnej oáze potešil deblista Filip Polášek Spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom si vo finále poradili s Rusmi Aslanom Karacevom a Andrejom Rubľovom 6:3, 7:6 (5). Víťazi si rozdelia prémiu 414 500 amerických dolárov pred zdanením, čo je v prepočte 357 355 eur.Zápas trval 89 minút, ale víťazný pár ho mohol ukončiť aj oveľa skôr ako v tajbrejku. Za stavu 5:3 v druhom sete sa Polášek a Peers pri podaní Rubľova dostali k dvom mečbalom, ale ani jeden nevyužili. Neskôr viedli aj 6:5 a mali výhodu podania, ale set plný brejkov a rebrejkov napokon vyvrcholil v tajbrejku. V ňom 36-ročný Slovák a o tri roky mladší Austrálčan premenili v poradí tretí mečbal za stavu 6:5, keď úder z rakety Karaceva skončil v sieti."Som šťastný zo spôsobu, akým sme hrali. Prišli sme do Indian Wells v dostatočnom predstihu a adaptovali sme sa najlepšie spomedzi všetkých tímov. Bolo veľmi rozdielne hrať počas dňa a v noci a tomu sme sa najlepšie prispôsobili," komentoval Filip Polášek na oficiálnom webe Mužskej tenisovej asociácie (ATP). Slovenský tenista musel vo finále čeliť aj nepríjemnej situácii, keď v treťom geme druhého setu pri voleji zle dostúpil a poranil si pravý členok. Podľa oficiálneho turnajového webu nasledovala dlhá medicínska prestávka, počas ktorej mu členok dôkladne zatejpovali, aby mohol pokračovať v zápase. "Je to výnimočný pocit zvíťaziť v tomto špecifickom prostredí púštnej oázy. Dostali sme sa na víťaznú vlnu a momentálne si našu spoluprácu veľmi užívame," skonštatoval John Peers.Zatiaľ čo Peers si na konto pripísal už 25. deblový titul a štvrtý z prestížnej kategórie ATP Masters 1000, Polášek má na konte takmer polovičné čísla triumfov z hlavného okruhu ATP. Po Cincinnati 2019 (po boku Chorváta Ivana Dodiga) ovládol druhé podujatie kategórie Masters a celkovo má na konte 16 deblových trofejí. Spolu s predchádzajúcim partnerom Dodigom však v tomto roku vyhrali grandslamový Australian Open v Melbourne. V rebríčku najlepších tenistov vo štvorhre by sa mal Polášek v pondelok posunúť z desiateho na deviate miesto, Peers zaznamená skok o desať priečok na trinástu. V tohtoročnom spoločnom deblovom poradí Race im patrí desiate miesto.Polášek a Peers začali spolupracovať až po olympijských hrách v Tokiu. Spolu absolvovali iba šesť turnajov a ich výkony majú stále stúpajúcu tendenciu. Zatiaľ čo na podujatiach vo Washingtone a Toronte vypadli už v prvom kole, v Cincinnati sa dostali do osemfinále, na US Open v New Yorku do semifinále, v San Diegu si zahrali prvé spoločné finále a teraz prišiel na rad titul na turnaji v Indian Wells, ktorý bol pre pandémie koronavírusu posunutý z marca na október."Ťažšie sme sa ako tím rozbiehali, ale tvrdá robota pred US Open sa nám začína vyplácať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme vo viac takých výsledkov, aké sme dosiahli v Indian Wells," doplnil Peers.