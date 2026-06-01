Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

01. júna 2026

MIRRI podporilo 34 projektov zameraných na rozvoj regiónov, spolu ide o sumu takmer 30 miliónov eur


Tagy: Eurofondy Nenávratný finančný príspevok Program Slovensko Regionálny rozvoj

Minister Samuel Migaľ vyzdvihol význam regionálnej podpory cez európske fondy.



Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Minister Samuel Migaľ vyzdvihol význam regionálnej podpory cez európske fondy.


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 34 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na celkovú sumu takmer 30 miliónov eur v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Podpora má priniesť rozvoj v rôznych oblastiach ako modernizácia škôl, budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestnej dopravy, športovísk, kultúrnych pamiatok a turistických zariadení.

„Európske peniaze menia regióny konkrétnymi projektmi, ktoré ľudia reálne využívajú každý deň. Investujeme do moderného zdravotníckeho vzdelávania v Prešove, bezpečnej cyklodopravy na severe Slovenska aj do rekonštrukcií škôl. Našou prioritou je, aby kvalitnejšie služby, infraštruktúru a lepšie podmienky pocítili obyvatelia vo všetkých kútoch Slovenska,“ zdôraznil minister Samuel Migaľ.

Zdravotnícky kampus aj cyklotrasa


Medzi výrazné projekty patrí Zdravotnícky kampus v Prešovskom kraji, ktorý dostane finančnú podporu 9,8 milióna eur. Tento kampus bude slúžiť ako centrum simulačnej medicíny a inovatívneho zdravotníckeho vzdelávania. Ďalším významným projektom je výstavba Vážskej cyklotrasy v Žilinskom kraji s rozpočtom 2,3 milióna eur, ktorá posilní bezpečnú cyklodopravu a ekologickú mobilitu medzi Bytčou a Žilinou.

V Bratislavskom kraji pôjde napríklad 120-tisíc eur na modernizáciu ZŠ Kataríny Brúderovej v bratislavských Vajnoroch, 420-tisíc eur na rekonštrukciu školskej kuchyne na Majerníkovej ulici v Karlovej Vsi v Bratislave alebo 250-tisíc eur na rozvoj SMART kapacít úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Financie smerujú na zlepšenie školskej infraštruktúry a administratívnych kapacít pre efektívnejšie plánovanie.

Podpora 385-tisíc eur pôjde v Trnavskom kraji na modernú stolársku dielňu pre Spojenú školu Holíč, 216-tisíc eur na laboratórne rekonštrukcie v okrese Dunajská Streda či 761-tisíc eur na novú cyklotrasu v Trnave.

Do Trenčianskeho kraja smerujú finančné prostriedky napríklad na obnovu kultúrneho domu v Hornej Súči (234-tisíc eur), amfiteátra v Ďurďovom (264-tisíc eur), rovnako na strategický dokument pre dopravnú infraštruktúru Myjavy (93-tisíc eur) a obnovu kultúrneho domu v Bojniciach za 747-tisíc eur.

Modernizácia cesty v Bachledke


V Žilinskom kraji podporia rekonštrukciu telocvične a vybudovanie environmentálnej učebne v ZŠ Važec sumou 341-tisíc eur, vybudovanie turisticko-informačného centra v Blatnici pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny bude stáť 244-tisíc eur, modernizácia športového areálu v Turzovke zasa 764-tisíc eur a modernizácia miestnej komunikácie Obchodná v Žiline za 471-tisíc eur.

V Banskobystrickom kraji poputujú finančné prostriedky napríklad na obnovu gotického kostola v Malých Teriakovciach (193-tisíc eur), modernizáciu ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici (1,2 milióna eur), či rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Hontianskych Moravciach (892-tisíc eur).

Mnohé projekty v Prešovskom kraji sú zamerané na cestnú infraštruktúru, šport a komunitné centrá, vrátane modernizácie cestnej komunikácie k stredisku cestovného ruchu Bachledka (1,8 milióna eur), vybudovania športovo-oddychovej zóny v Ulici (665-tisíc eur), a vytvorenia komunitného centra v Šidlovci za 799-tisíc eur.

Amfiteáter vo Vysokej nad Uhom


V Košickom kraji projekty zahŕňajú multifunkčný športovo-rekreačný park v Spišských Vlachoch za 185-tisíc eur, zlepšenie služieb cestovného ruchu v Podlesku – Hrabušiciach za 203-tisíc eur, ako aj obnovu kultúrneho domu a výstavbu amfiteátra vo Vysokej nad Uhom za 492-tisíc eur.

Minister Migaľ vyzdvihol význam regionálnej podpory cez európske fondy, ktorá prispieva k lepším životným podmienkam občanov, rozvoju cestovného ruchu, vzdelávaniu, kultúre i ochrane historického dedičstva v celej krajine. Tieto investície sú podľa neho kľúčové pre udržateľný a vyvážený rozvoj regiónov Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - MIRRI podporilo 34 projektov zameraných na rozvoj regiónov, spolu ide o sumu takmer 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Nenávratný finančný príspevok Program Slovensko Regionálny rozvoj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Naď viní Kaliňáka z predaja systémov KUB. Strelil si do vlastného kolena, reaguje minister obrany
<< predchádzajúci článok
Pôrodnica Bory oslavuje tretie narodeniny: Dosiaľ v nej prišlo na svet 7833 detí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 