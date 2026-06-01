Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
MIRRI podporilo 34 projektov zameraných na rozvoj regiónov, spolu ide o sumu takmer 30 miliónov eur
Minister Samuel Migaľ vyzdvihol význam regionálnej podpory cez európske fondy.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 34 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na celkovú sumu takmer 30 miliónov eur v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Podpora má priniesť rozvoj v rôznych oblastiach ako modernizácia škôl, budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestnej dopravy, športovísk, kultúrnych pamiatok a turistických zariadení.
„Európske peniaze menia regióny konkrétnymi projektmi, ktoré ľudia reálne využívajú každý deň. Investujeme do moderného zdravotníckeho vzdelávania v Prešove, bezpečnej cyklodopravy na severe Slovenska aj do rekonštrukcií škôl. Našou prioritou je, aby kvalitnejšie služby, infraštruktúru a lepšie podmienky pocítili obyvatelia vo všetkých kútoch Slovenska,“ zdôraznil minister Samuel Migaľ.
Zdravotnícky kampus aj cyklotrasa
Medzi výrazné projekty patrí Zdravotnícky kampus v Prešovskom kraji, ktorý dostane finančnú podporu 9,8 milióna eur. Tento kampus bude slúžiť ako centrum simulačnej medicíny a inovatívneho zdravotníckeho vzdelávania. Ďalším významným projektom je výstavba Vážskej cyklotrasy v Žilinskom kraji s rozpočtom 2,3 milióna eur, ktorá posilní bezpečnú cyklodopravu a ekologickú mobilitu medzi Bytčou a Žilinou.
V Bratislavskom kraji pôjde napríklad 120-tisíc eur na modernizáciu ZŠ Kataríny Brúderovej v bratislavských Vajnoroch, 420-tisíc eur na rekonštrukciu školskej kuchyne na Majerníkovej ulici v Karlovej Vsi v Bratislave alebo 250-tisíc eur na rozvoj SMART kapacít úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Financie smerujú na zlepšenie školskej infraštruktúry a administratívnych kapacít pre efektívnejšie plánovanie.
Podpora 385-tisíc eur pôjde v Trnavskom kraji na modernú stolársku dielňu pre Spojenú školu Holíč, 216-tisíc eur na laboratórne rekonštrukcie v okrese Dunajská Streda či 761-tisíc eur na novú cyklotrasu v Trnave.
Do Trenčianskeho kraja smerujú finančné prostriedky napríklad na obnovu kultúrneho domu v Hornej Súči (234-tisíc eur), amfiteátra v Ďurďovom (264-tisíc eur), rovnako na strategický dokument pre dopravnú infraštruktúru Myjavy (93-tisíc eur) a obnovu kultúrneho domu v Bojniciach za 747-tisíc eur.
Modernizácia cesty v Bachledke
V Žilinskom kraji podporia rekonštrukciu telocvične a vybudovanie environmentálnej učebne v ZŠ Važec sumou 341-tisíc eur, vybudovanie turisticko-informačného centra v Blatnici pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny bude stáť 244-tisíc eur, modernizácia športového areálu v Turzovke zasa 764-tisíc eur a modernizácia miestnej komunikácie Obchodná v Žiline za 471-tisíc eur.
V Banskobystrickom kraji poputujú finančné prostriedky napríklad na obnovu gotického kostola v Malých Teriakovciach (193-tisíc eur), modernizáciu ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici (1,2 milióna eur), či rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Hontianskych Moravciach (892-tisíc eur).
Mnohé projekty v Prešovskom kraji sú zamerané na cestnú infraštruktúru, šport a komunitné centrá, vrátane modernizácie cestnej komunikácie k stredisku cestovného ruchu Bachledka (1,8 milióna eur), vybudovania športovo-oddychovej zóny v Ulici (665-tisíc eur), a vytvorenia komunitného centra v Šidlovci za 799-tisíc eur.
Amfiteáter vo Vysokej nad Uhom
V Košickom kraji projekty zahŕňajú multifunkčný športovo-rekreačný park v Spišských Vlachoch za 185-tisíc eur, zlepšenie služieb cestovného ruchu v Podlesku – Hrabušiciach za 203-tisíc eur, ako aj obnovu kultúrneho domu a výstavbu amfiteátra vo Vysokej nad Uhom za 492-tisíc eur.
Minister Migaľ vyzdvihol význam regionálnej podpory cez európske fondy, ktorá prispieva k lepším životným podmienkam občanov, rozvoju cestovného ruchu, vzdelávaniu, kultúre i ochrane historického dedičstva v celej krajine. Tieto investície sú podľa neho kľúčové pre udržateľný a vyvážený rozvoj regiónov Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - MIRRI podporilo 34 projektov zameraných na rozvoj regiónov, spolu ide o sumu takmer 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
