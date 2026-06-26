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26. júna 2026

Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin a útok


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone. [photo id="2443879" ...



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lebanon_daily_life_29469 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone.


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Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin a útok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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