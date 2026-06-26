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26. júna 2026
Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin a útok
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone. [photo id="2443879" ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone.
[photo id="2443879" /]
Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin a útok © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2443879" /]
Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky v horúci deň, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin v drese mexickej futbalovej reprezentácie na MS 2026 a útok v Libanone.
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href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-26-jun-2026/">Top foto dňa (26. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (26. jún 2026): Ochladzovanie opičky, zemetrasenie vo Venezuele, kačička Merlin a útok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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