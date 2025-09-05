Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 Zo zahraničia

05. septembra 2025

Ukrajinský útok zasiahol rafinériu v ruskom meste Riazaň


Tagy: ukrajinský útok vojna na Ukrajine

Ukrajinské drony zasiahli viacero ruských ropných zariadení vrátane najväčšej ruskej rafinérie firmy Rosnefť v neste Riazaň a ropného skladu v okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti. Ako referuje web Kyiv ...



ecuador_refinery_fire_99889 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské drony zasiahli viacero ruských ropných zariadení vrátane najväčšej ruskej rafinérie firmy Rosnefť v neste Riazaň a ropného skladu v okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti. Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to veliteľ ukrajinskej jednotky podnikajúcej útoky dronmi Robert Brovdi známy pod prezývkou Maďar. „Benzín sa (v Rusku) sa stáva nedostatkovým, zatiaľ čo plyn a ropa sa rýchlo míňajú,“ napísal Brovdi o útoku, ktorý sa odohral v noci na piatok.

Zasiahnutá rafinéria zásobuje ruskú armádu


Podľa ukrajinského generálneho štábu bola v rafinérii v Riazani zasiahnutá primárna spracovateľská jednotka s odhadovanou ročnou kapacitou 6 miliónov ton. Ukrajinská armáda uviedla, že toto zariadenie zohráva úlohu pri podpore ruských ozbrojených síl.

V okupovanej Luhanskej oblasti miestni obyvatelia vo štvrtok večer hlásili čierny dym nad oblasťou. Maďar uviedol, že ukrajinské drony zasiahli ropný sklad v regióne, hoci rozsah škôd zostáva nejasný.

Terčom bola aj ruská protivzdušná obrana


Ukrajinský generálny štáb ďalej uviedol, že ukrajinské sily zasiahli dve jednotky ruskej protivzdušnej obrany S-400 Triumf v ruskej Kalužskej oblasti v Rusku. Predbežné údaje naznačujú zásah veliteľského a riadiaceho vozidla a riadiaceho centra, dodala ukrajinská armáda.

Len v auguste Ukrajina zaútočila na najmenej 12 ruských rafinérií. Vyradila tak zariadenia tvoriace viac ako 17 percent celoštátnej spracovateľskej kapacity, čiže 1,1 milióna barelov denne.

V závere augusta Maďarsko informovalo, že Robert Brovdi má zakázaný vstup na maďarské územie pre útoky na ropovod Družba v Rusku. Oznámil to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Brovdi, ktorý je ukrajinským občanom maďarskej národnosti zo Zakarpatia, Szijjártóovi na Telegrame odpovedal: „Tvoje ruky sú pokryté ukrajinskou krvou".


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský útok zasiahol rafinériu v ruskom meste Riazaň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ukrajinský útok vojna na Ukrajine
