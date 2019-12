Za novým ruským filmom s vojnovou tematikou stojí aj Vasil Ševc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 2. decembra (TASR) - Na nakrútení filmu Balkánska línia, ktorý sa premietal v rámci Dní ruského filmu v bratislavskom Kine Lumiére, má svoj podiel aj Slovák pôsobiaci v oblasti finančníctva Vasil Ševc. Ako pre TASR v sobotu (30. 11.) povedal producent Vadim Birkin, idea filmu Balkánska línia vznikla ako mnohé veci v živote náhodou. "Môj priateľ Vasil Ševc a ďalší môj priateľ, herec Goša Kucenko, sa rozprávali o našich krajinách, o situácii vo svete a Vasil povedal Gošovi: Prečo nenakrútite film o hrdinstve týchto čias?"Vadim Birkin ďalej konštatoval, že existujú dobré filmy o Veľkej vlasteneckej vojne, druhej svetovej vojne, ale o súčasnosti je ešte málo filmov. Goša Kucenko sa opýtal, aký fakt, aký príbeh by to mal byť. Vasil na to odpovedal, hoci napríklad aj o rýchlom premiestnení ruskej vojenskej jednotky z Bosny do Kosova, ktorý bol neočakávaný a preukázal rozhodnosť aj v čase, keď Rusko bolo slabé, konštatoval Birkin. Ruská jednotka tam bola dislokovaná v rámci medzinárodných mierových síl.Ševc uviedol, že s. Napríklad o tom,. Počas tejto diskusiepovedal Ševc.Birkin osobitne privítal na besede po sobotňajšom premietaní aj filmovú hviezdu Gojka Mitiča, popri ktorom vo filme hrá napríklad aj Emir Kusturica. Mitič najskôr povedal, že sa na Slovensku dobre cíti a dodal, že téma filmu je. Birkin ďalej vysvetlil, žeRežisér filmu Andrej Volgin zdôraznil, žepodčiarkol režisér.Vojnový film Balkánska línia (2019) sa odohráva v Juhoslávii v roku 1999. Boje medzi Srbmi a Albáncami naberali na intenzite. Na území Kosova pôsobila oslobodzovacia armáda, ktorú OSN kvalifikovala ako teroristickú organizáciu. Príslušníci ruskej špeciálnej jednotky dostali z Moskvy rozkaz: prevziať kontrolu nad letiskom Slatina a držať ho až do príchodu jednotky z Bosny. Ruské sily boli v regióne v rámci medzinárodných mierových síl.Dni ruského filmu v Bratislave organizujú Slovenský filmový ústav z poverenia Ministerstva kultúry (MK) SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie a Noy Film Company, Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave. Projekt je súčasťou plánu kultúrnych stykov MK SR pre rok 2019.