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20. júla 2026
Míting P-T-S v Banskej Bystrici aj s hviezdnou Zapletalovou
Tagy: Atletický míting P-T-S
Pod Urpínom sa v utorok predstavia viaceré jagavé hviezdy svetovej atletiky, chýbať nebude ani slovenská atletická špička. Jednou z hlavných hviezd utorkového atletického mítingu P-T-S v Banskej ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Pod Urpínom sa v utorok predstavia viaceré jagavé hviezdy svetovej atletiky, chýbať nebude ani slovenská atletická špička.
Jednou z hlavných hviezd utorkového atletického mítingu P-T-S v Banskej Bystrici bude aj slovenská líderka tohtoročných svetových tabuliek na 400 m prekážok Emma Zapletalová. Úradujúca laureátka ankiet Atlét roka aj Športovec roka sa v domácom prostredí predstaví o 19.50 h v záverečnej z 15 disciplín podujatia.
Otvárací ceremoniál akcie je na programe o 17.45 h, ešte predtým sú na programe kladivárske súťaže aj diaľka mužov. Diváci budú môcť sledovať dovedna 120 atlétov z 30 krajín zo všetkých piatich kontinentov.
"Teší nás, že naše podujatie aj počas vrcholného atletického leta má svoje miesto v medzinárodnom kalendári a nezmenený strieborný štatút zodpovedajúci jeho kvalite. Je to zatiaľ maximum, na ktoré sme si parametrami mítingu trúfli. Vďaka podpore od nášho dlhodobého generálneho partnera však pre budúcnosť poškuľujeme po ešte vyššom postavení v hierarchii,“ prezradil prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.
Okrem Zapletalovej sa v hlavnom programe podujatia predstaví ešte 26 Slovákov. Hneď dva štarty majú naplánované Viktória Forster, Ján Volko a Ema Bendová. Ďalší dostanú šancu v národnom programe, ktorý sa začne už o 14.00 h.
"S výnimkou chodcov, ktorí vo Švajčiarsku podstupujú záverečnú prípravu na vrchol sezóny, sa predstaví naša kompletná špička. Bude sa teda na čo pozerať a koho podporovať. Čakáme kvalitnú konkurenciu v priaznivom počasí. Naši najlepší teraz zväčša mali menšiu súťažnú pauzu a absolvovali tréningové kempy, aby ich forma gradovala od záveru júla až smerom k majstrovstvám Európy. Môžeme si len spoločne želať, aby sa všetci čo najlepšie pripravili a nik sa nezranil,“ skonštatoval šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag.
Zapletalová bude pod Urpínom obhajovať prvenstvo z vlaňajška, medzičasom osobné aj národné maximum stlačila o viac ak o sekundu z 53,75 s na 52,30 s. Na 800 m si už tretí triumf bez prerušenia chce zapísať Gabriela Gajanová.
"Myslím si, že po dvojtýždňovom tréningovom bloku vo Švajčiarsku som veľmi dobre pripravená. Neuvedomila som si, že zajtra môžem na tomto mítingu zvíťaziť tretí rok za sebou. Ja už tri prvenstvá z pétéesky mám, keďže som uspela aj v sezóne 2020 ešte v Šamoríne, ale zajtra to skúsim dať 'na Sagana', ktorý dosiahol čistý hetrik na cyklistických majstrovstvách sveta. Veľmi sa na tento štart teším: budem tu mať početnú podporu od rodiny a kamarátov a celková atmosféra v Banskej Bystrici je vždy skvelá. Naozaj z toho čerpám energiu a verím, že publikum ma opäť poženie dopredu. Som nesmierne rada, že takéto podujatie na Slovensku máme,“ vyhlásila Gajanová.
V Banskej Bystrici prebehne boj o miestenky na majstrovstvá Európy. Slovensko v tejto chvíli má deviatich limitárov na kontinentálny šampionát v anglickom Birminghame (10. – 16. augusta), okrem chodcov Michala Morvaya, Hany Černej a Dominika Černého aj Patrika Dömötöra, Forster, Gajanovú, Jakuba Kubínca, Danielu Ledeckú a Zapletalovú.
Spomedzi zahraničných účastníkov rezonujú viaceré mená. V kladive zaujmú kladivári Anita Wlodarczyková a Pawel Fajdek z Poľska či Bence Halász z Maďarska. V diaľke zase svetový šampión z Londýna 2017 a strieborného medailistu z OH 2016 v Riu de Janeiro juhoafrický atlét Luvo Manyonga. Na hladkej stovke púta päťnásobná olympijská víťazka a druhá najrýchlejšia šprintérka v dejinách Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová.
"V Európe som už približne týždeň. Pre mňa je táto sezóna bez významného vrcholu. Beriem ju ako odrazový mostík do budúceho roka so svetovým šampionátom. Viem, že dokážem behať oveľa rýchlejšie, než aktuálne predvádzam. Zatiaľ som spokojná tak polovične, mohlo to byť aj lepšie. Ešte uvidím, či pétéeskou už uzavriem svoj tohtoročný program, alebo sa koncom augusta ešte vrátim do Európy na niekoľko mítingov. Vždy chcem zabehnúť stovku pod jedenásť sekúnd, utorok nebude výnimkou,“ avizovala jamajská šprintérka.
V mužskej stovke budú súpermi Jána Volka traja šprintéri so sezónnym maximom pod desať sekúnd - Kanaďan Andre De Grasse, Jamajčan Ackeem Blake a Juhoafričan Bayanda Walaza. "Naposledy som zabehol 10,02 a v Banskej Bystrici by som sa, samozrejme, rád dostal pod desať sekúnd. Verím, že sa mi to môže podariť. Po tomto mítingu zamierim na niekoľkodňový tréningový pobyt v Nemecku a potom na Hry Britského spoločenstva národov v Glasgowe, na ktorých sa predstavím len v štafete,“ prezradil De Grasse.
A čo na to najlepší slovenský šprintér? "Som veľmi rád a vďačný celému môjmu tímu, že môžem na tomto mítingu štartovať už desiaty raz. Znamená to, že buď som už starý, alebo mám dostatočnú konzistentnosť. Staro sa ešte necítim, hoci niektorí by ma už radi videli mimo štadiónov. Bojujem o Birmingham a verím, že som dobre pripravený. Uvidíme, na čo to bude stačiť,“ podotkol.
Zdroj: SITA.sk - Míting P-T-S v Banskej Bystrici aj s hviezdnou Zapletalovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Jednou z hlavných hviezd utorkového atletického mítingu P-T-S v Banskej Bystrici bude aj slovenská líderka tohtoročných svetových tabuliek na 400 m prekážok Emma Zapletalová. Úradujúca laureátka ankiet Atlét roka aj Športovec roka sa v domácom prostredí predstaví o 19.50 h v záverečnej z 15 disciplín podujatia.
Otvárací ceremoniál akcie je na programe o 17.45 h, ešte predtým sú na programe kladivárske súťaže aj diaľka mužov. Diváci budú môcť sledovať dovedna 120 atlétov z 30 krajín zo všetkých piatich kontinentov.
"Teší nás, že naše podujatie aj počas vrcholného atletického leta má svoje miesto v medzinárodnom kalendári a nezmenený strieborný štatút zodpovedajúci jeho kvalite. Je to zatiaľ maximum, na ktoré sme si parametrami mítingu trúfli. Vďaka podpore od nášho dlhodobého generálneho partnera však pre budúcnosť poškuľujeme po ešte vyššom postavení v hierarchii,“ prezradil prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.
Okrem Zapletalovej sa v hlavnom programe podujatia predstaví ešte 26 Slovákov. Hneď dva štarty majú naplánované Viktória Forster, Ján Volko a Ema Bendová. Ďalší dostanú šancu v národnom programe, ktorý sa začne už o 14.00 h.
"S výnimkou chodcov, ktorí vo Švajčiarsku podstupujú záverečnú prípravu na vrchol sezóny, sa predstaví naša kompletná špička. Bude sa teda na čo pozerať a koho podporovať. Čakáme kvalitnú konkurenciu v priaznivom počasí. Naši najlepší teraz zväčša mali menšiu súťažnú pauzu a absolvovali tréningové kempy, aby ich forma gradovala od záveru júla až smerom k majstrovstvám Európy. Môžeme si len spoločne želať, aby sa všetci čo najlepšie pripravili a nik sa nezranil,“ skonštatoval šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag.
Obháji vlaňajšie prvenstvo?
Zapletalová bude pod Urpínom obhajovať prvenstvo z vlaňajška, medzičasom osobné aj národné maximum stlačila o viac ak o sekundu z 53,75 s na 52,30 s. Na 800 m si už tretí triumf bez prerušenia chce zapísať Gabriela Gajanová.
"Myslím si, že po dvojtýždňovom tréningovom bloku vo Švajčiarsku som veľmi dobre pripravená. Neuvedomila som si, že zajtra môžem na tomto mítingu zvíťaziť tretí rok za sebou. Ja už tri prvenstvá z pétéesky mám, keďže som uspela aj v sezóne 2020 ešte v Šamoríne, ale zajtra to skúsim dať 'na Sagana', ktorý dosiahol čistý hetrik na cyklistických majstrovstvách sveta. Veľmi sa na tento štart teším: budem tu mať početnú podporu od rodiny a kamarátov a celková atmosféra v Banskej Bystrici je vždy skvelá. Naozaj z toho čerpám energiu a verím, že publikum ma opäť poženie dopredu. Som nesmierne rada, že takéto podujatie na Slovensku máme,“ vyhlásila Gajanová.
V Banskej Bystrici prebehne boj o miestenky na majstrovstvá Európy. Slovensko v tejto chvíli má deviatich limitárov na kontinentálny šampionát v anglickom Birminghame (10. – 16. augusta), okrem chodcov Michala Morvaya, Hany Černej a Dominika Černého aj Patrika Dömötöra, Forster, Gajanovú, Jakuba Kubínca, Danielu Ledeckú a Zapletalovú.
Zahraničné hviezdy
Spomedzi zahraničných účastníkov rezonujú viaceré mená. V kladive zaujmú kladivári Anita Wlodarczyková a Pawel Fajdek z Poľska či Bence Halász z Maďarska. V diaľke zase svetový šampión z Londýna 2017 a strieborného medailistu z OH 2016 v Riu de Janeiro juhoafrický atlét Luvo Manyonga. Na hladkej stovke púta päťnásobná olympijská víťazka a druhá najrýchlejšia šprintérka v dejinách Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová.
"V Európe som už približne týždeň. Pre mňa je táto sezóna bez významného vrcholu. Beriem ju ako odrazový mostík do budúceho roka so svetovým šampionátom. Viem, že dokážem behať oveľa rýchlejšie, než aktuálne predvádzam. Zatiaľ som spokojná tak polovične, mohlo to byť aj lepšie. Ešte uvidím, či pétéeskou už uzavriem svoj tohtoročný program, alebo sa koncom augusta ešte vrátim do Európy na niekoľko mítingov. Vždy chcem zabehnúť stovku pod jedenásť sekúnd, utorok nebude výnimkou,“ avizovala jamajská šprintérka.
Traja pod desať
V mužskej stovke budú súpermi Jána Volka traja šprintéri so sezónnym maximom pod desať sekúnd - Kanaďan Andre De Grasse, Jamajčan Ackeem Blake a Juhoafričan Bayanda Walaza. "Naposledy som zabehol 10,02 a v Banskej Bystrici by som sa, samozrejme, rád dostal pod desať sekúnd. Verím, že sa mi to môže podariť. Po tomto mítingu zamierim na niekoľkodňový tréningový pobyt v Nemecku a potom na Hry Britského spoločenstva národov v Glasgowe, na ktorých sa predstavím len v štafete,“ prezradil De Grasse.
A čo na to najlepší slovenský šprintér? "Som veľmi rád a vďačný celému môjmu tímu, že môžem na tomto mítingu štartovať už desiaty raz. Znamená to, že buď som už starý, alebo mám dostatočnú konzistentnosť. Staro sa ešte necítim, hoci niektorí by ma už radi videli mimo štadiónov. Bojujem o Birmingham a verím, že som dobre pripravený. Uvidíme, na čo to bude stačiť,“ podotkol.
Zdroj: SITA.sk - Míting P-T-S v Banskej Bystrici aj s hviezdnou Zapletalovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atletický míting P-T-S
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