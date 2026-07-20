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20. júla 2026
Španieli sa po zisku titulu z MS 2026 posunuli na čelo rebríčka FIFA. Ako sú na tom Slováci?
V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Nórska o 12 priečok na 19. pozíciu, najviac kleslo Tunisko o 12 miest na 57. stupienok. Futbalová reprezentácia Španielska je opäť ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Nórska o 12 priečok na 19. pozíciu, najviac kleslo Tunisko o 12 miest na 57. stupienok.
Futbalová reprezentácia Španielska je opäť lídrom rebríčka mužských výberov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho sa ziskom titulu na MS 2026 v Severnej Amerike dostali pred neúspešných obhajcov titulu Argentínčanov. Slovenský výber sa posunul o dve priečky nahor na 43. pozíciu.
V Top 10 nastali viaceré zmeny. Na tretej priečke sa udržali Francúzi a na štvrtej Angličania. Na piaty stupienok sa zo šiesteho dostal výber Brazílie, africké Maroko "poskočilo" zo 7. na 6. post. Portugalsko kleslo z 5. na 7. miesto, Belgicko sa posunulo z 9. na 8. pozíciu, Holandsko kleslo z 8. na 9. priečku. Elitnú desiatku uzatvára Mexiko, ktoré sa posunulo o štyri pozície nahor.
V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Nórska o 12 priečok na 19. pozíciu, najviac kleslo Tunisko o 12 miest na 57. stupienok.
Súperi Slovenska v jesenných dueloch C-divízie Ligy národov, si udržali svoje pozície. Kazachstanu patrí 111. stupienok, Faerským ostrovom 123. post a Moldavsku 159. miesto.
Zdroj: SITA.sk - Španieli sa po zisku titulu z MS 2026 posunuli na čelo rebríčka FIFA. Ako sú na tom Slováci? © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalová reprezentácia Španielska je opäť lídrom rebríčka mužských výberov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho sa ziskom titulu na MS 2026 v Severnej Amerike dostali pred neúspešných obhajcov titulu Argentínčanov. Slovenský výber sa posunul o dve priečky nahor na 43. pozíciu.
V Top 10 nastali viaceré zmeny. Na tretej priečke sa udržali Francúzi a na štvrtej Angličania. Na piaty stupienok sa zo šiesteho dostal výber Brazílie, africké Maroko "poskočilo" zo 7. na 6. post. Portugalsko kleslo z 5. na 7. miesto, Belgicko sa posunulo z 9. na 8. pozíciu, Holandsko kleslo z 8. na 9. priečku. Elitnú desiatku uzatvára Mexiko, ktoré sa posunulo o štyri pozície nahor.
V najnovšej edícii rebríčka sa najvýraznejšie posunul nahor výber Nórska o 12 priečok na 19. pozíciu, najviac kleslo Tunisko o 12 miest na 57. stupienok.
Súperi Slovenska v jesenných dueloch C-divízie Ligy národov, si udržali svoje pozície. Kazachstanu patrí 111. stupienok, Faerským ostrovom 123. post a Moldavsku 159. miesto.
Zdroj: SITA.sk - Španieli sa po zisku titulu z MS 2026 posunuli na čelo rebríčka FIFA. Ako sú na tom Slováci? © SITA Všetky práva vyhradené.
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