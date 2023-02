Mizogýnny influencer Andrew Tate zostáva aj so svojím bratom vo väzbe, polícia pokračuje vo vyšetrovaní jeho aktivít

Šesť pravdepodobných obetí

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Rumunský súd v stredu potvrdil druhú 30-dňovú väzbu pre influencera Andrewa Tatea do 27. februára.Tridsaťšesťročného britsko-amerického občana zadržali koncom decembra v Bukurešti spolu s jeho bratom Tristanom a dvoma rumunskými ženami v súvislosti s obvineniami z obchodovania s ľuďmi, znásilnenia a členstva v organizovanej zločineckej skupine.Súd 20. januára rozhodol o predĺžení väzby o ďalších 30 dní, kým bude polícia pokračovať vo vyšetrovaní, no Tate sa voči verdiktu odvolal, pričom spoločne s bratom obvinenia odmietajú.Bývalý profesionálny kickboxer Tate, ktorý má milióny sledovateľov na sociálnych sieťach a v Rumunsku údajne žil od roku 2017, si pred časom vyslúžil zákaz od viacerých internetových platforiem pre jeho mizogýnne názory a nenávistné prejavy.Rumunská agentúra DIICOT, ktorá sa venuje vyšetrovaniu organizovaného zločinu, ešte v decembri informovala, že identifikovala šesť pravdepodobných obetí sexuálne zneužitých organizovanou skupinou.Vyšetrovatelia sa snažia zistiť, či Tate lákal ženy do Rumunska na sľuby vážneho vzťahu alebo manželstva a neskôr ich nútil alebo zmanipuloval, aby pre neho pracovali ako modelky v chatovacích miestnostiach pre dospelých.Obete údajne držali pod neustálym dohľadom a podrobovali „fyzickému násiliu a psychickému nátlaku“, skupina ich sexuálne zneužívala a nútili ich účinkovať v pornografii. Preverujú tiež obvinenia zo znásilnenia.