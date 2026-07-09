|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lujza
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. júla 2026
Po prehre s Anglickom prišla zmena. Rafael Márquez strieda Aguirreho ako hlavný tréner Mexika
Rafael Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii. Jedna legenda strieda druhú. Javier Aquirre odstúpil z postu trénera mexickej futbalovej reprezentácie po prehre v ...
Zdieľať
9.7.2026 (SITA.sk) - Rafael Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii.
Jedna legenda strieda druhú. Javier Aquirre odstúpil z postu trénera mexickej futbalovej reprezentácie po prehre v osemfinále majstrovstiev sveta proti Anglicku (2:3).
Jeho nástupcom sa stal Rafael Márquez, ktorý má na konte 147 reprezentačných štartov, z toho 19 na piatich svetových šampionátoch.
Štyridsaťsedemročný Márquez pôsobil pri mexickom národnom tíme už od roku 2024 ako člen trénerského štábu a pomocník hlavného trénera Aguirreho.
"Oslovili sme ho, či chce pokračovať v projekte a výzvach, ktoré nastolil Javier Aguirre. A Márquez súhlasil," uviedla Mexická futbalová federácia vo vyhlásení.
Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii. Na konte má päť účastí na majstrovstvách sveta bez prerušenia v rokoch 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. S národným tímom Mexika sa ako hráč môže pochváliť víťazstvom na Pohári konfederácií FIFA 1999 ako aj prvenstvami na dvoch edíciách Gold Cupu v rokoch 2003, 2011.
V šestnásťfinále si Mexičania poradili s Ekvádorčanmi 2:0, ale v ostro sledovanom osemfinále nevyužili ani početnú výhodu v druhom polčase a podľahli Angličanom 2:3. Ich najlepší výsledok z vrcholného svetového fóra zostáva štvrťfinále z MS 1986, ktoré sa rovnako konali v Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Po prehre s Anglickom prišla zmena. Rafael Márquez strieda Aguirreho ako hlavný tréner Mexika © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedna legenda strieda druhú. Javier Aquirre odstúpil z postu trénera mexickej futbalovej reprezentácie po prehre v osemfinále majstrovstiev sveta proti Anglicku (2:3).
Jeho nástupcom sa stal Rafael Márquez, ktorý má na konte 147 reprezentačných štartov, z toho 19 na piatich svetových šampionátoch.
Štyridsaťsedemročný Márquez pôsobil pri mexickom národnom tíme už od roku 2024 ako člen trénerského štábu a pomocník hlavného trénera Aguirreho.
"Oslovili sme ho, či chce pokračovať v projekte a výzvach, ktoré nastolil Javier Aguirre. A Márquez súhlasil," uviedla Mexická futbalová federácia vo vyhlásení.
Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii. Na konte má päť účastí na majstrovstvách sveta bez prerušenia v rokoch 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. S národným tímom Mexika sa ako hráč môže pochváliť víťazstvom na Pohári konfederácií FIFA 1999 ako aj prvenstvami na dvoch edíciách Gold Cupu v rokoch 2003, 2011.
Mexiko zanechalo výraznú stopu na "domácom" svetovom šampionáte v roku 2026. Základnou skupinou prešlo s plným ziskom 9 bodov a so skóre 6:0.
V šestnásťfinále si Mexičania poradili s Ekvádorčanmi 2:0, ale v ostro sledovanom osemfinále nevyužili ani početnú výhodu v druhom polčase a podľahli Angličanom 2:3. Ich najlepší výsledok z vrcholného svetového fóra zostáva štvrťfinále z MS 1986, ktoré sa rovnako konali v Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Po prehre s Anglickom prišla zmena. Rafael Márquez strieda Aguirreho ako hlavný tréner Mexika © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mjanmarsko mení trénera futbalovej reprezentácie, bude ním Nór Andersen
Mjanmarsko mení trénera futbalovej reprezentácie, bude ním Nór Andersen
<< predchádzajúci článok
MS vo futbale sa rozšírili, no nič iné sa nezmenilo. Európske národy stále dominujú, zvyšok sveta im nestíha
MS vo futbale sa rozšírili, no nič iné sa nezmenilo. Európske národy stále dominujú, zvyšok sveta im nestíha