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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Po prehre s Anglickom prišla zmena. Rafael Márquez strieda Aguirreho ako hlavný tréner Mexika


Tagy: legenda Mexiko MS vo futbale 2026 Tréner Zmena

Rafael Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii. Jedna legenda strieda druhú. Javier Aquirre odstúpil z postu trénera mexickej futbalovej reprezentácie po prehre v ...



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mexico_england_wcup_soccer_24553 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - Rafael Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii.


Jedna legenda strieda druhú. Javier Aquirre odstúpil z postu trénera mexickej futbalovej reprezentácie po prehre v osemfinále majstrovstiev sveta proti Anglicku (2:3).

Jeho nástupcom sa stal Rafael Márquez, ktorý má na konte 147 reprezentačných štartov, z toho 19 na piatich svetových šampionátoch.

Štyridsaťsedemročný Márquez pôsobil pri mexickom národnom tíme už od roku 2024 ako člen trénerského štábu a pomocník hlavného trénera Aguirreho.

"Oslovili sme ho, či chce pokračovať v projekte a výzvach, ktoré nastolil Javier Aguirre. A Márquez súhlasil," uviedla Mexická futbalová federácia vo vyhlásení.



Márquez je považovaný za najlepšieho obrancu Mexika v celej jeho histórii. Na konte má päť účastí na majstrovstvách sveta bez prerušenia v rokoch 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. S národným tímom Mexika sa ako hráč môže pochváliť víťazstvom na Pohári konfederácií FIFA 1999 ako aj prvenstvami na dvoch edíciách Gold Cupu v rokoch 2003, 2011.


Mexiko zanechalo výraznú stopu na "domácom" svetovom šampionáte v roku 2026. Základnou skupinou prešlo s plným ziskom 9 bodov a so skóre 6:0.


V šestnásťfinále si Mexičania poradili s Ekvádorčanmi 2:0, ale v ostro sledovanom osemfinále nevyužili ani početnú výhodu v druhom polčase a podľahli Angličanom 2:3. Ich najlepší výsledok z vrcholného svetového fóra zostáva štvrťfinále z MS 1986, ktoré sa rovnako konali v Mexiku.




Zdroj: SITA.sk - Po prehre s Anglickom prišla zmena. Rafael Márquez strieda Aguirreho ako hlavný tréner Mexika © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: legenda Mexiko MS vo futbale 2026 Tréner Zmena
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