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 24hod.sk    Šport

29. októbra 2026

NHL vychádza v ústrety európskym fanúšikom, zápasy budú môcť sledovať aj v pondelok večer


Tagy: NHL 2026/2027

Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers. Zámorská hokejová ...



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flyers_capitals_hockey_891_1 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers.


Zámorská hokejová NHL chce byť ešte dostupnejšia pre európskych fanúšikov. V sezóne 2026/2027 preto spúšťa nový projekt NHL Monday Night Hockey, v rámci ktorého sa vybrané pondelkové zápasy budú hrať v popoludňajších hodinách severoamerického času, aby ich diváci v Európe mohli sledovať naživo večer. Do vysielania sa zapojí aj Slovensko.

Nový program odštartuje 30. novembra o 19.00 h stredoeurópskeho času súbojom Nashville Predators s Ottawou Senators. Počas základnej časti sa uskutoční celkovo 11 takto načasovaných stretnutí, v ktorých sa predstaví 16 klubov NHL. Projekt doplní už existujúce víkendové zápasy hrané v časoch priaznivých pre európskych divákov.

Na svoje si prídu aj slovenskí priaznivci. V pondelok 21. decembra sa predstaví Washington Capitals s obrancom Martinom Fehérvárym na ľade Toronta Maple Leafs. Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers. V pondelok 15. marca sa zasa Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom predstaví na ľade Washingtonu. Priame prenosy na Slovensku zabezpečí televízia Dajto.

„NHL Monday Night Hockey vznikla preto, aby fanúšikom zo zahraničia umožnila sledovať živé zápasy NHL a najlepších hráčov sveta v priaznivom večernom vysielacom čase,“ uviedla výkonná viceprezidentka NHL pre medzinárodné vzťahy Julie Yufeová. Podľa nej ide o ďalší krok v snahe ligy posilňovať svoju prítomnosť na európskych trhoch.

NHL zároveň pokračuje v organizovaní zápasov základnej časti priamo v Európe. V novembri sa vo fínskych Helsinkách dvakrát stretnú Carolina Hurricanes a Seattle Kraken, v decembri sa v nemeckom Düsseldorfe predstavia Ottawa Senators a Chicago Blackhawks. Liga uviedla, že návštevnosť jej európskych jazykových webov sa v minulej sezóne medziročne zvýšila o 47 percent.


Zdroj: SITA.sk - NHL vychádza v ústrety európskym fanúšikom, zápasy budú môcť sledovať aj v pondelok večer © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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