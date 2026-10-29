|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2026
NHL vychádza v ústrety európskym fanúšikom, zápasy budú môcť sledovať aj v pondelok večer
Tagy: NHL 2026/2027
Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers. Zámorská hokejová ...
Zdieľať
29.10.2026 (SITA.sk) - Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers.
Zámorská hokejová NHL chce byť ešte dostupnejšia pre európskych fanúšikov. V sezóne 2026/2027 preto spúšťa nový projekt NHL Monday Night Hockey, v rámci ktorého sa vybrané pondelkové zápasy budú hrať v popoludňajších hodinách severoamerického času, aby ich diváci v Európe mohli sledovať naživo večer. Do vysielania sa zapojí aj Slovensko.
Nový program odštartuje 30. novembra o 19.00 h stredoeurópskeho času súbojom Nashville Predators s Ottawou Senators. Počas základnej časti sa uskutoční celkovo 11 takto načasovaných stretnutí, v ktorých sa predstaví 16 klubov NHL. Projekt doplní už existujúce víkendové zápasy hrané v časoch priaznivých pre európskych divákov.
Na svoje si prídu aj slovenskí priaznivci. V pondelok 21. decembra sa predstaví Washington Capitals s obrancom Martinom Fehérvárym na ľade Toronta Maple Leafs. Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers. V pondelok 15. marca sa zasa Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom predstaví na ľade Washingtonu. Priame prenosy na Slovensku zabezpečí televízia Dajto.
„NHL Monday Night Hockey vznikla preto, aby fanúšikom zo zahraničia umožnila sledovať živé zápasy NHL a najlepších hráčov sveta v priaznivom večernom vysielacom čase,“ uviedla výkonná viceprezidentka NHL pre medzinárodné vzťahy Julie Yufeová. Podľa nej ide o ďalší krok v snahe ligy posilňovať svoju prítomnosť na európskych trhoch.
NHL zároveň pokračuje v organizovaní zápasov základnej časti priamo v Európe. V novembri sa vo fínskych Helsinkách dvakrát stretnú Carolina Hurricanes a Seattle Kraken, v decembri sa v nemeckom Düsseldorfe predstavia Ottawa Senators a Chicago Blackhawks. Liga uviedla, že návštevnosť jej európskych jazykových webov sa v minulej sezóne medziročne zvýšila o 47 percent.
Zdroj: SITA.sk - NHL vychádza v ústrety európskym fanúšikom, zápasy budú môcť sledovať aj v pondelok večer © SITA Všetky práva vyhradené.
Zámorská hokejová NHL chce byť ešte dostupnejšia pre európskych fanúšikov. V sezóne 2026/2027 preto spúšťa nový projekt NHL Monday Night Hockey, v rámci ktorého sa vybrané pondelkové zápasy budú hrať v popoludňajších hodinách severoamerického času, aby ich diváci v Európe mohli sledovať naživo večer. Do vysielania sa zapojí aj Slovensko.
Nový program odštartuje 30. novembra o 19.00 h stredoeurópskeho času súbojom Nashville Predators s Ottawou Senators. Počas základnej časti sa uskutoční celkovo 11 takto načasovaných stretnutí, v ktorých sa predstaví 16 klubov NHL. Projekt doplní už existujúce víkendové zápasy hrané v časoch priaznivých pre európskych divákov.
Na svoje si prídu aj slovenskí priaznivci. V pondelok 21. decembra sa predstaví Washington Capitals s obrancom Martinom Fehérvárym na ľade Toronta Maple Leafs. Montreal Canadiens s útočníkom Jurajom Slafkovským má v programe „pondelkových večerov“ dva zápasy - 18. januára proti Buffalu Sabres a 22. februára proti Philadelphii Flyers. V pondelok 15. marca sa zasa Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom predstaví na ľade Washingtonu. Priame prenosy na Slovensku zabezpečí televízia Dajto.
„NHL Monday Night Hockey vznikla preto, aby fanúšikom zo zahraničia umožnila sledovať živé zápasy NHL a najlepších hráčov sveta v priaznivom večernom vysielacom čase,“ uviedla výkonná viceprezidentka NHL pre medzinárodné vzťahy Julie Yufeová. Podľa nej ide o ďalší krok v snahe ligy posilňovať svoju prítomnosť na európskych trhoch.
NHL zároveň pokračuje v organizovaní zápasov základnej časti priamo v Európe. V novembri sa vo fínskych Helsinkách dvakrát stretnú Carolina Hurricanes a Seattle Kraken, v decembri sa v nemeckom Düsseldorfe predstavia Ottawa Senators a Chicago Blackhawks. Liga uviedla, že návštevnosť jej európskych jazykových webov sa v minulej sezóne medziročne zvýšila o 47 percent.
Zdroj: SITA.sk - NHL vychádza v ústrety európskym fanúšikom, zápasy budú môcť sledovať aj v pondelok večer © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mladá Slovenka Pohánková senzačne zdolala Japonku Osakovú a postúpila v Tokiu do štvrťfinále – VIDEO
Mladá Slovenka Pohánková senzačne zdolala Japonku Osakovú a postúpila v Tokiu do štvrťfinále – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Na ľade bolo 11 Slovákov, štyria bodovali, Hudáček 1+2, Marinčin nedohral, Hrehorčák ako obranca – VIDEO
Na ľade bolo 11 Slovákov, štyria bodovali, Hudáček 1+2, Marinčin nedohral, Hrehorčák ako obranca – VIDEO