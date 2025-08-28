Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

28. augusta 2025

28. augusta 2025

Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil Starmer


Vladimir Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil britský premiér Keir Starmer. „Putin zabíja deti a civilistov a sabotuje nádeje na mier,“ napísal Starmer v príspevku na platforme X ...



aptopix_russia_ukraine_war_84872 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Vladimir Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil britský premiér Keir Starmer. „Putin zabíja deti a civilistov a sabotuje nádeje na mier,“ napísal Starmer v príspevku na platforme X po masívnom ruskom útoku na Kyjev v noci na štvrtok, ktorý zabil 14 ľudí.


Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z „teroru a barbarstva“. Na sieti X uviedol: „629 rakiet a dronov nad Ukrajinou za jedinú noc : Toto je ruská predstava mieru.“

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že bude naďalej vyvíjať „maximálny tlak“ na Rusko. Útok dronmi a raketami „ukazuje, že Kremeľ sa pri terorizovaní Ukrajiny nezastaví pred ničím,“ povedala Von der Leyenová novinárom v Bruseli.


Zdroj: SITA.sk - Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil Starmer © SITA Všetky práva vyhradené.

