|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. augusta 2025
Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil Starmer
Vladimir Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil britský premiér Keir Starmer. „Putin zabíja deti a civilistov a sabotuje nádeje na mier,“ napísal Starmer v príspevku na platforme X ...
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Vladimir Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil britský premiér Keir Starmer. „Putin zabíja deti a civilistov a sabotuje nádeje na mier,“ napísal Starmer v príspevku na platforme X po masívnom ruskom útoku na Kyjev v noci na štvrtok, ktorý zabil 14 ľudí.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z „teroru a barbarstva“. Na sieti X uviedol: „629 rakiet a dronov nad Ukrajinou za jedinú noc : Toto je ruská predstava mieru.“
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že bude naďalej vyvíjať „maximálny tlak“ na Rusko. Útok dronmi a raketami „ukazuje, že Kremeľ sa pri terorizovaní Ukrajiny nezastaví pred ničím,“ povedala Von der Leyenová novinárom v Bruseli.
Zdroj: SITA.sk - Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil Starmer © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z „teroru a barbarstva“. Na sieti X uviedol: „629 rakiet a dronov nad Ukrajinou za jedinú noc : Toto je ruská predstava mieru.“
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že bude naďalej vyvíjať „maximálny tlak“ na Rusko. Útok dronmi a raketami „ukazuje, že Kremeľ sa pri terorizovaní Ukrajiny nezastaví pred ničím,“ povedala Von der Leyenová novinárom v Bruseli.
Zdroj: SITA.sk - Putin sabotuje akejkoľvek nádeje na mier s Ukrajinou, vyhlásil Starmer © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň
Proces s obžalovaným Bombicom by sa mal začal už o týždeň
<< predchádzajúci článok
Mladá vodička neprežila dopravnú nehodu v okrese Námestovo, s autom sa viackrát prevrátila
Mladá vodička neprežila dopravnú nehodu v okrese Námestovo, s autom sa viackrát prevrátila