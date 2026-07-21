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21. júla 2026
Súd schválil nočné antidopingové kontroly počas Tour de France
Nočné testovanie vyvolalo kritiku medzi jazdcami najmä po tom, ako Dán Jonas Vingegaard neskôr počas etapy havaroval a utrpel zlomeninu kľúčnej kosti. Francúzsky sudca schválil vykonanie nočných ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Nočné testovanie vyvolalo kritiku medzi jazdcami najmä po tom, ako Dán Jonas Vingegaard neskôr počas etapy havaroval a utrpel zlomeninu kľúčnej kosti.
Francúzsky sudca schválil vykonanie nočných antidopingových kontrol cyklistických hviezd Tadeja Pogačara a Jonasa Vingegaarda počas pretekov Tour de France. Potvrdila to v pondelok parížska prokuratúra po tom, ako Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) požiadala o povolenie na kontroly vykonané v noci z 18. na 19. júla.
Lídra pretekov Pogačara aj jeho dlhoročného rivala Vingegaarda kontrolóri navštívili len niekoľko hodín pred rozhodujúcou horskou etapou. Vingegaard uviedol, že ho zobudili o 2:00 nadránom, zatiaľ čo Pogačar informoval, že kontrolóri prišli do jeho hotela o 5:00. Obaja sa sťažovali, že im kontroly narušili spánok.
Nočné testovanie vyvolalo kritiku medzi jazdcami najmä po tom, ako Vingegaard neskôr počas etapy havaroval a utrpel zlomeninu kľúčnej kosti. Pogačar označil budenie pre antidopingovú kontrolu uprostred noci za „neľudské“. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhlásil, že prebúdzať pretekárov počas noci je nehumánne, a jazdec tímu Visma Matteo Jorgenson hovoril o „úplnom nedostatku rešpektu voči jazdcom“.
ITA svoje rozhodnutie obhajovala s tým, že nočné kontroly sú nevyhnutné na zabezpečenie účinného antidopingového programu a ochranu integrity cyklistických súťaží. Podľa antidopingových pravidiel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktorá od roku 2021 zverila svoj antidopingový program ITA, je možné vykonávať kontroly medzi 23:00 a 5:00 len v prípade „vážnych a konkrétnych podozrení“, že jazdec môže byť zapojený do dopingových aktivít.
Parížska prokuratúra pre AFP uviedla, že sudcovia rozhodujúci o otázkach osobnej slobody majú právomoc povoľovať takéto nočné antidopingové kontroly. ITA preto požiadala príslušného sudcu o súhlas ešte pred ich vykonaním.
Pogačar ako držiteľ žltého dresu absolvuje antidopingové testy po každej etape. Šéf tímu Visma Richard Plugge uznal, že kontroly sú potrebné, zároveň však pripustil, že ich načasovanie „nebolo ideálne“.
Zdroj: SITA.sk - Súd schválil nočné antidopingové kontroly počas Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky sudca schválil vykonanie nočných antidopingových kontrol cyklistických hviezd Tadeja Pogačara a Jonasa Vingegaarda počas pretekov Tour de France. Potvrdila to v pondelok parížska prokuratúra po tom, ako Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) požiadala o povolenie na kontroly vykonané v noci z 18. na 19. júla.
Lídra pretekov Pogačara aj jeho dlhoročného rivala Vingegaarda kontrolóri navštívili len niekoľko hodín pred rozhodujúcou horskou etapou. Vingegaard uviedol, že ho zobudili o 2:00 nadránom, zatiaľ čo Pogačar informoval, že kontrolóri prišli do jeho hotela o 5:00. Obaja sa sťažovali, že im kontroly narušili spánok.
Nočné testovanie vyvolalo kritiku medzi jazdcami najmä po tom, ako Vingegaard neskôr počas etapy havaroval a utrpel zlomeninu kľúčnej kosti. Pogačar označil budenie pre antidopingovú kontrolu uprostred noci za „neľudské“. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhlásil, že prebúdzať pretekárov počas noci je nehumánne, a jazdec tímu Visma Matteo Jorgenson hovoril o „úplnom nedostatku rešpektu voči jazdcom“.
ITA svoje rozhodnutie obhajovala s tým, že nočné kontroly sú nevyhnutné na zabezpečenie účinného antidopingového programu a ochranu integrity cyklistických súťaží. Podľa antidopingových pravidiel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktorá od roku 2021 zverila svoj antidopingový program ITA, je možné vykonávať kontroly medzi 23:00 a 5:00 len v prípade „vážnych a konkrétnych podozrení“, že jazdec môže byť zapojený do dopingových aktivít.
Parížska prokuratúra pre AFP uviedla, že sudcovia rozhodujúci o otázkach osobnej slobody majú právomoc povoľovať takéto nočné antidopingové kontroly. ITA preto požiadala príslušného sudcu o súhlas ešte pred ich vykonaním.
Pogačar ako držiteľ žltého dresu absolvuje antidopingové testy po každej etape. Šéf tímu Visma Richard Plugge uznal, že kontroly sú potrebné, zároveň však pripustil, že ich načasovanie „nebolo ideálne“.
Zdroj: SITA.sk - Súd schválil nočné antidopingové kontroly počas Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
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