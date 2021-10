Mladí Česi sú oproti Slovákom benevolentnejší k homosexuálom i potratom, ale moslimov za susedov nechcú

Slováci sa snažia veľmi neprekážať

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Česká mládež je oproti slovenskej benevolentnejšia k registrovaným partnerstvám, homosexuálom či potratom. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu medzi mládežou vo veku od 15 do 29 rokov Rady mládeže Slovensku (RmS) a Českej rady detí a mládeže, ktorý poskytla Alexandra Virostková z RmS.Do prieskumu sa od 28. mája do 15. júla 2020 zo Slovenska zapojilo 1 500 a z Českej republiky 1508 mladých ľudí.Registrované partnerstvá podporuje 77 percent mladých Čechov a 47 percent Slovákov. Mládež na Slovensku oveľa viac zastáva názor, že manželstvo má byť len zväzok medzi mužom a ženou (82 percent) oproti tej českej, kde si to myslí menej ako polovica opýtaných (48 percent).Mladí ľudia v Česku aj na Slovensku svorne považujú za najdôležitejšie životné hodnoty rodinu, priateľov a voľný čas. Najvýraznejší názorový rozdiel je pri náboženstve, ktoré je dôležité pre 46 percent mladých ľudí na Slovensku, no pre 15 percent mladých v Česku.Ako konštatovala Veronika Fishbone Vlčková z RmS, ich výskumy ukazujú, že pre mladých ľudí na Slovensku je oproti českým rovesníkom dôležitejšie dodržiavanie kultúrnych a náboženských tradícií."Tradícia a konformita sú si obzvlášť blízke; pod ich spoločným vplyvom chce jednotlivec podriadiť seba samého spoločenským očakávaniam. Ľudia na Slovensku sú oproti tým v Česku ochotnejší prejaviť väčšiu poslušnosť, sebadisciplínu, zdvorilosť či úctu k rodičom a starším. Mladí ľudia na Slovensku sa viac snažia, aby ostatným neprekážali a snažia sa robiť to, čo sa od nich očakáva," vysvetlila.V prieskume boli ženy v oboch krajinách výrazne tolerantnejšie voči sexuálnym menšinám. Problém s homosexuálnymi susedmi by malo 19 percent mladých Sloveniek, no 29 percent slovenských mužov. V prípade Čechov by problém malo päť percent žien a 18 percent mužov.Celkovo by za susedov nechcelo homosexuálov 30 percent mladých ľudí zo Slovenska a 11 percent z Česka. Podobne veľký rozdiel sa ukazuje aj u transsexuálov (SR 30 percent, ČR 16 percent).Virostková podotkla, že predsudky majú všetci, hoci v etických otázkach sú mladí v Česku benevolentnejší. Avšak voči niektorým skupinám majú väčšie predsudky ako mladí na Slovensku.Mládež by celkovo najmenej chcela za susedov drogovo závislých (ČR 83 percent, SR 80 percent), Rómovia ako potenciálni susedia prekážajú viac ako polovici mladých ľudí v oboch krajinách (ČR 59 percent, SR 55 percent).Menšie predsudky sú voči moslimom, no za susedov by ich nechcelo 52 percent mladých v Česku a 42 percent na Slovensku. Mladí by však nechceli za susedov ani migrantov, prisťahovalcov či cudzích robotníkov (ČR 49 percent, SR 39 percent).V oblastí etických dilem sú mladí ľudia v oboch krajinách najkritickejší voči genetickému vylepšeniu plodu dieťaťa s najnižšou podporou takéhoto zákroku (ČR 28 percent, SR 24 percent). Naopak, rozvody (ČR 72 percent, SR 66 percent) a umelé oplodnenie (ČR 77 percent, SR 67 percent) sú vnímané mládežou prevažne pozitívne.Virostková poukázala, že rozdiely badať v názore na umelé prerušenie tehotenstva. Vo vlastnom prípade ho totiž vníma pozitívne 38 percent opýtaných v Česku a 28 percent na Slovensku. Celkovo potraty schvaľuje na Slovensku 51 percent a v Českej republike 61 percent mladých ľudí."Pre mladých Slovákov a Slovenky sú dôležité tradície a dodržiavanie spoločenských očakávaní, či už je to v postojoch k umelému oplodneniu, umelému prerušeniu tehotenstva alebo rozvodom. Aj pri týchto otázkach boli vo väčšine prípadov otvorenejšie ženy, aj keď pri umelom prerušení tehotenstva významný rozdiel na Slovensku nebol," objasnila Fishbone Vlčková.