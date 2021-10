Aktuálne oživenie na trhu práce je pomerne robustné a napreduje rýchlejšie ako sa očakávalo

tvrdí

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne oživenie na trhu práce je pomerne robustné a miera nezamestnanosti sa k predpandemickým úrovniam vracia rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo. V reakcii na septembrové zníženie miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku o 0,28 percentuálneho bodu na 7,09 percenta to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák Pokles nezamestnanosti totiž pokračoval aj v septembri, a to aj napriek registrácii absolventov stredných škôl do evidencie úradov práce, či pozvoľnému zdvíhaniu ďalšej pandemickej vlny v krajine.„Nepotvrdili sa nateraz ani naše pôvodné obavy, že po ukončení časti pandemických podporných schém na trhu práce budeme môcť v evidencii úradov práce pozorovať dočasne zvýšený prílev nových uchádzačov o prácu,"Naopak, počet nových nezamestnaných bez absolventov sa po sezónnom očistení podľa Koršňáka v porovnaní s augustom znížil o sedem percent.Upozornil na to, že septembrový pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 0,28 percentuálneho bodu bol najvýznamnejším septembrovým poklesom miery nezamestnanosti od roku 2003. Nezamestnanosť v septembri totiž zvyčajne zvyšujú absolventi stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v septembri klesla o 0,28 percentuálneho bodu na 7,09 percenta. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa neho ide o najnižšiu mieru nezamestnanosti od mája minulého roka.„Je to nižšia úroveň ako pred rokom," povedal. Podľa neho tiež stúpa počet voľných pracovných miest a aj počet ľudí, ktorí si našli prácu. „Trh práce je živý, funguje," tvrdí minister.Miera nezamestnanosti podľa ministra práce a sociálnych vecí do istej miery kopíruje pandemický priebeh. V septembri bolo podľa Krajniaka na Slovensku viac ako 76-tisíc voľných pracovných miest. „Tí, ktorí by prišli o prácu, majú možnosť si vybrať nové pracovné miesto, ak by sa chceli zamestnať," povedal.Počet ľudí, ktorí si našli prácu, sa v septembri medzimesačne zvýšil takmer o päťtisíc na 17,4 tisíca. Pred rokom bolo hromadným prepúšťaním ohrozených 8,3 tisíca zamestnancov, v tomto roku je to 6,2 tisíca zamestnancov.Do evidencie úradov práce prišlo podľa Krajniaka v septembri tohto roka o 824 absolventov stredných škôl menej ako v septembri vlaňajška. Ako dodal, aj u absolventov stredných škôl platí, že si dokážu nájsť prácu ľahšie ako pred rokom. Na úradoch práce evidujú aktuálne 36,9 tisíca voľných pracovných miest vhodných pre absolventov stredných škôl.