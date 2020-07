Pellegriniho strana Hlas-SD sa chce čoskoro zaregistrovať, ľudia im posielajú podpisy aj poštou

Majú ambíciu vytvoriť aj okresných predsedov

Strana bude bez sponzorov

30.7.2020 - Vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) expremiéra Petra Pellegriniho chce byť zaregistrovaná v polovici augusta. V danom termíne by mala taktiež oznámiť celkový počet vyzbieraných podpisov potrebných na registráciu na ministerstve vnútra.Agentúre SITA to potvrdil člen vznikajúcej strany a nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Richard Raši. Zároveň nevylúčil, že sa v strane po ustanovujúcom sneme plánujú zaoberať otázkou zriadenia okresných predsedníctiev.„Po celom Slovensku je obrovský záujem o podporu strany Hlas-SD. Podpisové hárky zbierame nielen my v teréne počas ,pelletónov´, ale ľudia nám ich spontánne posielajú aj do p.o.boxu. Na zber podpisov sme si dali približne mesiac a verím, že čo sa týka prvotnej podpory, budeme jednou z najúspešnejších strán v histórii Slovenska. Presné číslo zverejníme približne v polovici augusta, keď požiadame o registráciu,“ priblížil Raši.Nezaradený poslanec ďalej ozrejmil, že v strane zatiaľ majú krajských koordinátorov, ktorí majú na starosti zber podpisov. Po ustanovujúcom sneme strany sa podľa neho zmenia na krajských predsedov. „Podľa počtu členov strany sa následne rozhodneme či a v ktorých regiónoch budeme mať aj svojich okresných predsedov,“ doplnil Raši.Ambíciu vytvoriť predsedníctva strany Hlas – sociálna demokracia v jednotlivých okresoch agentúre SITA potvrdila aj hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. „Strana musí najskôr vzniknúť a až potom budeme riešiť všetky ďalšie štruktúry,“ dodala.Pellegrini na tlačovej konferencii 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Róbert Puci a Ján Blcháč. Zároveň uviedol, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická.K strane sa podľa jeho slov majú pridať aj ďalší poslanci NR SR, preto sa budú na septembrovej parlamentnej schôdzi uchádzať o vznik samostatného poslaneckého klubu a o predsednícke posty v niektorých výboroch parlamentu.V týchto dňoch cestujú členovia vznikajúcej strany Hlas-SD po celom Slovensku a v rámci akcie „Pelletón“ zbierajú podpisy potrebné na registráciu strany.