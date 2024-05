Slovensko v príprave na MS v hokeji 2024 hladko zdolalo Poľsko, prvá tretina sa skončila 4:0

Siedmy triumf

Poliaci neskôr vyrovnali hru

Kvalitný zápas





Medzištátny prípravný zápas výberov mužov - Žilina:

Slovensko - Poľsko 6:1 (4:0, 0:0, 2:1), doplnkové sam. nájazdy: 1:0

Góly: 3. Regenda (M. Sukeľ), 4. Takáč (Hrivík, Cehlárik), 6. Cehlárik (Hrivík, Nemec), 14. Cingel (Grman), 56. Cehlárik (Golian, Bačik), 60. Hrivík - 41. Pasiut (Wronka, Ciura)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Orolin - Durmis, Stanzel (všetci SR), 5149 divákov

Zostavy:

Slovensko: Škorvánek - Grman, Ivan, Nemec, Golian, Bučko, Petrovický, Bačik - Cehlárik, Hrivík, Takáč - Lantoši, Cingel, Tatar - Okuliar, Tamáši, Regenda - Faško-Rudáš, M. Sukeľ, Kudrna - Kollár

Poľsko: Murray - Kolusz, Ciura, Kruczek, Wajda, Kostek, Dronia, Bryk, Górny - Wronka, Pasiut, Zygmunt - Michalski, Dziubiňski, Chmielewski - Pas, Walega, Lyszczarczyk - Smal, Starzynski, Urbanowicz





3.5.2024 (SITA.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšiel predposledný prípravný duel pred majstrovstvami sveta v Česku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v piatok v Žiline zdolali Poliakov 6:1.Pred MS 2024 slovenskí hokejisti absolvovali zatiaľ sedem duelov a majú bilanciu štyri víťazstvá a tri prehry. Pod Dubňom sa uskutočnil ôsmy vzájomný duel oboch súperov, pričom slovenský výber ešte ani raz neprehral.V roku 1993 sa zrodila remíza, odvtedy vrátane piatka dosiahli Slováci sedem triumfov. Predtým naposledy slovenskí hokejisti tohto súpera zdolali v auguste 2021 v Bratislave 5:1 v úspešnej kvalifikácii o postup na ZOH 2022 do Pekingu, kde napokon získali bronz.Piatkový súboj v Žiline začali slovenskí hokejisti dobre a už v 3. minúte otvoril skóre duelu Pavol Regenda a o 68 sekúnd neskôr pridal druhý gól Samuel Takáč . V šiestej minúte zvýšil v presilovke Peter Cehlárik na 3:0 a pred prvou sirénu na slovenskej strane skóroval aj Lukáš Cingel V druhej dvadsaťminútovke Poliaci vyrovnali hru, skóre sa však nezmenilo. Hostia skorigovali hneď v úvode III. tretiny, brankára Stanislava Škorvánka prekonal Grzegorz Pasiut, v 56. minúte však pridal druhý presný zásah v zápase Cehlárik a gólovú bodku za súbojom dal v poslednej minúte Marek Hrivík „Máme za sebou kvalitný zápas. Začali sme dobre, dobre sme napádali a dostávali sa do šancí. Súpera sme si naštudovali, ale snažili sme sa predvádzať náš štýl hokeja," zhodnotil tréner Craig Ramsay v prenose JOJ Šport Útočník Marek Hrivík doplnil: „Dosť sme si pomohli dobrý úvodom. Dali sme tam pár gólov a dostali sa do pohody. Mali sme tam však aj hluché miesta. Ja sám som sa trochu trápil s korčuľovaním, ale verím, že to bude stále lepšie."Pred odchodom na MS do Česka (10. - 26. mája) čaká na slovenské družstvo už len generálka, ktorú absolvujú v utorok 7. mája v Bratislave proti Američanom. Na svetovom šampionáte sa slovenskí hráči predstavia v základnej B-skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.