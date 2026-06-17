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Mladí Slováci ukázali, ako meniť svet okolo seba: Ekofond SPP spoznal nových Greenfluencerov roka


Tagy: PR Životné prostredie

Nečakali, že niekto problém vyrieši za nich, ale priniesli vlastné riešenia pre školy aj komunity. Štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia pozná svojich víťazov. Ekofond SPP ocenil na ...



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gettyimages 2209485667 676x439 17.6.2026 (SITA.sk) - Nečakali, že niekto problém vyrieši za nich, ale priniesli vlastné riešenia pre školy aj komunity.


Štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia pozná svojich víťazov. Ekofond SPP ocenil na Slávnostnom vyhlásení výsledkov až 7 školských tímov, ktoré počas školského roka prinášali originálne riešenia environmentálnych výziev a tém súvisiacich s udržateľnosťou, ochranou životného prostredia či efektívnym využívaním energie.

Súťaž Greenfluenceri a energia podporuje mladých ľudí v tom, aby sa aktívne zaujímali o svoje okolie, identifikovali problémy vo svojich školách či komunitách a hľadali praktické a udržateľné riešenia. Dôležitou súčasťou projektu je aj schopnosť zrozumiteľne komunikovať svoje zistenia a inšpirovať ostatných prostredníctvom médií a sociálnych sietí.

Do aktuálneho, v poradí už štvrtého ročníka sa zapojili súťažné tímy zo základných a stredných škôl. Jeden tím pozostával z koordinátora projektu a troch žiakov. Počas školského roka žiaci absolvovali workshopy, v ktorých získali poznatky využité pri práci na projektoch a pri komunikácii ich výstupov na sociálnych sieťach.

"Teší nás, že vyrastá generácia mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty. Súťaž Greenfluenceri a energia im dáva možnosť premeniť záujem o životné prostredie na konkrétne aktivity a ukázať, že aj mladí dokážu byť iniciátormi pozitívnych zmien vo svojom okolí. Ich projekty sú dôkazom, že zodpovednosť, kreativita a chuť konať majú na slovenských školách svoje pevné miesto," povedala Zlatica Vargová, riaditeľka Ekofondu SPP.

Najlepšie projekty


Po ukončení projektov nasledovalo odborné hodnotenie a v závere verejné hlasovanie. V pôvodnom nastavení súťaže mala odborná porota vybrať jedného víťaza v kategórii základných škôl a jedného víťaza v kategórii stredných škôl. Mimoriadne vysoká úroveň prihlásených projektov, ich praktický prínos, kreativita a kvalita spracovania však porotu presvedčili, že viaceré tímy si zaslúžia ocenenie. Ekofond SPP sa preto rozhodol rozšíriť počet ocenených projektov a udeliť ocenenie trom najlepším tímom v kategórii základných škôl a trom najlepším tímom v kategórii stredných škôl. Samostatne bola udelená aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodlo hlasovanie verejnosti.

Pri posudzovaní porota zohľadňovala najmä prínos projektov, ich realizovateľnosť, kreativitu a schopnosť pozitívne ovplyvniť školské alebo lokálne komunity.

Mená nových Greenfluencerov vyhlásil Ekofond SPP na slávnostnom vyhlásení výsledkov 16. júna 2026.

Víťazmi 4. ročníka súťaže Greenfluenceri a energia sa stali:


V kategórii Základné školy:



  • Základná škola s MŠ Atómová 1, Trnava s projektom: ECO mindset: Ako myslíš, tak míňaš energiu. Študenti v projekte pripravili edukačno-komunikačné výstupy o zodpovednej spotrebe energie, vytvorili videá, meme vizuály a plagáty s QR kódmi, šírili tému cez sociálne siete a prakticky prispeli k úspore energie na škole.

  • Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice-Sídlisko KVP s projektom: E(du)kologickými digitálnymi cestami. Žiaci v projekte absolvovali workshopy a návštevy environmentálnych centier, vytvorili 50 digitálnych výstupov, komunikovali environmentálne témy cez web, sociálne siete a informačné panely a zapojili školy a komunitu do online aktivít s vysokým dosahom.

  • Základná škola Moskovská 2, Banská Bystrica s projektom: Klimatickí hrdinovia. Žiaci v projekte pripravovali vzdelávacie výstupy, viedli rovesnícke aktivity a klimatický audit školy, vysadili stromy, realizovali meteostanicu a šírili environmentálne témy cez sociálne siete


V kategórii Stredné školy:



  • Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka, s projektom: Revitalizácia školskej skalky, oddychovej zóny a podpora opeľovačov. Študenti v projekte zrevitalizovali školskú skalku, vysadili 36 rastlín, upravili zanedbaný priestor na estetickú a edukačnú zónu podporujúcu biodiverzitu a komunikovali výsledky cez príspevky a video na Instagrame.

  • Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, Prešov: Zelené okuliare - udržateľné videnie. Študenti v projekte sprevádzkovali vermikompostéry, pestovali microgreens, vytvorili pestovateľskú stanicu, realizovali 7 informačných aktivít a prakticky podporili zodpovedné nakladanie s bioodpadom aj udržateľné školské stravovanie.

  • Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 10, Bratislava-Petržalka s projektom NEVYHADZUJ PLANÉTU: Vyhodené jedlo = vyhodená energia, zdroje aj budúcnosť. Stredoškoláci realizovali ekoworkshopy, súťaže, tematický časopis, mediálne výstupy a simulátor školskej jedálne, čím zapojili školskú komunitu do znižovania plytvania potravinami a prispeli k úspore 758 litrov/týždeň podľa evidencie potravinového odpadu.


Cena verejnosti:



  • Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11, Martin s projektom: PAPER POWER. Študenti v ich projekte zbierali papier, organizovali Knižný SWAP, opravovali knihy, realizovali workshopy, exkurziu a výsadbu stromov, pričom vyzbierali viac než 2 tony papiera a vrátili do obehu 235 kníh.


Víťazné školy získali finančnú odmenu vo výške 1 500 eur. Koordinátori víťazných tímov si odniesli víkendový pobyt pre dve osoby a členovia tímov získali zážitkové ceny.

Dlhodobá podpora


Ekofond SPP prostredníctvom súťaže dlhodobo podporuje environmentálne vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia mladých ľudí. Ambíciou projektu je ukázať, že aj malé nápady a lokálne iniciatívy môžu prinášať pozitívne zmeny a motivovať ďalších k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

Viac informácií o súťaži je dostupných na www.greenfluenceri.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Mladí Slováci ukázali, ako meniť svet okolo seba: Ekofond SPP spoznal nových Greenfluencerov roka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Životné prostredie
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