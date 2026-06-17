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17. júna 2026

Pellegrini absolvuje druhú fázu výcviku Národných obranných síl na Tureckom Vrchu, potrvá 14 dní


Tagy: Prezident Slovenskej republiky

Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu. Prezident



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68791a11ad5cd560791579 scaled 1 676x462 17.6.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu.




Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok 18. júna nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký Vrch. Podľa Kancelárie prezidenta SR v rámci druhej fázy výcviku rozšíria všetci príslušníci Národných obranných síl svoje schopnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas základného a zdokonaľovacieho výcviku, určeného pre operačné a pohotovostné zálohy. Tento pilier výcviku prezident absolvoval už priamo na 91. ženijnom pluku v Seredi po svojom zaradení do operačných záloh.

Účastníci druhej fázy budú prehlbovať taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik a ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z príslušníkov Ozbrojených síl SR. Finále výcviku predstavuje záverečné cvičenie nazývané „prežitie“.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vycvik-do-narodnych-obrannych-sil-fotografie/">Výcvik do Národných obranných síl (fotografie)




Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu. „Ako jeden z prvých záujemcov sa prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka, ktorý sa konal tiež v Tureckom Vrchu,“ pripomína Kancelária prezidenta SR.







Zdroj: SITA.sk - Pellegrini absolvuje druhú fázu výcviku Národných obranných síl na Tureckom Vrchu, potrvá 14 dní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky
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