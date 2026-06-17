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17. júna 2026
Pellegrini absolvuje druhú fázu výcviku Národných obranných síl na Tureckom Vrchu, potrvá 14 dní
Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu. Prezident
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17.6.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok 18. júna nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký Vrch. Podľa Kancelárie prezidenta SR v rámci druhej fázy výcviku rozšíria všetci príslušníci Národných obranných síl svoje schopnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas základného a zdokonaľovacieho výcviku, určeného pre operačné a pohotovostné zálohy. Tento pilier výcviku prezident absolvoval už priamo na 91. ženijnom pluku v Seredi po svojom zaradení do operačných záloh.
Účastníci druhej fázy budú prehlbovať taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik a ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z príslušníkov Ozbrojených síl SR. Finále výcviku predstavuje záverečné cvičenie nazývané „prežitie“.
Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu. „Ako jeden z prvých záujemcov sa prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka, ktorý sa konal tiež v Tureckom Vrchu,“ pripomína Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini absolvuje druhú fázu výcviku Národných obranných síl na Tureckom Vrchu, potrvá 14 dní © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok 18. júna nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký Vrch. Podľa Kancelárie prezidenta SR v rámci druhej fázy výcviku rozšíria všetci príslušníci Národných obranných síl svoje schopnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas základného a zdokonaľovacieho výcviku, určeného pre operačné a pohotovostné zálohy. Tento pilier výcviku prezident absolvoval už priamo na 91. ženijnom pluku v Seredi po svojom zaradení do operačných záloh.
Účastníci druhej fázy budú prehlbovať taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik a ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z príslušníkov Ozbrojených síl SR. Finále výcviku predstavuje záverečné cvičenie nazývané „prežitie“.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vycvik-do-narodnych-obrannych-sil-fotografie/">Výcvik do Národných obranných síl (fotografie)
Prezident Pellegrini od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov na obrane a bezpečnosti štátu. „Ako jeden z prvých záujemcov sa prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka, ktorý sa konal tiež v Tureckom Vrchu,“ pripomína Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini absolvuje druhú fázu výcviku Národných obranných síl na Tureckom Vrchu, potrvá 14 dní © SITA Všetky práva vyhradené.
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