Mladí Za ľudí dávajú „košom“ Remišovej, rozhodli sa skončiť s podporou strany

Strana stratila svoju víziu

Vyzvali na predčasný snem

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Členovia mládežníckej organizácie sa rozhodli skončiť so svojou podporou strany Za ľudí a ukončiť s ňou akékoľvek ďalšie vzťahy.Zároveň všetci členovia organizácie Mladí Za ľudí, ktorí boli aj členmi strany, ukončia svoje členstvo v strane Za ľudí. V tlačovej správe to uviedol predseda organizácie Mladí Za ľudí Filip Bajtoš.Podľa neho pre členov a členky organizácie Mladí Za ľudí je neakceptovateľné, ako sa správala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a ďalší členovia vedenia strany pred a po odchode frakcie okolo Márie Kolíkovej do poslaneckého klubu SaS. Zároveň sa organizácia od tohto správania dištancuje.„Strana Za ľudí podľa členov stratila svoju víziu vo forme centristickej a demokratickej alternatívy, ktorá bola plná schopných a kvalitných odborníkov a ľudí z regiónov. Členovia mládežníckej organizácie dnes stranu Za ľudí považujú za nedemokratickú stranu jedného človeka, ktorý z nej vytlačil akýkoľvek potenciál a v budúcnosti očakávajú jej zánik alebo splynutie s inou stranou,“ uviedol Bajtoš.Rozhodnutie mládežníckej organizácie podľa Bajtoša nesúvisí len s konaním predsedníčky a ďalších členov predsedníctva strany navonok, ale rovnako s konaním týchto ľudí smerom do vnútra strany.Členovia organizácie, ako sa uvádza v tlačovej správe, sú presvedčení, že strana Za ľudí dnes už nepredstavuje alternatívu k mafiánskemu štátu Smeru – sociálnej demokracie a zároveň strana už nedokáže chrániť verejný záujem pred správaním niektorých koaličných partnerov a vyvažovať ho.„Aj preto členovia mládežníckej organizácie v máji vyzvali vedenie strany na predčasný snem, nakoľko bol jediným riešením, ako bolo v tom čase možné stranu zachrániť,“ doplnil Bajtoš.Mládežnícka organizácia je evidovaná ako občianske združenie. V krátkom čase bude mať snem, na ktorom zmení svoj názov, poslanie, stanovy a dohodne sa podľa Bajtoša na ďalšom postupe presadzovania rozumných riešení problémov, ktoré trápia mladých, avšak už v inej podobe, než pod značkou Za ľudí.