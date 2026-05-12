 24hod.sk    Šport

12. mája 2026

Mladícky vietor zo zámoria! Slovensko na MS v hokeji 2026 posilnia Mešár, Kmec aj Chromiak po životnej sezóne


Tagy: MS v hokeji 2026

Záverečná nominácia Slovenska na MS 2026 bude mať trochu inú podobu, prídu traja hráči z AHL. Slovensko môže rátať s troma ďalšími posilami zo zámoria pre blížiace sa hokejové majstrovstvá ...



12.5.2026 (SITA.sk) - Záverečná nominácia Slovenska na MS 2026 bude mať trochu inú podobu, prídu traja hráči z AHL.


Slovensko môže rátať s troma ďalšími posilami zo zámoria pre blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.

K reprezentácii sa pripoja útočníci Filip Mešár, Martin Chromiak a obranca Jozef Viliam Kmec, ktorí pôsobia v nižšej zámorskej súťaži AHL. O ich príchode informoval generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan na sociálnej platforme X.

Ako je známe Chromiak (Ontario Reign), Mešár (Laval Rocket) aj Kmec (Henderson Silver Knights) počas víkendu ukončili klubovú sezónu v zámorí, keďže ich tímy zhodne vypadli z play-off AHL.

Najlepšia sezóna v AHL


Z tria mladíkov má za sebou najlepšiu a zrejme aj životnú sezónu Chromiak. Dvadsaťtriročný útočník v základnej časti AHL odohral 71 zápasov, v ktorých nazbieral 56 bodov za 28 gólov a 28 asistencií. V piatich zápasoch play-off pridal jeden gól. Pred štyrmi rokmi Chromiak nazbieral dokonca 86 bodov, ale to bolo ešte v juniorskej OHL.


Chromiak na tretie MS


Zatiaľ čo Mešár a Kmec ešte nereprezentovali v A-tíme Slovenska na majstrovstvách sveta, Chromiak má za sebou už dva "áčkové" šampionáty. V roku 2023 nechýbal ako nováčik v lotyšskej Rige a vlani vo švédskom Štokholme. V oboch prípadoch strelil po jednom góle.

Mešár už v utorok


"Po expresnom spojení do zámoria všetci traja okamžite potvrdili obrovský záujem prísť reprezentovať, čomu sa veľmi tešíme. Vďaka efektivite a maximálnej ochote zo strany každého hráča sa podarilo dosiahnuť, že Filip Mešár sa k tímu Slovenska pripojí už dnes, Martin Chromiak zajtra a Viliam Kmec vo štvrtok po prílete do Švajčiarska," informoval oficiálny web SZĽH Hockey Slovakia.


Zdroj: SITA.sk - Mladícky vietor zo zámoria! Slovensko na MS v hokeji 2026 posilnia Mešár, Kmec aj Chromiak po životnej sezóne © SITA Všetky práva vyhradené.

Český minister športu po výtržnostiach: Situáciu treba radikálne riešiť

