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20. októbra 2026
V nominácii na Nemecký pohár aj dvaja nováčikovia, najskúsenejším je obranca Koch – VIDEO
Od 5. do 8. novembra absolvujú slovenskí hokejisti stretnutia proti výberom Lotyšska, Rakúska a Nemecka. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Od 5. do 8. novembra absolvujú slovenskí hokejisti stretnutia proti výberom Lotyšska, Rakúska a Nemecka.
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh nominoval na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Düsseldorfe dovedna 25 hráčov, medzi nimi sú aj dvaja nováčikovia Jakub Chromiak a Simon Jellúš.
Do Nemecka vycestuje slovenská výprava s dvojicou brankárov, deviatimi obrancami a štrnástimi útočníkmi. Po takmer dvojročnej pauze sa do národného tímu vráti útočník Samuel Buček a ešte dlhšie v ňom absentoval Marián Studenič. Na Slovákov v Nemecku čakajú stretnutia proti výberom Rakúska, Lotyšska a Nemecka.
Dvadsaťročný obranca Jakub Chromiak na klubovej úrovni pôsobí v českej Plzeň. O päť rokov starší útočník Simon Jellúš patrí k najproduktívnejším Slovákom v domácej extralige, v 12 dueloch nazbieral 12 kanadských bodov za 4 góly a 8 asistencií.
"Vždy je to o výkonnosti. Kubo Chromiak mal možno ťažší začiatok v českej extralige, ale podáva solídne výkony či už v nej, alebo v Lige majstrov. Komunikovali sme s jeho trénerom Josefom Jandačom, od ktorého máme dostatok informácií. Chceli by sme ho vidieť v medzinárodnej konfrontácii. Takisto Simona Jellúša, produktívneho hráča, ktorý patrí v Košiciach medzi nosné piliere ofenzívy, najmä v presilových hrách. Boduje, hrá dobre, preto si zaslúžil nomináciu,“ uviedol kouč Országh na adresu dvojice nováčikov v najcennejšom drese, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Najviac skúseností v reprezentácii má spomedzi nominovaných hráčov obranca Patrik Koch, ktorý v národnom tíme absolvoval už 101 duelov. V defenzíve mu skúsenosťami sekundujú Mislav Rosandič, Michal Ivan či Samuel Kňažko, v útoku patria medzi skúsenejších hráčov Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši, Pavol Regenda či Miloš Roman.
Mladíka Chromiaka prekvapil s pozvánkou do národného tímu tréner Országh. "Volal mi minulý týždeň, popravde, vôbec som to nečakal. Bol som milo prekvapený, ale som rád, že opäť môžem reprezentovať Slovensko. Neviem sa dočkať. Bude to niečo nové, niečo, čo som ešte nezažil na mužskej úrovni,“ prezradil.
Jellúš zatiaľ naposledy obliekal reprezentačný dres ešte na svetovom šampionáte juniorov 2021. Odvtedy pôsobil 5 rokov v zámorskej NCAA a do vlasti sa vrátil vlani. Aktuálnej šance sa plánuje chopiť. "Som za ňu nesmierne rád. Čaká ma prvý reprezentačný zraz medzi mužmi, veľmi sa teším. Nech sa to už začne. Reprezentácia mi chýbala. Od pätnástky som si prešiel reprezentačnými kategóriami, strávil som v národnom tíme krásnych päť rokov. Teším sa, že budem môcť stretnúť chalanov, s ktorými som hral, aj tých nových, s ktorými som ešte nebol. Veľmi sa teším na novú skúsenosť,“ poznamenal Jellúš.
V minulej sezóne sa pri hlavnom koučovi Országhovi vystriedalo viacero asistentov, okrem Todda Woodcrofta aj Peter Frühauf a Ján Pardavý. Vzhľadom na ich klubové a reprezentačné povinnosti pocestuje do Düsseldorfu (5.-8. novembra 2026) aj jedno nové meno.
"Máme dohodu, že Todd s nami pôjde a bude mať na starosti presilové hry. Keďže Peťo Frühauf má turnaj s dvadsiatkou pred juniorským šampionátom, počítame s ním až po decembrových majstrovstvách sveta. Máme teda možnosť rozšíriť portfólio trénerov. Momentálne je nominovaný Andrej Kmeč, ktorý zastúpi za Peťa Frühaufa a bude mať na starosti aj oslabenia. Je voľný, bude to určite žiadaný tréner na trhu. Počas reprezentačných prestávok sa spravidla v kluboch otvárajú rôzne trénerské alternatívy, preto počítame aj s tým, že môže dostať atraktívnu ponuku. V takom prípade máme prichystanú aj náhradnú alternatívu,“ prezradil Országh.
Brankári: Eugen Rabčan, Roman Rychlík
Obrancovia: Jakub Chromiak, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič, Oliver Turan, Martin Vitaloš
Útočníci: Samuel Buček, Viliam Čacho, Sebastián Čederle, Martin Faško-Rudáš, Simon Jellúš, Jakub Kolenič, Patrik Hrehorčák, Róbert Lantoši, Oleksij Myklucha, Aurel Nauš, Pavol Regenda, Miloš Roman, Marián Studenič, Alex Tamáši
Zdroj: SITA.sk - V nominácii na Nemecký pohár aj dvaja nováčikovia, najskúsenejším je obranca Koch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh nominoval na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Düsseldorfe dovedna 25 hráčov, medzi nimi sú aj dvaja nováčikovia Jakub Chromiak a Simon Jellúš.
Do Nemecka vycestuje slovenská výprava s dvojicou brankárov, deviatimi obrancami a štrnástimi útočníkmi. Po takmer dvojročnej pauze sa do národného tímu vráti útočník Samuel Buček a ešte dlhšie v ňom absentoval Marián Studenič. Na Slovákov v Nemecku čakajú stretnutia proti výberom Rakúska, Lotyšska a Nemecka.
Vždy je to o výkonnosti
Dvadsaťročný obranca Jakub Chromiak na klubovej úrovni pôsobí v českej Plzeň. O päť rokov starší útočník Simon Jellúš patrí k najproduktívnejším Slovákom v domácej extralige, v 12 dueloch nazbieral 12 kanadských bodov za 4 góly a 8 asistencií.
"Vždy je to o výkonnosti. Kubo Chromiak mal možno ťažší začiatok v českej extralige, ale podáva solídne výkony či už v nej, alebo v Lige majstrov. Komunikovali sme s jeho trénerom Josefom Jandačom, od ktorého máme dostatok informácií. Chceli by sme ho vidieť v medzinárodnej konfrontácii. Takisto Simona Jellúša, produktívneho hráča, ktorý patrí v Košiciach medzi nosné piliere ofenzívy, najmä v presilových hrách. Boduje, hrá dobre, preto si zaslúžil nomináciu,“ uviedol kouč Országh na adresu dvojice nováčikov v najcennejšom drese, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Najviac skúseností v reprezentácii má spomedzi nominovaných hráčov obranca Patrik Koch, ktorý v národnom tíme absolvoval už 101 duelov. V defenzíve mu skúsenosťami sekundujú Mislav Rosandič, Michal Ivan či Samuel Kňažko, v útoku patria medzi skúsenejších hráčov Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši, Pavol Regenda či Miloš Roman.
Bol prekvapený
Mladíka Chromiaka prekvapil s pozvánkou do národného tímu tréner Országh. "Volal mi minulý týždeň, popravde, vôbec som to nečakal. Bol som milo prekvapený, ale som rád, že opäť môžem reprezentovať Slovensko. Neviem sa dočkať. Bude to niečo nové, niečo, čo som ešte nezažil na mužskej úrovni,“ prezradil.
Jellúš zatiaľ naposledy obliekal reprezentačný dres ešte na svetovom šampionáte juniorov 2021. Odvtedy pôsobil 5 rokov v zámorskej NCAA a do vlasti sa vrátil vlani. Aktuálnej šance sa plánuje chopiť. "Som za ňu nesmierne rád. Čaká ma prvý reprezentačný zraz medzi mužmi, veľmi sa teším. Nech sa to už začne. Reprezentácia mi chýbala. Od pätnástky som si prešiel reprezentačnými kategóriami, strávil som v národnom tíme krásnych päť rokov. Teším sa, že budem môcť stretnúť chalanov, s ktorými som hral, aj tých nových, s ktorými som ešte nebol. Veľmi sa teším na novú skúsenosť,“ poznamenal Jellúš.
Nové meno
V minulej sezóne sa pri hlavnom koučovi Országhovi vystriedalo viacero asistentov, okrem Todda Woodcrofta aj Peter Frühauf a Ján Pardavý. Vzhľadom na ich klubové a reprezentačné povinnosti pocestuje do Düsseldorfu (5.-8. novembra 2026) aj jedno nové meno.
"Máme dohodu, že Todd s nami pôjde a bude mať na starosti presilové hry. Keďže Peťo Frühauf má turnaj s dvadsiatkou pred juniorským šampionátom, počítame s ním až po decembrových majstrovstvách sveta. Máme teda možnosť rozšíriť portfólio trénerov. Momentálne je nominovaný Andrej Kmeč, ktorý zastúpi za Peťa Frühaufa a bude mať na starosti aj oslabenia. Je voľný, bude to určite žiadaný tréner na trhu. Počas reprezentačných prestávok sa spravidla v kluboch otvárajú rôzne trénerské alternatívy, preto počítame aj s tým, že môže dostať atraktívnu ponuku. V takom prípade máme prichystanú aj náhradnú alternatívu,“ prezradil Országh.
Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na novembrový turnaj o Nemecký pohár (zdroj: SZĽH):
Brankári: Eugen Rabčan, Roman Rychlík
Obrancovia: Jakub Chromiak, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič, Oliver Turan, Martin Vitaloš
Útočníci: Samuel Buček, Viliam Čacho, Sebastián Čederle, Martin Faško-Rudáš, Simon Jellúš, Jakub Kolenič, Patrik Hrehorčák, Róbert Lantoši, Oleksij Myklucha, Aurel Nauš, Pavol Regenda, Miloš Roman, Marián Studenič, Alex Tamáši
Zdroj: SITA.sk - V nominácii na Nemecký pohár aj dvaja nováčikovia, najskúsenejším je obranca Koch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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